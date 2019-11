Novosti online | 23. novembar 2019. 11:29 | Komentara: 0

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, predsednik Severne Makedonije i predsednik Slovenije Borut Pahor učestvuju na četvrtom Regionalnom forumu mladih lidera u Novom Sadu. Forum se održava u novosadskom hotelu "Park".Predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski boravi od juče u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Beogradu, tokom koje se sastao sa državnim vrhom Srbije.Počela je panel diskusija na kojoj učestvuju trojica predsednika. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je panel.- Nemaju ova deca vremena za čekanje, niti sredovečni ljudi imaju vremena za čekanje. Danas ne odlaze samo mladi već i svi ostali, svi koji mogu da dobiju bolje plaćen posao nego što je to kod nas u regionu. Najveći problem je što mi ne možemo da mladima ponudimo srećniju budućnost, a to je rezultat naših loših politika. Zbog te srećnije budućnosti je pokrenuta inicijativa "Mali Šengen" iako hoće da to svale na moja leđa. Svako od političara ko bi rekao nešto, poput ovoga sa "malim Šengenom", to bi bilo dočekano kao da je stvaranje "Velike Albanije" - kaže predsednik.Predsednik je istakao da mu ponekad dođe da preduzme najteže mere, samo da ljudi ne odlaze u Nemačku.- Najteže mere preduzimam samo da niko ne ode u Nemačku da radi, rekao sam nemačkom ministru da ni slučajno ne dolazi u Srbiju po medicinske sestre. Mladi ljudi moraju da razumeju da mi ne možemo sve da sredimo odmah, ni za tri ni za pet godina, treba nam njihova pomoć. Zajednički moramo da stvaramo budućnost, plate možemo da povećamo za 30, za 50 odsto za tri godine, ali ne možemo da stvorimo da budu kao u Nemačkoj, ali biće - rekao je predsednik.Predsednik je istakao da mnogim kompanijama u inostranstvu jesu potrebni srpski inženjeri, jer su dobri stručnjaci i dobro su plaćeni i da će država obezbediti mogućnost boljeg protoka ljudi i robe, što će dovesti do povećanje prosečne zarade, da dođe do 1.000 evra, ali treba da bude dobra situacija i u Evropi.- Nama sunce tuđeg neba uvek više sija, iako tamo nije bolje. Sramota nas je da se vratimo kada shvarimo da tamo nije bolje, ćutimo i peremo tuđe sudove. Ponosan sam na inicijativu, vidim ja da to nije drago svima u Evropi, iako nemaju koju zamerku da nađu osim te da nismo kreteni i kako smo se drznuli da nešto radimo sami. Smeta im što umemo sami da sednemo za sto i dogovorimo se - zaključio je Vučić.Na panelu je govorio i predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski.- Problemi se odnose na našu mentalnu strukturu, sve balkanske nacije su zavisne od međunarodne pomoći i EU. Teško da možemo da se oslobodimo tih navika, mi ako ne dobijemo pomoć od Brisela, ne znamo šta treba da radimo. Naravno uvek ima izuzetaka. Naše društvo može da prosperira samo ako koristimo domaće resurse, imamo neke od njih ovde. Mladi, inteligentni ljudi koji nam pokazuju da ne koristimo razum koji imamo kod kuće. Ja vidim da se za dve godine ništa neće razlikovati od danas. "Mini Šengen" je sjajna inicijativa, ali ona neće promeniti mnogo jer ćemo biti potpuno zavisni od Evropske unije - rekao je Pendarovski i dodao:Kako je kazao predsednik Severne Makedonije i za dve i za 10 godina veruje da će region imati manje ljudi, ne samo mladih.- Treba da poštujemo razlike. Ovde sam da podržim ideju "Malog Šengena". Moramo da učinimo mnogo više kod kuće i u samim zemljama kroz reforme i rešavanje svih otvorenih bilateralnih pitanja. Živimo u vremenima kada je proces proširenja EU usporen kako bismo sprečili bilo kakvo nerazumevanje i nesporazum. Smatram da je "Mali Šengen" povezan sa proširenjem Evropske unije. Ova inicijativa je nešto novo i hrabro i ja ću učiniti sve što mogu da inicijativa oživi. Pre dva meseca Vučić mi je pričao o ovoj inicijativi, kada smo se susreli na sastanku Višegradske grupe i kad mi je objasnio odlučio sam da dođem u Novi Sad i podržim ideju otvoreno. Kada Evropska unija prođe unutrašnju reformu vi ćete imati u Sloveniji saveznika - rekao je Pahor i dodao:- Zemlje moraju da učine najviše što mogu da održe prava i sloboda, medija, svih oblika saranje, suživota. Ova inicijativa jeste hrabra, ali ovo je ideja koja daje razloga za nadu i važno je da se naglasi da je jako bitna za mlade - zaključio je Pahor.