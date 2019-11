Tanjug | 25. novembar 2019. 22:03 > 22:38 |

Zluradi komentari su me samo podstakli da se još više borim i radim još više za Srbiju, kaže Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je u svakom svom nastupu uvek bio vrlo profesionalan i da je uveren da nikada nije obrukao zemlju koju predstavlja.





Na pitanje u emisiji Ćirilica kako reaguje na razna pitanja koja mu se postavljaju, kao i na razne gadosti na tviteru protiv njega, Vučić je rekao da kao predsednik mora da pokaže poštovanje prema svim ljudima.

Predsednik se izvinio građanima što ponekad emotivno reaguje u javnosti i dodao da je to samo zato što je običan čovek, kao i svi drugi, i ne može uvek da suzbije svoju emociju, niti da bude ljubazan u svakom trenutku.

Ali, kaže, nikada nije opsovao, osim jednom, sam sebi kada je obilazio poplavljena područja, a osim toga, nikada mu se tako nešto nije desilo tokom sedam godina.

"Nigde nisam obrukao Srbiju, niti kada sam govorio na stranom jeziku nisam pogrešio, već sam vrlo profesionalno obavljao svoj posao", rekao je Vučić i dodao da nikad nije zakasnio ni na jedan sastanak.

VUČIĆ: NEKA SE STIDE ONI KOJI RAZARAJU SVOJU DRŽAVU





Neka se stide oni koji razaraju i uništavaju svoju zemlju, poručio je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić govoreći o optužbama koje su stigle u danu kada je objavljen snimak o obaveštajnoj aferi.





"Vi u tom danu kada se pojave snimci, vi kazete da ste krivi jer ste ubijali nekoga negde... Kako vas nije stid da to radite svojoj zemlji, kako mozete da radite to svojoj zemlji?", ukazao ej Vučić na tv Hepi.





On je dodao da to ne radi jedan Dragan Šutanovac, inače njeov politički protivnik, jer je bio u tom poslu i zna šta to znači.





"To se ne radi, ne idi protiv svoje zmelje, ne unistavaj svoje fabrike zbog nekih malih interesa, nemoj to da radiš", istakao je Vučić.





On je dodao da jedino što ga interesuje jeste da prodajemo i proizvodimo oružje što više.





"To nije burek, to je oružje, pa naravno da će negde da se pojavi", istakao je on dodajući da Srbija ima transparentniji sistem procedure od Francuske i mnogih drugih zemalja, kao i da ne smemo da se igramo sa tim.





"Ako Amerika i Rusija prodaju Saudijskoj Arabiji, pa što ne bi i Srbija, zbog čega", upitao je navodeći da smo prodali "nore", za desetine miliona evra Kipru.





Ističe da je nekome u interesu da oslabi namensku industriju i snagu srspke države.





"Hoćete da kažete da nama ne treba oruzje i da ga ne pravimo. Mi ćemo time da uništimo 25 000 radnih mesta i svoju vojsku", istakao je Vučić dodajući da se posle mnogo godina vojska gradi i poboljšava njen ugled.





Napominje da sada vojnici imaju više pari čizama i uniformi, a nekada nisu imali skoro ništa.





"Srpski vojnik je kao Rambo", zaključio je Vučić.





On je pinovio da ne može da razume različite laži koje stižu, a imate 500 000 profila.





Neka odu da pronađu moja polja marihuane i sve drugo, poručio je.

VUČIĆ: NE PLAŠIM SE, JER SRBIJA NAPREDUJE





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se ne plaši bilo kakvih pitanja zato što Srbija napreduje i zato što se to vidi "golim okom", a ove godine 3,6 milijardi evra investicija biti prva u regionu.

Vučić je na tv Hepi rekao da je u trećem kvartalu privredni rast Srbije bio 4,7 odsto, dok će u četvrtom biti 5,2 ili 5,4 odsto, po čemu će u tom kvartalu Srbija biti broj jedan po rastu BDP-a u Evropi.

Podsetio je da Srbija ima suficit i da smanjuje udeo javnog duga u BDP-u, kao i da će uskoro stopa nezaposlenosti biti ispod 10 odsto.

Dodaje da zna kako žive ljudi u sromašnijim sredinama u Srbiji i da je zato srećan kada se otvaraju fabrke u malim mestima, kao što je u Lebanu fabrka vunice.

Vučić je najavio da očekuje uskoro posle mnogo godina da se otvori prva fabrika u Zaječaru.

"Mislim da svaki čovek golim okom vidi koliko se gradi", dodao je Vučić i istakao da građevina beleži rast od 40 odsto.





VUČIĆ: PREDLOŽIĆU DIGITALIZACIJU SVIH DOSADAŠNjIH DOKTORATA





Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će predložili da država finansira digitalizaciju svih dosadašnjih doktorata i magistarskih radova iz prethodnog perioda, kako bi svako mogao da ih pročita i uporedi.

"Ne znam da li je Šarčević nadležan ili Univerzitet, ali predložiću da plati država digitalizaciju svih doktorata i magistarskih radova iz prethodnog perioda, da svako može da uđe, da pročita i Pajtićev doktorat, da ga uporedi sa nekim drugim, da pro č ita Karapandžin...", rekao je Vučić na TV Hepi.

Kako je rekao, želi da sve bude "crno na belo", kako bi ljudi mogli da se opredeljuju po činjenicma i na osnovu onoga što sami vide, a ne po tome ko im je simpatičan ili nije.

Foto: D. Goll







VUČIĆ: SAMO DVA MAFIJAŠKA UBISTVA U BEOGRADU OD POČETKA GODINE





Samo dva mafijaška ubistva su se dogodila u Beogradu od početka godine, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić dodajući da to skoro niko neće priznati, jer su ljudi navikli na "mantre" i misle da je taj broj mnogo veći, kao i da je sve loše u mnogim oblastima, iako podaci govore suprotno.

Vučić je gostujući na Hepiju napomenuo da je Beograd jedan od najvećih gradova u Evropi i da su se ipak od 1. januara do 25. novembra dogodila samo dva ubistva, jedno u slučaju Čaba Dera i drugo kada je ubijen Ljubomir Marković.

"U kome gradu u Evropi imate manji broj ubistava u tako velikom gradu kao što je Beograd, kada je to bilo", zapitao je Vučić i dodao da će retko ko to priznati jer kod nas postoji "mantra" - da je sve loše.





VUČIĆ: KOMENTARI O MOM ZDRAVLjU POKAZALI SU KO JE KAKAV ČOVEK





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su ga, kada mu se prošle nedelje pogoršalo zdravstveno stanje i kada je hospitalizovan na VMA, da su ga zvali brojni svetski i regionalni zvaničnici i mnogi iz naše zemlje, a na cinične, zajedljive i uopšte neprimerene komentare političkih protivnika kaže - "to je do toga ko je kakav čovek".

"To nema veze s političkom pripadnošću, imate dobre i loše ljude i u mojoj stranci i u nekim drugim strankama", rekao je Vučić u emisiji "Ćirilica".

Kako kaže, zluradi komentari su ga samo podstakli da se još više bori i da radi još više za Srbiju.

Podsetio je da su ga zvali iz regiona gotovo svi političari, Zaev, Rama, Dodik, između ostalih, ali i Makron, koji mu je poslao i poruku, zatim savetnici kancelarke Merkel, Bojko Borisov, Salvini i mnogi drugi.

Što se Srbije tiče zvali su ga, kaže, mnogi, Šešelj, na primer, Čedomir Jovanović i neki iz DS...

Foto: D. Goll



VUČIĆ: AKO PUSTIM DA LAŽ "ODMAKNE" LjUDI ĆE MISLITI DA JE ISTINA





Akopustim da laž "odmakne" ljudi će misliti da je istina, rekao je predsednik Aleksandar Vučić objašnjavajući zašto se "ne čuva" i zašto često javno reaguje i odgovara na sva pitanja novinarima.

"Volim kada mi postave neka od tih pitanja, da ukažem šta je neistina. Da bih mogao bar deo neistina da pobedim i da kažem da su neistine", rekao je Vučić.

"Kada svakodnevno imate milione profila koji šire neistinu o vama, a vi imate jedan profil sa kojeg možete tri puta dnevno da odgovorite... Onda se pitate da li da se ponašate onako kako se ponasao Koštunica, ili Tadić je po tom pitanju bio nešto moderniji. Da se jednom mesečno pojavite, da se ne 'prljate'... A kada se svaki dan obraćate dobar deo ljudi počne da vas mrzi", rekao je Vučić.

Ne znate, kaže, šta da uradite, ali ako pustite da laž prođe, bez odgovora, ljudi misliti da je laž - istina.

Zato je, kaže, bio zadovoljan što ga je novinar N1 pitao za navodnu prodaju oružja Ukrajini i umešanost oca ministra policije, uključujući i komentar da ne treba da radi svoj posao ako ne može da izdrži pitanja, jer mu je to pružilo priliku da odgovori i da kaže nešto o čemu, inače, ne bi govorio.