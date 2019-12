NovostiOnline/Agencije | 03. decembar 2019. 22:14 > 23:22 |

Predsednik Vučić je uoči susreta sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom rekao da je Soči sada potpuno drugi grad, da ne liči na onaj od pre šest godina kada je bio tu.

- Sve je procvetalo, grad je napredovao. Tada smo, 2013. godine, na prvom zvaničnom susretu, pričali o našim dugovanjima koje je ostavila prethodna vlast. Putin je, na pristojan način, bio ljut govoreći o dugovima. Rekao sam da vraćamo dugove, i evo, danas razgovaramo o našoj saradnji koja je dobra. Ponosan sam na naš odnos – rekao je Vučić ističući da će sutra govoriti o politici, ali i ekonomiji.

- Podižemo kredit od 172 miliona ruskih para, zbog železnica. Jako je povoljan, prvih pet godina ne plaćamo ništa. Stizaćemo iz Beograda do Novog Sada za 35 minuta sa svim stanicama - rekao je predsednik Vučić.

Vučić je kazao i da je robna razmena prošle godine bila 3,6 milijardi dolara, a da će u prvih 10 meseci ove godine preći nivo iz prošle godine, pre svega zbog toga što Srbija uvozi energente, usled ekonomskog i industrijskog rasta.

Predsednik Vučić je rekao da će sa Putinom pričati o Kosovu, ali i situaciji u regionu i dodao da želi da čuje kakva je ruska pozicija prema SAD i Evropi.

- Mnogo toga mogu da naučim od njega. Bavićemo se ključnim pitanjima za našu zemlju – dodao je Vučić.

Kako je rekao, Srbija je uradila sve što je do nje što se tiče gasovoda.

- Što je do nas, radimo sve. Ne smemo da gasimo našu proizvodnju. Hoćemo da proširimo naš gas, a ne da spuštamo naš gas i industriju. Rešavaćemo i to sutra na ručku sa Putinom – rekao je Vučić.

Predsednik Vučić je kazao da je stvaranje sistema, što se vojske tiče, budući korak.

- Stvaranje sistema koji će stvoriti jaču i bolju vojsku je sledeći cilj. Mi nismo inferiorni u poređenju sa bilo kim. Bili smo nekada, ali danas smo daleko od inferiornog. Ako pogledate naše lovce i avione, videćete da nije ista vojska kao što je bila pre pet godina. Bolja je – rekao je Vučić.

Kazao je da je cilj Srbije da nastavi da ima dobre odnose sa Rusijom.

- Došao sam ovde čista obraza uveren u prijateljstvo Rusije prema nama. Savest mi je beskrajno čista po svakom pitanju. Ja sam presednik Srbije, volim Rusiju, Nemačku, Francusku, Ameriku ali najviše volim Srbiju – kazao je Vučić i istakao da se bori za interese svoje zemlje i svog naroda.

Vučić je istakao da je politika naše zemlje dobra i odgovorna i da i zbog toga postoje napadi sa raznih strana.

- Mislim da svi napadi dovoljno govore koliko je naša politika odgovorna i pažljiva i stavlja Srbiju u centar – naveo je Vučić.

Komentarišući naslovnu stranu nedeljnika NIN na kojoj je puška uperena u njega, kaže da se na to samo nasmeje i da to govori o „razlici između onih koji napadaju pristojnu i odgovornu Srbiju i onih koji se za Srbiju bore“.

- Kad prvi put objavite uperen snajper u predsednika države ja sam se na to nasmejao, jer je naša firma to iznosila na prodaju. To pokazuje razliku između pristojne i normalne Srbije i one koju oni predstavljaju. Posle pet dana da se bilo šta desi svejedno je. Kukate po 50 dana kad neko deli leteke. Neka oni rade svoj posao, što duže nastave to će ljudi jasnije da primete razliku - kazao je Vučić.

Podsetimo, Vučić će sa šefom ruske države sutra razgovarati u rezidenciji "Bočarov ručej", što će biti njihov 17 susret, treći za godinu dana.

VUČIĆ: REKORDNI PRIVREDNI RAST U OKTOBRU - PET ODSTO

Srbija je u oktobru imala rekordnu stopu rasta od pet odsto, izjavio je večeras u Sočiju predsednik Aleksandar Vučić.

“Najavio sam pre neki dan da je preliminarno to na 4,6 odsto, ali je zvanično pet odsto”, rekao je Vučić za TV Pink.

Istakao je da Srbija ide ka ukupnih četiri odsto na godišnjem nivou, što će je svrstati u red evropskih zemalja s najvišim rastom, a svakako će biti s najvišim rastom na Zapadnom Balkanu.

“A, neki su pre samo šest meseci govorili da nećemo stići ni do 2,5 odsto i da ćemo biti najlošiji na Balkanu”, primetio je Vučić.

On je naglasio da će takav ekonomski rast za građane značiti da će zemlja imati više puteva, bolnica, domova zdravlja, više uređenih, modernih vrtića, parkova, veće plate i penzije, bolji životni standard.

ĐILAS JE MOJA DESNA RUKA, SVE JE OBAVIO U DS

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da neka bog politički poživi Dragana Đilasa, jer će Srbija imati vladu pristojnih ljudi, pošto dok postoji Đilas niko neće moći da je ugrozi.

Vučić je, u izjavi za TV Pink u Sočiju, kazao da je lično srećan što je Đilas uspeo da napravi u partijskom smislu razdor u DS, ali odbacuje tvrdnje da on stoji iza toga.

„Ja sam se verovatno negde u pauzi svih susreta bavio DS-om, ali da jesam sve bih ovako uradio. Navijao sam za Đilasa iz sve snage da ih pobedi, rasturi, skloni i to je u redu. Dragan Đilas je moja desna ruka. Sve što je trebalo da obavi obavio je“, ironično je kazao.

Nije Boško Obradović ni Lajbnic, ni Gurvič ni Hegel, da bih komentarisao svaki dan, primetio je večeras predsednik Aleksandar Vučić.

On je tako odgovorio na pitanje o navodima lidera Dveri da, zbog skupova podrške građana predsedniku Vučiću u Nišu, a zatim u Kruševcu, opozicija na neki način propada, zbog čega poziva građane i predstavnike opozicije da što više izlaze na proteste.

(pink.rs)