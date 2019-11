Novosti online | 29. novembar 2019. 08:50 > 09:32 |

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na nikad manju nezaposlenost u našoj zemlji, te je istakao da se od 1995. godine koristi ta metodologija.





- Do tada se to nije merilo. Od 1995. godine je nekako na silu držana nezaposlenost na između 12 i 15 odsto. Između 2003-2012 dolazi do sloma tržišta rada i potpune katastrofe - istakao je Vučić, gostujući na TV Pink. Kako kaže, u zatečenoj situaciji Vlada je morala da sprovodi teške zakone i reforme, što je i dalo rezultate.



- Ljudi su mislili da je to pitanje jednog dana reakcije, ali to je rezultat rada od nekoliko godina - kazao je Vučić. Kako dodaje, kada je postao predsednik Vlade, nisu mogli da kažu penzionerima da nema novca za njihove plate.





- MI smo 59 odsto penzija isplaćivali iz budžeta - podsetio je Vučić, a potom istakao da je sistem danas mnogo zdraviji, da je otvoreno mnogo fabrika u Srbiji, a samim tim i nova radna mesta. Ovo je, kaže, razlog za optimizam.







"U SVETU JE TRKA ZA STRUČNIM, MLADIM LjUDIMA, A NE ZA TERITORIJAMA"







Vučić je juče u Smederevu upoznao mladića Petra (18) koji je stolar i kojem je to prvi posao i dodao da našoj zemlji trebaju zanatlije.





- Naši radnici su dobri. Juče su mi iz kineske kompanije rekli da nam investitori dolaze zbog kvaliteta radnika i njihove lojalnosti. Objektivni kriterijumi su da je niža cena radne snage u našoj zemlji u odnosu na Nemačku - kazao je Vučić, dodajući da je sada u svetu trka za stručnim, mladim ljudima, a ne za teritorijama.





Prema njegovim rečima, država nastavlja da pojačava izgradnju puteva, što takođe omogućava dolazak investitora. Nezaposlenost će se, nada se, spustiti na oko osam odsto, što je u skladu sa evropskim standardima.





- To je rezultat ozbiljnog i temeljnog rada. Verujem da u naredne dve, tri godine možemo da spustimo nezaposlenost na oko osam odsto. Naša stopa rasta će biti visoka, u Evro zoni ona je oko jedan, a kod nas će biti preko četiri odsto - kazao je Vučić.





Vučić ističe da se u KC Srbije vratilo 20 medicinskih sestara iz inostranstva, jer znaju da su plate povećane i da će biti još više.



- Medicinski tehničari rade strašan posao! Medicinske sestre celu noć brinu o pacijentima, to moramo da platimo više, zato smo za to našli dovoljno sredstava, a da ne ugrozimo budućnost naše zemlje - istakao je Vučić i dodao da je u moru užasnih stvari teško pogledati širu sliku koja pokazuje smanjenu nezaposlenost i napredak Srbije.





Vučić je istakao da je posle 2000. mnogo toga opljačkano i da se to poslednjih pet godina ispravlja.





- Nadam se da to ljudi vide i da poštuju rezultate rada - naglasio je Vučić.







"RAZVOJNI BUDžET, AUTO-PUTEVI, NOVA RADNA MESTA... SRBIJA JE NA DOBROM PUTU"



Govoreći o budžetu za 2020. godinu Vučić kaže da nikada više novca nije izdvajano za investicije i da je to dokaz da je budžet razvojni. Vučić kaže da, kada kažu da je to predizborni budžet, shvatate i oni koji to govore da nemaju pojma o čemu pričaju.





Predsednik je potom istakao značaj auto-puteva, pre svega za dolazak novih investitora, ali i značaj železničkog saobraćaja.





Vučić je za 18. decembar najavio otvaranje deonice autoputa "Miloš Veliki", od Surčina do Obrenovca, dodajući da će se raditi deo puta od Čukarice i Železnika ka "Milošu Velikom". Podseća da se sada, gde god krenete, stiže mnogo brže, a da se na neke decenije čekalo i po četiri decenije.





- Od centra grada do Čačka treba sat vremena vožnje, ako nije velika gužva - kazao je Vučić i dodao da će biti otvoren Ipsilon krak čime će postojati auto-put do Kelebije.





- To sve otvaramo u decembru. Ja se nadam da ćemo za 7-8 dana potpisati ugovor za Moravski koridor. Ljudi mogu da se raduju: povezaćemo Koridor 10 sa Koridorom 11. Izazov je "Vožd Karađorđe" - naveo je Vučić za Pink.





Kako kaže, potrebno je uraditi turistički značajnu magistralu od Požarevca do Donjeg Milanovca.





Vučić kaže da je najviše napada na njega na društvenim mrežama bilo zato što je zamolio Stefanovića da u Albaniju pošalje Specijalnu jedinicu za izvalčenje ljudi i dodao da su ljudi kojima to smeta za lečenje.



"OBJAVE TAKVU NASLOVNICU, A ONDA MENE NAZIVAJU PSIHOPATOM"



Govoreći o naslovnoj strani NIN-a Vučić kaže da on nije osudio taj čin.





- Video sam da su neki rekli da sam se našalio, nisam. Nije potrebno bilo kome da živi moj život, niti da ja objašnjavam da li mi je teško ili nije i koliko moram da se borim. NIkoga ne treba da interesuje kako je mojim roditeljima kada vide da je u mene uperena snajperska puška. Mislim da je ta naslovna strana bila dobra prilika. Žao mi je što su povukli tu naslovnu stranu zato što je to slika i prilika onih koji bi da vode Srbiju na drugačiji način, onih koji kažu da ih vređaju, a mene nazivaju psihopatom - kazao je Vučić.



Kako kaže, napadaju ga da je šef mafije i takva politika koju vode je politika Milovana Brkića.





- Za ljude koji ne znaju, taj čovek predstavlja prototip najgoreg svetskog probisveta - rekao je Vučić.





Prema njegovim rečima, Milovan Brkić je izgubio svoj značaj jer su Brkić postali i Đilas i Obradović i Marinika Tepić.





- Oni su svi postali mali Milovan Brkić, to je njihova politika jer nemaju šta da ponude. Umeju da mrze - istakao je Vučić.





Osvrnuvši se ponovo na naslovnicu NIN-a Vučić kaže da je bio na četiri Sajma naoružanja, a da je sa namerom izabrana slika iz 2017. godine na kojoj je u njega uperen snajper.





- Mi nismo uklonili, oni su. Ja žalim što su sklonili tu naslovnicu. Mogla je da se vidi ta njihova patološka mržnja - naglasio je Vučić.





Kako kaže, sve to je sastavljao Dragan Đilas jer je opsednut novcem i vlašću i jer više ne može da krade koliko je krao ranije.





- Ta fotografija je smišljeno uzeta, a ja ih molim da je u svakom broju objavljuju. Objašnjenje da ih zanima ko je opljačkao Krušik je laž. Krušik su opljačkali oni koji su bili na vlasti do 2012. godine - kazao je Vučić.





Predsednik Srbije kaže da je direktor Krušika smenjen tek 2013. godine i da je prihod sada veći i da se on urušava ovim napadima.





- Moraćemo mnogo da ulažemo i činimo da bismo našu namensku industriju izvukli iz blata u koje su ga stavili - istakao je Vučić. Kako kaže, sve je smišljeno jer je to put ka slabljenu Srbije, zbog toga namensku industriju treba oslabiti.





- Njih ne zanima to. "Beograd na vodi" im nije valjao, a sada tamo piju kafu kada nemaju kamere, jer je to najlepše mesto u Beorgadu - rekao je Vučić. Kaže da su najgore kukavice oni koji bi da mu saspu pet metaka u leđa dok je on na VMA.





- Obradović se tresao kao prut kada je stajao ispred Skupštine. Znam ja takve. Pristojna Srbija hoće da govori o radu - naveo je Vučić i dodao da je bolje dozvoliti mržnju nego bilo koju slobodu ukinuti. Vučić se osvrnuo na ubistvo Ranka Panića rekavši da se to nikada nije dogodilo ovoj Vladi.





- Kada ste smeli da objavite da Đilas nije najlepši? Niste, niko nije smeo - kazao je Vučić.





Komentarišući naslovnu NIN-a bez fotografije Vučić kaže da su vlasnici ovog lista odlučili da nema te fotografije, a da radnicima ipak daju visoke plate. Dodaje da, od 96 strana nedeljnika, na 90 piše: "Vučiću, stoko", "Vučiću, lopove".





Vučić je rekao da su svi njegovi računi u ovoj zemlji i da se "jedu živi - sve na svetu bi dali da imam lepljive prste".





- Onda moraju da idu i napadaju sve druge. Zamislite drznuo se onaj Šoškić da napadne Sinišu Malog. Mi imamo potpuno isti kurs šest godina, pokazali smo kako može stabilnost da se čuva, a oni nam i dalje drže predavanja - istakao je Vučić i dodao da su ti što optužuju Malog uništili našu zemlju.





Povodom nalepnica za pritisak na javnog tužioca Zagorku Dolovac Vučić kaže da oni to rade da se ne bi vodio postupak zbog krađe para sa Javnog servisa.





- Vidite kako je to sakriveno iza priče o Krušiku. Što se mešate u rad sudija i tužioca. Oni svaki dan to rade i hvale se time. Ćute ovi iz američkih ambasada - smatra Vučić. Kako kaže, Srbija ima veliki broj dobrih sudija, ali da ima i onih koji su 2009. godine politički postavljeni.