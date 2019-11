J. SIMIĆ | 18. novembar 2019. 09:02 | Komentara: 0

VEOMA sam zadovoljan što ćemo na proleće imati redovne izbore i što nije bilo prevremenog glasanja, jer to govori o stabilnosti srpskog društva. Mandat svih parlamenata, od državnog do lokalnog nivoa je na izmaku i, po svemu sudeći, imaćemo opšte izbore na sva tri nivoa. To je praksa kojoj treba težiti i ubuduće.

Ovo u intervjuu za "Novosti" poručuje Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i lider SVM, uz napomenu da za njega najava bojkota dela opozicije nije nikakvo iznenađenje.

- Ne verujem da opozicija ima bilo kakvu drugu mogućnost za prikazivanje svoje političke nemoći. Za zabašurivanje svoje nemoći i gubitka podrške birača koristi poznate rečenice o pomanjkanju demokratije i medijskih sloboda. To je već milion puta viđeno, ne samo kod nas - kaže Pastor.

* Hoće li SVM ponovo na izbore samostalno? Priželjkujete li produžetak koalicije sa SNS?

- SVM će ići na izbore samostalno. Voleli bismo da posle toga imamo postizbornu koaliciju. Mislim da je realno očekivati da se nastavi ono što je bilo u prethodne četiri godine. Sa naše strane ocena te saradnje je veoma pozitivna, a rezultati koje možemo staviti na sto pred naše birače su veoma ubedljivi. To ćemo, sa vizijom budućnosti, predočiti i u kampanji i tražiti za to podršku naših birača.

* Da li je bilo teških tema u koalicionoj saradnji sa naprednjacima u ovom mandatu?

- Bilo je situacija u kojima smo različito mislili, ali smo tražili rešenja i kompromise. Naročito je to bilo izraženo na lokalnim nivoima. Što se tiče bitnih, strateških krupnih koraka, nije bilo nesporazuma ni u jednom momentu. To je posledica dogovora, pretočenog u čvrst sporazum kojeg smo se držali tokom celog mandata, ali pošteno.





* Jeste li zadovoljni učinkom u Vojvodini?

- Ključne stvari su učinjene u oblasti zdravstva - opremljene su mnoge zdravstvene institucija, izrađeni projekti za unapređenje bolnica u Subotici, Senti, Somboru, Pančevu... Dosta se uradilo na infrastrukturnim projektima udruživanjem lokalnih, pokrajinskih i republičkih sredstava. Nastavljen je rad na rekonstrukciji pozorišta u Subotici. Možda nije prevelika investicija kupovina klavira za Muzičku školu u Bačkoj Topoli, ali za više od 200 đaka te škole to je veoma krupna stvar.

* Godinama se govori o zakonu o finansiranju Vojvodine. Utisak je da je Republika, ipak, uložila znatno više od predviđenih sedam odsto...

- Znatna sredstva su uložena, ali taj zakon nije pitanje finansijskih veličina, nego je to ustavna obaveza. Kao predsednik pokrajinskog parlamenta, naprosto nisam video spremnost za rešavanje tog pitanja. To za mene ostaje otvoreno pitanje o kojem lično razmišljam. Mislim da ovom problemu treba pristup racionalne prirode. Ako to u prethodnih više od 10 godina nikoga nije žuljalo, ni mene ne mora posebno da žulja.

* Novi prelazi na srpsko-mađarskoj granici su otvoreni, ali zastoji u prometu putnika nisu otklonjeni. Ko je kriv?

- Otvaranje prelaza nije dovoljno, treba ozbiljno da se radi, efikasno da se obavlja posao, a vidim da na mađarskoj strani to nije slučaj. Nije tu reč o broju traka, nego je ključno to kako carinici na mađarskoj strani obavljaju posao. Stiče se utisak da je to jedan tihi štrajk koji oni sprovode permanentno.

* Da li je finansijska podrška Mađarske i premijera Orbana smanjila tendenciju iseljavanja vojvođanskih Mađara?

- Ne raspolažem preciznim podacima. Već četvrtu godinu se primenjuje taj projekat. Uloženo je blizu 300 miliona evra, a na 43 konkursa bilo je 12.500 uspešnih aplikanata. Ti ljudi su bez sumnje osnažili svoj biznis i to je verovatno doprinelo njihovom ostanku i jačanju ukupne privrede Srbije.





"MALI ŠENGEN" VELIKA STVAR

* KAKAV je vaš stav o naporima Srbije, Severne Makedonije i Albanije da se uspostavi "mali šengen"?

- To je veoma krupna stvar! Da je pre dve godine neko rekao da je to moguće, mnogi ne bi verovali. Taj sporazum s jedne strane olakšava život građanima, a sa druge je dokaz da nije istina da ovaj deo Evrope nije spreman da bude prihvaćen od strane Evropske unije, barem što se tiče ubrzavanja pregovora.





RAZUMEM VUČIĆEVU ODLUKU

* Kako ste doživeli odluku predsednika Vučića da ne ide u Zagreb na Kongres EPP?

- Potpuno razumem razloge predsednika Vučića za odluku da ne ode tamo u ovim okolnostima. Ja sam u drugačijoj, jednostavijoj poziciji. Tamo ću ići kao predsednik stranke, jer je to izborna skupština EPP, čiji je SVM član, kao što je i SNS. Glasaću za izbor novih predsednika i potpredsednika.