JUTARNjI mrazevi, povremene padavine, kao i dnevne temperature više od 10 stepeni, obeležiće vreme za vikend i početkom naredne sedmice. Ovakvi vremenski uslovi izazvaće otapanje snežnog pokrivača, pa meteorolozi upozoravaju na poledicu u jutarnjim satima.

- Posle slabog jutarnjeg mraza, danas će preovladavati umereno oblačno i toplije vreme, dok će na severu i severoistoku povremeno padati kiša - kažu u RHMZ. - U ostalim krajevima, slaba kiša očekuje se uveče i u toku noći. Najviša dnevna temperatura biće od 5 do 12 stepeni.



Sneg će se otapati i u nedelju, a meteorolozi najavljuju umereno oblačno, u većini krajeva suvo vreme, sa jutarnjim kišama mogućim samo ujutro u centralnim i južnim krajevima Srbije. Najniža temperatura od nula do šest, a najviša dnevna od 7 do 13 stepeni.

- U ponedeljak stiže novo naoblačenje s kišom, koje će se sa severa širiti prema jugu zemlje - kažu u RHMZ. - Na planinama će ponovo padati sneg. Najniža temperatura od nula do sedam, a najviša od 7 do 12 stepeni. Slično vreme biće i u utorak i sredu, ali hladnije, uz jutarnje temperature u minusu, a najviše dnevne do 8 stepeni. Od četvrtka suvo, sa temperaturama oko prosečnih vrednosti.