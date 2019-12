04. decembar 2019. 18:47 | Komentara: 0

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da čast kakvu mu je ruski predsednik Vladimir Putin priredio u Sočiju nije doživeo u životu.





"Putin me pratio do automobila, to nisam doživeo, hvala mu na tome, hvala mu na gostoprimstvu, to do sada nisam doživeo", rekao je predsednik Srbije novinarima nakon zajedničke konferencije sa ruskim predsednikom.

Vučić je dodao da ga je Putin pratio do vrata jedino kada ga je jednom ranijom prilikom, posle zvaničnih razgovora, posetio u kući, privatno...

"Ovde je izašao, čekao da automobil pođe, da krenem i mahao. Time je na poseban način želo da pokaže gostoprimstvo i ukaže čast našoj delegaciji i našem narodu u Srbiji", rekao je predsednik.

Predsednik je izrazio zadovoljstvo i time kako ga je srpska dijaspora dočekala u Sočiju.