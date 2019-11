Tanjug | 25. novembar 2019. 12:41 |

Srbija nije izvozila naoružanje u Ukrajinu, niti je izdavala dozvole za prodaju oružja zemljama koje su na crnoj listi, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i dodao da plasirana afera o prodaji oružja ima političku i komercijalnu dimenziju, a da se u Srbiji koristi da bi se napadali Aleksandar Vučić i Nebojša Stefanović.

„Sa potpunom odgovornošću mogu da kažem da nikakvog izvoza oružja nije bilo, niti je ijedna dozvola izdata za Ukrajinu“, rekao je Dačić je gostujući u Jutarnjem programu TV Hepi.



Na konstataciju da su aferu o izvozu oružja plasirali bugarski sajtovi i da je u međuvremenu Bugarska Saudijskoj Arabiji prodala oružje u iznosu od 30 miliona dolara, Dačić je rekao da je reč o „specijalnom ratu“ koji ima političku i komercijalnu podazinu, a koji se na domaćoj političkoj sceni koristi da bi se napadali Aleksandar Vučić, Nebojša Stefanović i srpska ministarstva.

„Prava istina je da Srbija ne daje dozvole, mi ne izvozimo oružje u Ukrajinu, niti smo naoružavali Islamsku državu. Bilo dobro da se zna, pošto svo to naoružanje ima oznake, da li je reč o našem oružju i ako jeste, proveriti iz kojeg je to kontignenta, odnosno, kod kog je kupca završilo“, rekao je Dačić.

Kako je pojasnio, da bi se izvozilo oružje iz Srbije, potrebno je dobiti nekoliko dozvola, a jednu od njih daje Ministarstvo spoljnih poslova, dok ostale izdaju Ministarstvo trgovine, MUP, Ministarstvo odbrane i BIA.

Dačić je naveo da Ministarstvo spoljnih poslova proverava da li je krajnji korisnik kome se prodaje oružje na listi zabranjenih zemalja i naglasio da nije odgovornost Srbije ako krajnji korisnik, kao što je Poljska, proda to oružje u neku drugu zemlju.

„Krajnji korisnici ne mogu da prodaju to oružje ako se ne obrate nama i kažu da će ga prodati nekom drugom. Našem ministarstvu se za to niko nije obratio. Da li je oružje iz Srbije završilo u Jemenu, to nije pitanje za nas, već za onog ko je to oružje kupio i gde je bio krajnji korisnik“, podvukao je Dačić.

Na konstataciju da se u medijima pojavila spekulacija da municiju koju Srbija proda SAD-u, Amerikanci doniraju Avganistanu i drugim zemljama, Dačić je kazao da ima takvih slučajeva, ali da to ne sme da se radi ako se krajnji korisnik nalazi na nekoj crnoj listi.

„Čak smo i mi, iz razloga solidarnosti u borbi protiv ISIS-a, donirali vojnu opremu Iraku da pomognemo borbu protiv Islamske države. To nije sporno, ali krajnji korisnik ne sme da bude sa crne liste“, ponovio je Dačić.







Kako je rekao, u poslednjih pet godina, koliko je na čelu Ministarstva spoljnih poslova, Srbiju niko nikada nije upozorio da je za nešto odgovorna i da nešto nije uradila kako treba.





KAMPANjOM POVLAČENjA PRIZNANjA NE RADIMO PROTIV KOSOVA

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da Srbija kampanjom povlačenja priznanja ne radi protiv tzv. Kosova, već da želi da natera Prištinu da se napravi neki kompromis.

„Oni neće kompromis, kažu nas je priznalo 116 zemalja. 'Ajde sada da vidimo koliko ih je priznalo? Bedžet Pacoli mi se žalio da sam uništio njegovu karijeru i pitao me zašto radim sve to oko priznanja. Mi ne radimo protiv Kosova, već da ih nateramo da napravimo neki kompromis", rekao je Dačić za TV Hepi.

Navodi da je nedavno bio u poseti zemljama Pacifika i da sa većinom njih Srbija nije imala uspostavljene diplomatske odnose.

Sa državom Nauru u septembru su uspostavljeni diplomatski odnosi, a i dalje ne postoje sa državama kao što su Samoa u Vanuatu.

„Ne mogu da se načudim šta su radili ovi pre nas. Ako nemamo uspostavljene diplomatske odnose, to znači da nemate nikakve kontakte sa tom zemljom, da za tu zemlju ne postojite. Oni priznaju Kosovo, a ne priznaju nas. Mi smo to dozvolili. I nije takva situacija samo na Pacifiku", naglasio je Dačić.

Dodaje da se radi i sa članicama Uneska i Interpola koje nisu države, već predstavljaju teritorije, a koji su glasali za ulazak Kosova u te organizacije, da se prebace na "srpsku stranu".

Upitan da li će Maldivi povući priznanje, Dačić je podsetio da je u njihovom parlamentu pokrenuta afera da je Kosovo dalo dva miliona dolara za priznanje ministru spoljnih poslova.

„Ako neko misli da ćemo mi dati dva miliona da povuku priznanje, to nije način na koji mi razgovaramo. Taj što je priznao Kosovo se sprema da bude protiv kandidat postojećem predsedniku Maldiva i tu su nam se interesi poklopili", zaključio je on.