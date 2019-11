Tanjug | 21. novembar 2019. 18:05 |

NATO alijansa u promotivnom video-materijalu "Nato i Kosovo - Evolcuija Kfora" poručuje da bez Kfora na Kosovu nema bezbednosti, koja je ključna za dijalog i postizanje političkog rešenja."Bez bezbednosti nema dijaloga, bez dijaloga nema politčkog rešenja", rekao je u general-major Lorenco Dadario, kome je u utorak prestao mandat na čelu Kfora, u desetominutnom promotivnom video snimku koji je objavljen na zvaničnom sajtu Alijanse, a u kojem se prikazuje misija na Kosovu od 1999. godine.Kako se navodi, KFOR, kao operativne multunacionalne trupe predvođene NATO-om, imaju glavnu ulogu u osiguravanju bezbednostii na Kosovu i Metohiji u poslednjih 20 godina.U video snimku se dalje objašnjava da je Kosovo dom različitih etničkih grupa, uključujući kosovske Albance i Srbe, koji govore različitim jezicima i pripadaju različoj veri.U video snimku se dalje podseća na dešavanja iz 1998. godine kada je, kako se navodi, otvoren konflikt između srpske vojske i policije i snaga kosovskih albanaca koji je rezultirao hiljadama stradalih."Kosovski konflikt nije došao iznenada. Uzrok je represivna politika koju je sprovodio Miloševićev režim protiv kosovskih Albanaca. To je dovelo do užasnog kršenja ljudskih prava na Kosovu", reči su zamenika pomocnika generalnog sekretara NATO-a Džonatana Pariša.Dalje se navodi da je Miloševićeva politika dovela do raseljavanja stotina hiljada kosovskih Albanaca, pa je NATO 1999. godine pokrenuo vazdušnu kampanju kako bi zaustavio tu, kako kažu, "humanitarnu katastrofu", a po završetku sukoba 50.000 vojnika predvođenih NATO-om je raspoređeno po Kosovu.Lorenco D''Adario, kome je u utorak prestao mandat komandanta Kfora, u video snimku tvrdi da je danas zaustavljeno nasilje, "situacija mnogo bolja", ali da još mora da se unapredi."Kada pogledam unazad, vidim da sada postoje institucije, postoji demokratski život", smatra D''Adario.U snimku se konstatuje da su "ožiljci kosovskog konflkta vidljivi", ali da pripadnici različitih etničkih grupa često žive u mešovitim zajednicama, da postoje i srpske enklave po Kosovu, a za primer je uzeta Gračanica, na periferiji Prištine.U videu se pojavljuje i Srbin Milorad Nikolić sa porukom podrške daljem pristustvu NATO na KiM.Navodi se da je danas kosovska policija "putpuno funkcionalna snaga i prvi odgovor na hitne situacije" i da su preuzeli od KFOR-a da obezbeđuju neke od svetinja na Kosovu poput Patrijaršije u Peći, važnog simbola srpske pravoslavne crkve.Navodi se i da postoje mesta u kojima i dalje ima tenzija, poput severnog dela Mitrovice koja je fizički i etnički podeljena - severni deo pripada Srbima, a južni Albancima, te da je još postoje tenzije, pa se zaključuje da je potrebno prisustvo KFOR-a kao snage koja "nepristrasno podržava mir".