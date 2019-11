Novosti online | 28. novembar 2019. 21:22 | Komentara: 0

Brat predsednika Srbije Andrej Vučić podneće krivične prijave protiv Dragana Đilasa, Miroslava Aleksića i svih ostalih zbog lažnih tvrdnji ga je vlasnik organske farme "Jovanjica" Predrag Koluvija zvao prilikom hapšenja zbog proizvodnje marihuane, prenose beogradski mediji!Andrej Vučić će zatražiti od policije da sa operaterom mobilne telefonije, na osnovu listinga svih dolaznih i odlaznih poziva sa njegovog telefona na dan hapšenja Koluvije, ali i poziva realizovanih u prethodnom periodu, utvrdi da se nikada nije čuo sa vlasnikom Jovanjice.Brat predsednika Srbije, tvrdi izvor, uskoro će podneti krivične prijave protiv Dragana Đilasa, Aleksića i svih ostalih koji kažu da ima veze sa Jovanjicom, jer se nikad u životu nije čuo sa Predragom Koluvijom!Podsetimo, Miroslav Aleksić, potpredsednik Narodne stranke Vuka Jeremića izjavio je danas da ima "pouzdane informacije" iz policije da je vlasnik organske farme "Jovanjica" Predrag Koluvija prilikom hapšenja prvi poziv uputio bratu predsednika Srbije.Aleksić je na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije rekao da je jedan od čestih kontakata u imeniku Koluvije, osim Andreja Vučića i ministar policije Nebojša Stefanović i upitao da li je to razlog zbog čega se Stefanović nije oglasio o ovom slučaju.- Odgovori su u telefonu Predraga Koluvije i pozivam nadležnog tužioca i republičko javno tužilaštvo da istraže, ono što je u policiji već utvrđeno, da je Koluvija prilikom hapšenja zvao Andreja Vučića - ponovio je Aleksić.Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, odbacio je kao "apsolutnu laž" Aleksićeve tvrdnje da je bilo ko iz države imao veze sa kriminalom na poljoprivrednom dobru "Jovanjica" u Staroj Pazovi, gde je nedavno otkrivena plantaža marihuane, a više ljudi uhapšeno i poručio da je država ozbiljna u borbi protiv trgovine drogom- Slušao sam razne izmišljotine da je navodno policija, odnosno da su ljudi sa značkama, čuvali taj rasad. Kada je započela operacija, po nalogu tužilaštva, koje vodi istragu, naređeno je da, dok se sprovode istražne radnje, policija obezbeđuje lice mesta kako slučajno nešto ne bi nestalo - rekao je Stefanović.Dodao je da je policija to radila da bi se sačuvali materijalni dokazi.- Još jedna velika laž koju sam čuo, je da pominju kako smo navodno ja ili brat predsednika umešani u ovo ili da imamo kontakt sa tim ljudima. To je apsolutno bolesna izmišljotina i svako ko pokaže da smo ikad imali bilo kakav kontakt sa tim ljuima, spremni smo da odemo odmah. To je laž i oni se sami upliću u klupko svojih laži - rekao je Stefanović.