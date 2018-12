J. ĆOSIN | 21. decembar 2018. 21:02 |

DA stranci dolaze u Srbiju zbog estetskih operacija ili da popravljaju zube, nije novina, ali i te kako iznenađuje što je sve više onih koji su u našoj zemlji zbog - tetovaže. Jedan od glavnih razloga je, pored ostalog, cena, koja je niža i do pet puta nego u drugim evropskim zemljama, ali i kvalitet po kome su čuveni tatu majstori sa Balkana, zato ne čudi što i niški umetnici poslednjih godina imaju pune ruke posla.

Linar Volk (26) iz Ninburga je u Niš došao iz Berlina, kako bi istetovirao cela leđa. Sa svojim drugom Andreasom odseo je u hostelu, prethodno zakupivši tatu studio kako bi im nedelju dana bio na raspolaganju tokom celog dana.



- Da, isplati nam se. Mnogo je jeftinije, a tatu majstori su odlični. Cena jeste jedan od razloga što smo ovde, ali nije i jedini. Dobro smo se raspitali ko u Nišu dobro radi tetovaže, jer veoma nam je bitna higijena. Nismo tačno znali šta nas očekuje kada dođemo u Niš, bojali smo se kako ćemo se snaći i zbog jezika, jer i engleski govorimo loše - ispričao je za "Novosti" Linar.

Međutim, čim su, kako kaže, sleteli na aerodrom, gde ih je po dogovoru čekao tatu majstor, sve predrasude su nestale.

- Odmah smo naleteli na neverovatnu ljubaznost. Došli smo u hostel, a onda odmah otišli da vidimo studio u kome ćemo raditi prilično velike tetovaže. Sve je bilo uredno i čisto, a o umetniku smo već čuli samo reči hvale. Kasnije nam se dopalo i sve ostalo u Nišu, od hrane i klubova, pa do znamenitosti - u dahu priča Linar, koji je prvi put u Srbiji.





Linar Volk

Njegov drug Adreas kaže da je njemu pak bilo bitno da mu tetovažu uradi neko ko je stručan, a ovog tatu majstora iz Niša, upoznao je na konvenciji u Frankfurtu gde mu je uradio prvu "sliku".

- Želeo sam da nastavim tetovažu, ali ne kod bilo koga. Video sam da su Srbi dobri tatu majstori, i želeo sam da mi baš Ljuba nastavi sliku na telu. Iskreno, nisam Niš ovako zamišljao. Dopada mi se, izgleda čisto. Oduševljen sam i specijalitetima i srpskim kafanama. Veoma su mi se dopali teleća glava u škembetu i ajvar, kao i rakija šljivovica - oduševljen je Andreas.

Majstor Ljuba kaže da se uvođenjem niskobudžetnih letova iz Niša mnogo stranaca javlja i dođe da uradi tetovažu.

- Njima se to isplati, kupe avionsku kartu za 30-50 evra, hosteli su ovde povoljni, tako da njima to bude super. Malo prošetaju, provedu se i urade tatu koji bi u svojoj zemlji platili barem pet puta skuplje. Ja sam često na tatu konvencijama u Nemačkoj, dosta sam stranaca tamo upoznao i znam da su Nemci često išli u Poljsku ili Češku da rade tatu, međutim sada im se još više isplati da to obave u Srbiji. Mi im ovde obezbedimo i smeštaj, ako žele, i prevoz od aerodroma, pokušavamo da im za to vreme pokažemo i znamenitosti i približimo im našu kulturu - ispričao nam je Ljuba, tatu majstor iz Niša.

On kaže i da uglavnom dolaze ljudi koji žele da urade veće tetovaže.

- Andreas i Linar, na primer, tetoviraju cela leđa - priča ovaj umetnik. - To je naporan posao, kako za nas tako i za njih. Kolega i ja smo ih tetovirali tri dana, pa su napravili pauzu da se odmore. Petog dana smo nastavili i skoro smo pri kraju. U nedelju ćemo ih ispratiti na aerodrom, i već sačekati nove goste.



POPRAVKA ZUBA

NA niškom aerodromu kažu da je sve više stranih turista koji dolaze u Niš kako bi uradili plastičnu operaciju, popravku zuba, protezu i slično.

- U neformalnom razgovoru sa putnicima, sve češće čujemo da su došli da urade neki estetski zahvat, a u poslednje vreme vidimo i da se vraćaju sa tetovažama koje urade kod nas, jer im se to očigledno isplati. Avio-karte mogu da se nađu po pristupačnoj ceni, pa im se isplati da to obave kod nas - ističu u niškoj vazdušnoj luci.