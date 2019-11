Novosti Online | 18. novembar 2019. 20:51 |

Lekari sa VMA izričito su upozorili da bi let avionom mogao da dovede do pogoršanja zdravstvenog stanja predsednika

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić narednih mesec dana neće leteti avionom zbog zdravstvenih problema koje je imao prethodnih dana, potvrđeno je “Novostima”.Predsednik je već otkazao posetu Iranu koja je bila planirana za 22. novembar, a potom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.Lekari sa VMA izričito su upozorili da bi let avionom mogao da dovede do pogoršanja zdravstvenog stanja predsednika, pa će on, dok se ono ne stabilizuje, morati da izbegava ovaj vid prevoza.Vučić je u subotu hospitalizovan na VMA zbog problema sa srcem, a jutros je pušten kući i praktično je odmah otišao na radno mesto.Ipak, iz predostrožnosti i po savetu lekara danas je radio skraćeno, a morao je i da uzima terapiju koja mu je prepisana zbog kardioloških problema.