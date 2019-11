V. N. | 27. novembar 2019. 18:59 > 21:05 |

FOTOGRAFIJA na naslovnoj strani nedeljnika "Nin", na kojoj su predsednik Aleksandar Vučić i srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik, ali kojom dominira puška uperena u prvog čoveka Srbije, izazvala je burne reakcije.



Predstavnici vlasti to ocenili kao poziv na likvidaciju šefa države, a od negativnih komentara "usijane" su društvene mreže. Mnogo je poruka, upućenih redakciji nedeljnika, koje glase - povucite broj.







MARTINOVIĆ: POZIV NA UBISTVO VUČIĆA

Šef poslaničke grupe SNS Aleksandar Martinović izjavio je da je skandalozno da nedeljnik NIN na naslovnoj strani sutrašnjeg izdanja objavi fotografiju na kojoj se, kako kaže, poziva na ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

On je pozvao glavnog i odgovornog urednika NIN-a koji, kako kaže, ovih dana drži lekcije o moralu i etici, da objasni šta mu znači ta fotografija na kojoj je snajperska puška uperena u predsednika Srbije.

NIN: FOTOGRAFIJA VEĆ OBJAVLjENA U SAOPŠTENjU NIN-a je navedeno da su samo "najmračnijim umovima" mogle pasti na pamet "gadosti koje se pripisuju" njihovoj redakciji. NIN je naveo da niko nije negodovao kada su neki domaći mediji fotografiju Tanjuga prvi put objavili 27. juna 2017, kada je tada premijer Vučić sa tadašnjim predsednikom RS Miloradom Dodikom otvorio sajam "Partner 2017" u Beogradu.

- Kao iz vremena Gebelsa. Uništiti Srbiju i RS. Ako to dopustimo, šta ćemo mi Srbi? - upitao je Martinović.

Martinović je rekao da građani takođe treba da se zamisle nad propagandom koja se širi da u Srbiji nema slobode medija.



- Ne da je ima, ovo više nije sloboda medija, ovo je postala anarhija u kojoj svaki ludak koji misli da je novinar može da objavi fotografiju u kojoj se vrlo jasno poziv na ubistvo predsednika Republike - rekao je Martinović.

On je dodao da se SNS nikada neće sa političkim protivnicima obračunavati na takav način, već da će ih uvek pobeđivati na izborima. Upitao je kakva se poruka šalje takvom naslovnom stranom i da li je to: Hajde da ubijemo Vučića i da od Srbije napravimo Boliviju.





- Ovo je jasna poruka onih koji stoje iza Dragana Đilasa, Boška Obradovića, Marinike Tepić, svih njih koji danima i nedeljama vode kampanju protiv Aleksandra Vučića, protiv Nebojše Stefanovića, protiv naše namenske industrije, protiv naše vojske i naše države. Ovo je poziv na ubistvo - poručio je on.

Istakao je da treba da je sram onog ko je stavio takvu naslovnu fotografiju.

- Pre nekoliko dana, kada je Vučić bio smešten na VMA Lokalni front iz Kraljeva je rekao da Aleskandru Vučiću treba sasuti rafal u leđa. Pet metaka u leđa. I evo, sutra možete da kupite NIN, a na naslovnoj stranici vrlo demokratski, evropski, građanski objavljena fotografija Aleksandra Vučića u koga je uperena snajperska puška", istakao je šef poslaničke grupe SNS.





VULIN: NASLOVNICA POZIV NA LIKVIDACIJU

Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je danas da je fotografija sa naslovne strane sutrašnjeg NIN-a "slika bolesne mrznje" i poziv na likvidaciju predsednika Aleksandra Vučića.

- Ološ sanja da Vučića nešto ili neko ubije. Naslovna strana NIN-a, naručena od Dragana Đilasa, nije ni novinarstvo ni slobodno izražavanje. Nije važno ni ko je slikao, ni kada, važna je mržnja i pretnja sa naslovne strane NIN-a. To je terapijska slika bolesne mržnje. Ne očekujem da se bilo ko od novinarskih udruženja, poverenika, reportera bez granica oglasi i osudi otvoreni poziv na likvidaciju predsednika Vučića - izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin komentarišući naslovnu stranu najnovijeg broja nedeljnika NIN.







Ministar odbrane je dodao da nikome od zaštitnika ljudskih prava neće biti važno kako se oseća Vučić pred snajperom ili njegova porodica.

"Mržnja prema Vučiću je dozvoljena a svaki glas ili reakcija koja osudi ološ biće napadnuta i prikazana kao pritisak. Na žalost, u Srbiji se na naslovnim stranama nekažnjeno poziva svaki psihopata da stane iza snajpera i to nikome nije važno. Dokle god bude tako, ja ću našeg predsednika, i svog druga, čuvati i sačuvati a ološ neka mašta, neće mu se ostvariti", izjavio je ministar Vulin.







MAJA GOJKOVIĆ: PROMOVIŠU ATENTAT NA VUČIĆA

Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković osudila je danas naslovnu stranu NIN-a na kojoj se, kako kaže, poziva na linč i ubistvo predsednika Republike Aleksandra Vučića. Gojković je iz poslaničke klupe istakla da se u novinama promoviše atentat na Vučića, s obzirom da se na naslovnoj strani nedeljnika nalazi snajper uperen u srce predsednika Srbije i predsednika RS Milorada Dodika koji se na fotografiji nalazi pored njega.

- Ovo nisu nalepnice za fudbalsko prvenstvo u Kataru, pa da lepimo fotografije fudbalera, ovo je uticajni nedeljnik - prokomentarisala je Gojković.

Ona je ocenila da će pojedini mediji kritikovati šefa poslanika SNS Aleksandra Martinovića koji je govorio o naslovnici NIN-a, imajući u vidu da je tako bilo i ranije kada su pominjali pojedine sudije, nevladine organizacije i druge o kojima ne sme da se govori.









- Neka napišu sutra šta god hoće o Aleksandru Martinoviću, evo ja ću da se solidarišem. Evo svi mi ovde iz SNS smo Aleksandar Martinović. Neka sve nas ovde navedu da smo svi Martinović zato što branimo predsednika i smatramo da ovo nije informativno glasilo, već poziv na linč i na ubistvo predsednika Vučića , pa 'neka visi Pedro' - rekla je Gojković.

Gojković je u polemici sa poslanikom Miladinom Ševarlićem, koji je u skupštinu ušao na listi Dveri, kazala da nije čula da je osudio kada je nju Boško Obradović sa koleginicom tukao u kabinetu, kao što i sada nije osudio naslovnu stranu NIN-a.

- Tukao me je, to je baš pohvalno za demokratiju države, to je baš pohvalno za njihove sponzore koji hoće da ih na silu dovedu na vlast. Da li je ovo što mi govorimo ugrožavanje slobode medija, a Martinović i ja ćemo da visimo k'o Pedro, što je rekao jedan od poslanika kada je bio na službenom putu u Holandiji pre nekoliko godina - navela je Gojković.

Kako kaže, u Srbiji se danima gledaju "turske serije" da li Siniša Mali ima ovakav ili onakav doktorat, ali ukazuje da nije mogla da pronađe doktorat Bojana Pajtića.

- Lično sam ga (Martinovića) molila da mi pronađe doktorat Bojana Pajtića zato što sama nisam mogla da ga nađem u biblioteci Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Nije mogao da mi pomogne, ne postoji doktorat. Pa zašto? Zato što postoje indicije u delu akademske javnosti da je on prepisao dobar deo doktorata od jedne njegove koleginice iz Zagreba - navela je Gojković.





MARKO ĐURIĆ: PRISTOJNA SRBIJA MORA DA GLASNO IZRAZI GNUŠANjE

Potredsednik SNS Marko Đurić potez NIN nazvao je - skandaloznim. On je na Tviteru napisao:

- Pristojna Srbija mora da glasno i jednodušno izrazi gnušanje nad NIN-ovom patologijom, jer ni u jednom demokratskom društvu ne bi bilo moguće da se jedna ovakva fotografija nađe na naslovnici jednog političkog nedeljnika.

MIHAJLOVIĆEVA: NEDOPUSTIVO TARGETIRANjE PREDSEDNIKA SRBIJE

Potpredsednica Vlade Srbije, prof. dr Zorana Mihajlović, ocenila je kao skandaloznu i neprimerenu naslovnu stranu novog broja nedeljnika NIN, na kojoj je prikazan predsednik Srbije u kojeg je uperena puška.

"Naslovna strana na kojoj se nalazi puška uperena u predsednika Srbije jeste svojevrstan poziv na nasilje i targetiranje čoveka koji obavlja najvišu državnu funkciju u zemlji", saopštila je Mihajlović.



Bilo bi dobro, istakla je ona, kad bi se, pre svega, profesionalna udruženja novinara i Savet za štampu odredili prema ovome i jasno stavili do znanja da su pozivi na nasilje, u bilo kom obliku, nedopustivi i nespojivi sa važnom ulogom koju mediji imaju u društvu.





MILIĆEVIĆ: NASTAVAK BESKRUPULOZNE KAMPANjE PROTIV VUČIĆA

Potpredsednik Skupštine Srbije Đorđe Milićević ocenio je, povodom naslovne strane novog broja nedeljnika NIN, na kojoj je prikazan predsednik Srbije u kojeg je "uperena" puška, da je reč o nastavku beskrupulozne kampanje protiv predsednika Aleksandra Vučića, jer, ističe, kako drugačije tumačiti poruku koju svojom naslovnom stranom želi da pošalje NIN.



"Da li je ovo sloboda medija ili medijski linč i poziv na ubistvo legitimno izabranog predsednika države? Jer, šta drugo znači kada jedan medij na naslovnoj strani objavi fotografiju sa uperenom snajperskom puškom u predsednika Srbije"? upitao je Milićević.

U izjavi za javnost, on navodi da je jasno da svaka naslovna strana nosi određenu poruku čitaocima.

"Da li na ovaj način neko otvoreno priželjkuje likvidaciju predsednika? Ovo je, po našem mišljenju, otvoreno crtanje mete na čelo i još jedan u nizu brutalnih poziva na nasilje", ocenio je Milićević.

Nismo ni sumnjali, naveo je on, da će ovo naići na oduševljenje jednog dela opozicije, jer evidentno je da traže način i put da po svaku cenu dođu do vlasti i privilegija bez izbora.

"S druge strane, očekujemo reakciju svih novinarskih udruženja kojima je još stalo do novinarske etike", zaključio je Milićević.





MILAN ANTONIJEVIĆ: FOTOGRAFIJA "IZUZETNO LOŠE ODABRANA"

I predsednik Fondacije za otvoreno društvo Milan Antonijević, napisao je na "tviteru" da je u zemlji koja koja pamti ubistvo Zorana Đinđića i 12. mart 2003. fotografija "izuzetno loše odabrana".







VULETIĆ: NASLOVNICA NIN-A SKANDALOZNA, JASNA PORUKA

Fotografija sa naslovne strana NIN-a u najmanju ruku je skandalozna i uredništvo lista trebalo bi da objasni šta je poruka takve naslovnice, jer je nesumnjivo da neka poruka postoji, smatra politički analitičar i sociolog Vladimir Vuletić.

"Naprosto, poruka je prilično jasna i u najmanju ruku je reč o sklandaloznoj naslovnoj strani", rekao je Vuletić za Tanjug i istakao da je važno imati u vidu da se još uvek ispituje politička pozadina ubistva nekadašnjeg premijera Zorana Đinđića.

Naveo je da su se slične aluzije i slični komentari kako vizuelno, tako i tekstualno, pojavljivali u to vreme.

"Moram priznati da me to podseća upravo na taj period i u najmanju ruku očekujem da glavni i odgovorni urednik objasni što je zapravo bila poruka ove naslovne srane, a nesumnjivo je da o nekakvoj poruci jeste reč", istakao je Vuletić.

On kaže i da ne veruje da bi se slična naslovna strana pojavila da je bilo ko drugi na toj fotografiji, a ne predsednik države.









POPOVIĆ IVKOVIĆ: KO PRIŽELjKUJE VUČIĆEVU LIKVIDACIJU?

Državna sekretarka MUP-a Srbije Biljana Popović Ivković osudila je naslovnicu sutrašnjeg NIN-a, navodeći da se naslovna strana pažljivo bira i da uvek nosi neku poruku.

"Kako da tumačim da je jedan medij uperio snajpersku pušku u legalnog i legitimno izabranog predsednika Srbije? Naslovna strana se pažljivo bira i uvek nosi neku poruku! Ko priželjkuje likvidaciju predsednika Aleksandra Vučića?", napisala je Popović Ivković na svom Tviter nalogu.





TANjUG ĆULIBRKU: TO ŠTO STE OBJAVILI NIJE TANjUGOVA SLIKA

Nakon što je javnost šokirala fotografija na naslovnici sutrašnjeg NIN-a, na kojoj je cev uperena u predsednika Aleksandra Vučića, urednik tog nedeljnika Milan Ćulibrk pravda se tvrdnjom da je reč o fotografiji Tanjuga, što, međutim, nije istina.

To što je NIN objavio na naslovnoj strani nije fotografija Tanjuga i takva nikada nije objavljena ni u Tanjugovom sevisu, niti u bilo kojem drugom mediju.





Ono što je NIN objavio je jedan kadar sa originalne, Tanjugove fotografije, koju je NIN isekao, fokusirajući se na deo kadra u kojem je puška "uperena" u predsednika Vučića.

Sa fotografije koju je snimio Tanjug, prilikom posete predsednika Vučića, u društvu Milorada Dodika i njihovih domaćina, 8. Međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme u Beogradu, 27. juna 2017. godine, NIN je isekao dve trećine sadržaja koji ilustruju ambijent u kojem je snimljena, kao i ostale ljude i drugo oružje.

Reč je, dakle, o uklanjanju dve trećine sadržaja, odnosno falsifikatu originalne Tanjugove fotografije, kojim je, nema sumnje, promenjen sadržaj fotografije, a time i njena poruka.

Uredništvo NIN-a zna da je to postupak, koji je nedozvoljen u bilo kojem profesionalnom mediju na svetu. Neovlašćena neprofesionalna izmena i prerada fotografije, i odstranjivanje nekih njenih delova, zove se "kropovanje", što nije dozvoljeno i smatra se povredom originala i autorskih prava.

Dakle, to što Ćulibrk kaže da je slika sa naslovnice već objavljivana, pored ostalog, inače, i na sajtu B92 - nije tačno. Objavljena je Tanjugova originalna fotografija, koja ilustruje isključivo vest o poseti predsednika sajmu naoružanja.





MILOŠ VUČEVIĆ: TO JE BRUKA I SRAMOTA!

HITNO da reaguju državni organi zbog naslovne strane novog broja Nin-a! Puška koja cilja predsednika naše države nije ni primer slobodnog novinarstva, niti umetničke slobode! To je bruka i sramota za jednu časnu profesiju.-poručio je Miloš Vučević,potpredsednik Glavnog odbora Srspke napredne stranke.

Vučević je pozvao nadležne državne organe, novinarska udruženja, sve dobronamerne ljude da učine sve da se konačno zaustave pretnje i prizivanja zločina protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića. (J. S.)









PANAOTOVIĆ: PRIZIVANjE KRVOPROLIĆA I DESTRUKCIJE

SOCIOLOG Bojan Panaotović iz Novog Sada ocenio je za „Novosti“ da je naslovna strana nedeljnika NIN na kojoj se vidi puška usmerena ka predsedniku Srbije nedostojna modernog građanskog društva a naročito onog koje pamti, ne tako davnu 2003. godinu i atentat na premijera Zorana Đinđića.

- Zašto se "šampioni" građanske inteligencije i njihovi istomišljenici ne ugledaju na opozicione snage u Istanbulu ili Budimpešti i suprotstave Vučiću argumente i politički program umesto što prizivaju krvoproliće i socijalnu patologiju najgore vrste? –zapitao je Panaotović.

On je dodao da kakva god da je originalna Tanjug-ova fotografija, kontekst u kome se sada objavljuje, više je nego jasan. Bilo bi blagotvorno za srpsko društvo da svi ljudi kojima je demokratija na srcu i koji su očuvali zdrav razum, da unisono osude ovakvu bolesnu i mračnu "simboliku". (J. S.)