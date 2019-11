Tanjug | 21. novembar 2019. 18:15 > 20:12 |

Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, kojom je predsedavao predsednik Srbije Aleksandar Vučić , je završena.



Predsednik Srbije se, odmah po završetku sednice, obratio građanima.





- Završili smo sednicu sa jednom tačkom dnevnog reda. Mi smo kao zemlja suočeni sa izrazito ofanzivnim delovanjem različitih tajnih službi. Imamo grupu najmoćnijih zemalja sveta i grupu regionalnih zemalja koje svoje obaveštajno delovanje rade protiv interesa Srbije.





- Postoje brojne agencije iz drugih zemalja koje sprovde svoje delovanje u našoj zemlji kako bi mogli da utiču na politiku i promenu politike u našoj zemlji u odrešenim egmentima, a drugo je ogledanje mogućnosti naše zemlje.





- U skladu sa tim želim da kažem da smo mere naše zaštite u poslednjih nekoliko godina mnogo ojačali. To znači da značajan broj zemalja na različite načine želi da dođe do velikog broja informacija o broju pripadnika Vojske Srbije, koji su najčešće javni.





- 24.12.2018. godine došli smo do podataka da će se potpukovnik Z. K. sastati sa Georgijem Klebanom. Opservaciojom je utvrđeno da je Kleban došao taksijem. Više lica je bilo u kontrapratnji. Na zmeunskom keju su uočena tri lica koja su izašla iz audija, pa su otišli ka "Crnoj ovci".





- Takođe, želim da vam kažem da ćete u narednom periodu videti više akcija protiv pripadnika različitih bezbednosnih agencija koje deluju u Srbiji. Bez obzira što ćete primetiti da će pojedine zemlje, posebno iz regiona, negativno da reaguju. Mi imamo zvaničan zapisnik od te večeri, ali i objašnjenje zašto mi nismo mogli da napravimo video-zapis.







- Mi smo večeras doneli i ponovili stav Republike Srbije, sve ovo što nam se dogodilo samo nas je utvrdilo u našoj poziciji. Ne samo da nećemo da menjamo našu politiku, nego ćemo nikada snažnije da se borimo za vojnu neutralnost naše zemlje i da čuvamo našu zemlju, nebo i građane. Snažićemo našu Vosjku, policiju. Srbija je slobodna zemlja, slobodarskog naroda, nikada nismo pristajali i nikada nećemo da budemo neko ko će da dozvoli da neko drugi upravlja našom zemljom. Najkasnije za dva meseca izlazimo sa aktom koji bi bio puna potvrda našeg puta i jačanja vojne neutralonsti.





- Gospodin Kleban nije više na teritoriji Republike Srbije. Uveren sam da predsednik Putin o ovakvim stvarima nije bio obavešten. Mi ne zaboravljamo podr š ku Rusije.





Predsednik je istakao da je naša država dokumentovala kontakte ruskog obaveštajca Geogrija Klebana sa kontaktima u Srbiji.

- Želim da vas obavestim da je Srbija u više navrata konstatovala i foto dokumentovala video i audio zapise kontakte potpukovnika Klebana sa pripadncima vojnih struktura Republike Srbije. Za Klebana je dokumentovano 10 kontakata, od toga tri puta uručio je novac i za to imamo i foto i video i audio dokumentaciju. Gospodin Kleban je bio pomoćnik izalsanika Rusije u Srbiji. Želim da kažem da smo krenuli da radimo po prvi put objekat obrade Z. K. potpukovnik Vojske Srbije zbog kontakta sa hrvatskim službama - rekao je Vučić.





VUČIĆ: NEĆEMO MENjATI POLITITKU NEUTRALNOSTI





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija neće menjati svoju politiku i da će se, nikada snažnije, boriti za samostalni i nazavisni put i politiku neutralnosti.





"Jačaćemo vojsku Srbije.Srbija će biti sve jača. To je zemlja slobodarskog naroda i nikada nismo pristajali i nikada nećemo biti neko ko će da dozvoli da drugi njima upravlja", poručio je Vučić.





VUČIĆ: NAŠA NAMENSKA INDUSTRIJA POD STRAHOVITIM PRITISKOM





Napadi na srpsku namensku industriju su učestali, orkestrirani i organizovani i dolaze uvek iz jedne zemlje, izjavio je večeras predsednik Aleksandar Vučić i istakao da Srbija ne može da opstane kao vojno neutralna i snažna bez snažne namenske industrije, što je razlog za žestoke napade na namensku, kako bi je po svaku cenu razorili oni koji Srbiji ne žele dobro.





"Napadi na namensku industriju su učestali, zestoki, orkestrirani i organizovani i dolaze uvek iz jedne zemlje koja u tom smislu predstavlja obaveštajnu kanalizaciju, kako to nazivaju stručni krugovi, i uvek je protiv srpske namenske i zbog toga što postoji konkurencija u fabrikama baš u toj zemlji i zbog toga što se obavlja posao za obaveštajne izvore nekih drugih, većih zapadnih zemalja", rekao je Vučić na pres konferenciji.





Vučić je konstatovao da građani gotovo da nisu ni primetili da su naše obaveštajne i kontraobaveštajne agencije uspele da uhvate Srbina sa 30.000 evra u rukama, koji je iznosio tehničku i tehnološku dokumentaciju za izradu municije 12,7 mm u Prvom partizanu u Užicu, dodajući da je municija 12,7 mm najtraženija u svetu.





"Da li je nekome bilo lakše da uzme odatle ili u Konjicu, izgleda da su lakše našli nekog našeg koji bi tu dokumentaciju predao Albancima u ruke. Mi smo i Srbina i Albanca uhapsili", rekao je Vučić.





Istakao je da su u toku žestoki napadi na Krušik iz mnogo razloga, kao i na fabriku u Lučanima, koji stalno traju.





"I uvek, čitava centralna i zapadna Srbija, što se tiče namenske industrije, je pod strahovitim pritiskom i hoće da nam je unište", podvukao je Vučić.





On je naveo i da je Radoša Milovanovića za direktora fabrike u Lučanima postavila vlast DOS-a, a da je on sada, kada kompanija radi bolje nego ranije, po prvi put pod žestokim napadima.





"Ako Milovanović pozove radnike da ga podrže i oni dođu to je pritisak na sud, ali se ispred suda pojave predstavnici političkih stranaka koji su protiv njega onda je to bogougodno delo, nije pritsak na sud i normalno je, a sve u cilju daljeg urušavanja i razaranja naše namenske industrije", rekao je Vučić.





Razlog za to je, naglasio je predsednik, u tome što pozicija vojne neutralnosti žnaci da moramo da imamo, u dobroj meri, obezbeđena sredstva - munuciju, oružje, opremu iz sopstvenih izvora.





"Ne možete da opstanete kao vojno neutralna i snažna zemlja ukoliko nemate snažnu namensku industriju. I zato je tako žestok napad na srpsku namensku indsutriju, zato žele da je po svaku cenu, unište i razore svi koji ne žele dobro Srbiji", poručio je Vučić.





Konstatovao je da će nadležni i po tom pitanju morati da preduzimaju određene mere, ali će mnogo ofanzivnije da govore istinu ljudima, kako bi sve mogli da sagladaju.





"Očekujemo, posle dolaska helikoptera MI 17 i oružja i rezervnih delova, i hvala Rusiji na tome, i dalje snaženje i jačanje srpske vojske", rekao je Vučić.









VUČIĆ: NIJEDNA MINA NIJE OTIŠLA U UKRAJINU





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras, povodom tvrdnji dela opozicije objavljenih na tviteru da je Srbija prodavala oružje Ukrajini koje je korišćeno protiv Rusa, da nijedna mina nije otišla za Ukrajinu, niti je isporučivana preko Ujedinjenih Arapskih Emirata,





"Danas smo optuženi iz jedne od tih kuhinja obaveštajne kanalizacije kako su srpskim minama i kako je Srbija naoružvala Ukrajince u borbi protiv Donjecke narodne republike i da su našim minama ubijani ruski vojnici. Kome je to odgovaralo baš na današnji dan da pusti kroz tu obaveštajnu kanalizaciju - sami zaključite. Istina je sledeća, mnogi će da se iznenade", rekao je Vučić novinarima.





On je pokazao tekst i slike mina kako je to objavio bugarski sajt.





"Ali, pošto ovo nije burek, ovo nije nešto što ne razlikujete. Mi smo istražili kompletnu našu trgovinu sa Ukrajinom, istražili sve što imamo, sve što smo ikad radili sa Ukrajinom, koja je inače dozvoljeni "end user", da jesmo nikakvih problema ne bismo imali, sve bi bilo u skladu sa zakonom, ali nismo", naveo je Vučić.





Dodao je da u tekstu te 'obaveštajne kanalizacije' piše da je to isporučivano preko Ujedinjenih Arapskih Emirata koji su potpisali svoj sporazum sa Petrom Porošenkom (bivšim predsednikom Ukrajine), što je, kako kaže Vučić, inače njihovo pravo, kao i to što imaju sporazum i sa RF.





Napomenuo je i da je šeik Bin Zajed mnogo bolji prijatelj sa Putinom nego on.





Vučić je naveo Ðilasove tvrdnje da je prodaja srpskog oružja Ukrajini išla preko Emirata i "Vučićevog velikog prijatelja, šeika Muhameda", insinuirajući tako ko su istinski većinski vlasnici Beograda na vodi.





"On uvek polazi od sebe, zna kakav je lopov i misli da su svi takvi", dodao je Vučić.





Kako kaže, istražen je svaki lot.





"Svaki lot, svih mina koji je otišao, a nijedan nikada nije otišao za Ukrajinu, i nijedan lot ovakvih mina nije otišao za Emirate. Onda smo išli dalje i ustanovili da smo imali preko Amerikanaca, dve američke i jedne poluameričke firme, ali je bila i jedna čudna kompanija jer smo došli do tih brojeva mina i ustanovili kad i komw su prodate i sa kojim ciljem. Da vidite kako se sudbina igra kada mnogo lažete, šta se dogodi", ističe on.





Taj lot, kaže Vučić, baš tih mina koje su na slici, je deo serije od 15.000 mina, koje su prodate preduzeću "Tehnoremont" u vlasništvu Petra Crnogorca, inače vlasnika firme CPR Inpex.





"To je gde radi mama Obradovića iz Valjeva, tj. gde je radila do juče. Ta firma je kupila 15.000 tih mina i prodala ih kompaniji Natan, poljskoj, a ne ukrajinskoj, i to preko Kipra", objasnio je Vučić.





Kaže da je bilo interesantno da nije dobijena podrška poljskih državnih organa za to, što je obaveza, već je to dobijano od drugih kompanija, pa preko Kipra izvezeno za Poljsku. Nigde i ni na koji način ni Ukrajina niti bilo ko nije pomenut , rekao je Vučić.





Srbija to, inače,dodao je, ne bi dozvolila kao "end user" zbog naših dobrih odnosa i sa RF, ali i sa Ukrajinom.





"Oni, inače, što je još interesantnije imaju zajedničku firmu sa Damjanovićem, licem bezbednosno interesantnim kao pripadnikom jedne od regionalnih službi bezbednosti. A oni vam kontrolišu neke od najpoznatijih informativnih portala na teritoriji Srbije čiji su novinari izrazili najveću želju za mojom skorom smrću pre nekoliko dana", dodao je Vučić.





Kako je rekao, svet je mali, svaka laž se otkrije i ne možete da sakrijete tragove svoje prljave kampanje i mržnje protiv Srbije.





"Zato ćemo mi morati narodu mnogo toga da objašnjavamo, da govorimo činjenice, šta moramo da preduzimamo u narednom periodu. Inače sve ostalo što je rađeno sa minama, rađeno je uz posredstvo ugavnom domaćih i američkih kompanija. Sve su bili dozvoljeni end useri, samo u jednom slučaju i to u ranijem periodu, pre 2012. smo imali Saudijsku Arabiju, ali ništa od toga nije završavalo u Evropi, naprotiv", rekao je on.





Vučić je na kraju rekao da što se oružja tiče Srbija će da ga pravi i prodaje.





"Kad budemo imali fabrike bureka i peciva onda ćemo drugačije da se ponašamo, a do tada nećemo da se stidimo, nego ćemo da se ponosimo sa naših 11.000 radnika koji vredno rade da bi zaslužili plate za svoje porodice, ali i da bi dobrineli vojnoj i odbrambenoj snazi Srbije", zaključio je on.





Takođe je poruči da režervnu otadžbinu nemamo.





"Naša zemlja se zove Srbija, Srbiju ćemo umeti da sačuvamo, zaštitimo, umeti, za razliku od prošlosti, znati i da obranimo i čuvaćemo srpski put u budućnost", rekao je on.





To je naša politika i jedina moguća politika na kojoj će Srbija da istrajava. Sa svima želimo da budemo prijatelji, nikoga ne ugrožavamo, ali i svoju zemlju ćemo i te kako umeti da sačuvamo, zaključio je on.





VUČIĆ: NE ISK Lj UČUJEM DA SU RUSI U PRAVU





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije večeras isključio mogucnost da su Rusi u pravu kada kažu da je možda u slučaju obaveštajne afere reč o provokacijama pred važne susrete srpskih zvaničnika sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.





On je odgovarajući na pitanje da li će ruskog predsednika Vladimira Putina pitati za obeveštajnu aferu u kojoj je učestvovao i ruski obaveštajac, prilikom njihovog susreta koji je planiran za 4. decembra, Vučić je na novinarima rekao da ne bi isključio mogućnost da se to sada dešava i zbog tih susreta planiranih u Moskvi.





"Ne isključujem da su Rusi po tom pitanju u pravu zato što mi posedujemo više snimaka koje nismo publikovali, jer to nije posao obaveštajnih agencija. ", rekao je Vučić povodom regovanja iz Moskve da se takve porvokacije dešavaju uoči važnih susreta zvaničnika Srbije i Rusije.





Srbija, navodi, ne beži od tih tema.





"Mi ne krijemo ništa, nemamo čega da se stidimo, a ruskim prijateljima verujemo da žele najbliže odnose sa Srbijom kao što mi želimo sa njima. Verujem da ćemo uspeti i tu vrstu poverenja, na kratko prekinutu, da izgradimo, jer nam ne pada na pamet da pravimo novu '48 i ne pada nam na pamet da Rusiju doživljavamo kao neprijatelja Srbije. Naprotiv", rekao je Vučić.





Za njega je, kaže, susret sa Putinom od izuzetnog značaja i nada se da će sa ruskim predsednikom da razgovara o najvažnijim pitanjima iz naše bilateralne saradnje i ekonomske saradnje.





"Predložili smo sastav naše delegacije, videćemo sastav ruske delegacije, jer će ovo biti na nešto višem nivou nego što smo očekivali, ne samo sastanak već radna poseta", kaže Vučić povodom predstojećeg susreta sa Putinom u Moskvi.

VUČIĆ: PITAM RUSKE PRIJATELjE - ZAŠTO ?





Podsetio je i da je Srbija jedina nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji, nije glasala protiv interesa RF, da jedina odr ž ava vojne vezbe sa ruskom vojskom i da ničim nije ugrozila prijateljstvo sa Rusij o m.





"Zato pitam ruske prijatelje, a pitao sam i danas ambasadora, Bocan - Harčenka: Za š to?





Nisam video nikakvu logiku u svemu ovome", rekao je Vučić.





On je večeras ponovio čvrstu opredeljenost Srbije za vojnu neutralnost i poručio:





"Srbija svoju politiku nece okretati, i ne ć e u NATO, kao što ne ć e ni u ODKB, i neke druge, ali u č vrsti ć emo naše pozicije neutralnosti i samostalnosti",





Kako kaže zahvalan za oredn koji je dobio od Putina, i uloži ć e i li č ni autoritet da naši odnosi budu još bolji.





"Znajuci kako se delimo: za Ruse ili za Amerikance, moja poruka je da sam izabran za predsednika Srbije da štitim naše interese".

SEDNICA ZAKAZANA ZBOG O BAVEŠTAJNE AFERE







Vučić je sednicu zakazao povodom moguće obaveštajne afere, čiji su akteri ruski obaveštajac i navodno jedan srpski bezbednjak, a nakon sednice Saveta biće poznato više detalja o ovom slučaju čiju pozadinu, po nalogu predsednika, istražuju srpske bezbednosne službe.





Među prvima su u zagradu Predsedništva stigli direktor BIA Bratislav Gašić, direktor policije Vladimir Rebić, ministarka pravde Nela Kuburović, ministar odbrane Aleksandar Vulin, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović.









Zatim je došao ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, a nešto pre 18 sati na Andrićev venac stigla je i predsednica vlade Ana Brnabić.





Obaveštajna afera je u javnosti pokrenuta nakon što je na internetu, a potom i u medijima, objavljen snimak na kojem se vidi kako ruski obaveštajac Georgij Kleban daje novac navodnom srpskom agentu, čiji identitet nije otkriven.





Autentičnost snimka, kao i to da se na njemu nedvosmisleno nalazi ruski obaveštajac Georgij Kleban, potvrdila je Bezbednosno-informativna agencija.









Povodom moguće špijunske afere danas je reagovao i Kremlj koji je uveren da ništa ne može da naruši odnose između Rusije i Srbije, uprkos tome što je predsednik Vučić otvorio istragu o snimku koji navodno pokažuje kako ruski agent daje novac srpskom bezbednjaku.





"Odnosi sa Srbijom su partnerski, bratskog i savezničkog karaktera. Ništa ne može da utiče na to", naveo je portparol Kremlja Dmitrij Peskov i dodao da Kremlj nije upoznat o kakvom je incidentu reč i da to tek treba da bude utvrđeno.





Premijerka Ana Brnabić ocenila je juče da će, ukoliko se ispostavi da je u ovom slučaju zaista reč o špojunaži, to biti ozbiljan problem, koji traži ozbiljno reagovanje.