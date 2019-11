S. J. M. | 26. novembar 2019. 15:04 | Komentara: 0

Prebijen član gradskog veća

UTVRĐENO je da imam potres mozga, povređeno levo rame, lakat i levu potkolenicu. Sada se bolje osećam, malo sam se oporavio, ali su mi lekari rekli da će me jedan dan zadržati u bolnici na posmatranju.Ovo za "Novosti" kaže Gavrilo Kovačević, član veća Grada Beograda iz SNS, koji je jutros pretučen ispred svoje zgrade u Zemunu. Njega je oko 7.45 časova neko napao bejzbol palicom i toliko udarao da je Kovačević ostao bez svesti.- Nisam video ni ko me je udario, ni koliko je napadača bilo, jedan ili više - priča nam Kovačević, koji se nalazi u Urgentnom centru. - Napadač mi je došao sa leđa, a ja opušteno izlazim iz zgrade, nisam imao nikakvog razloga da se osvrćem ili strahujem da će me neko napasti. Onesvestio sam se, a kad sam došao k sebi video sam policiju, suprugu, neke komšije. Ne znam da li je neko video napad.Kovačević nam kaže da nema nikakvu predstavu ko bi i zašto mogao da ga napadne:- Nemam neprijatelje. Niko mi nikada nije ni pretio i nikome se nisam zamerio. U poslu kojim se bavim sarađujem sa ljudima, fino razgovaram i pokušavam uvek da nađem rešenje. Živim jedan normalan i uobičajen život. Krećem se istim ulicama, uvek u istom kafiću pijem kafu i zaista ne znam zašto bi me neko napao.