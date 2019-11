NovostiOnline | 24. novembar 2019. 16:22 |

Lider Pokreta slobodnih građana Sergej Trifunović gostovao je u emisiji „360 stepeni“ na televiziji N1 tri nedelje pre poslednje sednice Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu i već tada pred kamerama pokazao da je unapred znao odluku Odbora koji je odlučivao o doktoratu ministra finansija Siniše Malog.





Lider PSG otkrio je tada da je razgovarao sa rektorkom Univerziteta Ivankom Popović.

- Sigurno će biti poništen. Ja sam razgovarao sa rektorkom Ivankom Popović, rekao sam joj "mi smo tu za sve što vam treba, da znate, pošto će biti pritisaka”, a ona mi je rekla divnu rečenicu: "Mi jako volimo naš Univerzitet" - rekao je Trifunović u emisiji.

Da je Trifunović bio siguran u odluku etičke komisije pokazuje i njegovo dobacivanje za vreme obraćanja Dragana Đilasa, lidera Stranke slobode i pravde, koji je takođe bio gost u studiju.

Naime, Đilas je rekao da doktorat mora biti osporen, što je Trifunović prokomentarisao rečima: „Tako je“, „Sto posto“.

Podsetimo, Siniša Mali je povodom odluke Odbora o doktoratu rekao da je ona politički motivisana.