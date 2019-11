Novosti online | 17. novembar 2019. 21:13 > 22:32 |

- Ne znam šta se desilo da je ovo društvo postalo toliko jezivo. Veći deo javnosti je bio iskreno zabrinut, predsednik je dobio veliki broj poruka od svetskih predstvnika Makrona, Dodika, premija Albanije, Boruta Pahora... Nadam se da je više gledao taj deo Srbije koji je bio iskreno zabrinut – navela je ona.









Kada je reč o novinarskom pitanju, prilično trapavom i agresivnom, koje se u delu javnosti proglasilo za uzrok srčanih problema predsednika Vučića, kao i o izjavi Jugoslava Ćosića ("ukoliko je predsednik Srbije toliko osetljiv na profesionalna novinarska pitanja, možda ne bi trebalo da se bavi tim poslom"), Vasiljevićeva kaže da bi Jugoslava Ćosića trebalo da bude sramota.



- Da li pokušava da prikrije aferu, da podigne svoj rejting davajući preveliki značaj svojim novinarima, koji, podsećam, dolaze na naše konferencije za štampu od prvog dana, od 2012. godine, ne znam. Na novinarska pitanja njegove televizije Vučić uvek odgovara. Da li se to njima dopalo, ne znam. Da li je tim odgovorom matirao i Miodraga Sovilja i onoga ko ga je poslao da isprovocira predsednika – jeste. Vučić je odgovarao i na pitanja Krika i na pitanja Insajdera. Nije problem u težini pitanja, već u načinu na koji su postavljena. To je ono što je bilo neprimereno. Nadam se da Sovilj ne razgovara tako sa roditeljima i da će shvatiti da može da bude i nezavistan i dobar novinar, čak i ako se primereno ponaša – dodala je ona.





Lazar Lešnjak kaže da ima status uzbunjivača i mu nije bila namera da bude poznata ličnost, već samo da javnost bude upoznata sa time šta je u stanju da uradi jedan funkcioner – naveo je Lešnjak.



Spasić je govoreći o situaciji na Kosovu, istakao da Kurti neće još dugo biti u politici.



Prema njegovim rečima, vlast na Kosovu neće biti formirana i slede novi izbori.



ODLUKA DA NE IDE U ZAGREB JE ZA VUČIĆA BILA VEOMA TEŠKA



Vasiljević je rekla da je odluka Vučića da ne ide u Zagreb odluka odgovornog državnika.



Prema njenim rečima, porodica Vučića je stradala u Drugom svetskom ratu od strane ustaša i on svaki put kada donosi odluku oko Hrvatske mora da potisne emocije i donese državničku odluku.



Ona je dodala da Vučić odluku o tome doneo u Ženevi, ocenivši da je to bila jedina ispravna odluka.



Spasić je ocenio da je Vučić ovakvom odlukom pokazao da je jedini pravi državniku regionu.



- Velika je stavAr biti pozvan na takve konferencije, ali neće ništa izgubiti. Jedan deo hrvatskoj javnog mnjenja koji je proustaški orjentisan, u Hrvatskoj se ne zna ko pije i ko plaća, jedan od predsedničkih kandidata hoće da prekopava Jasenovac - naveo je Spasić.



Lešnjak je, govoreći o atmosferi u Hravatskoj, ocenio da je netrpeljivost prema Srbima deo predizbone kampanje, ali i posledica toga što je Srbija promenila političku poziciju.

Vasiljević je rekla da je Vučić superioran u odnosu na nameštena pitanja i smatra da nema pitanja na koje ne može da odgovori.



- Sovilj je očigledno došao ne pripremljen, nije znao šta da pita tačno – dodala je,ona i ocenila da je pokušao da isprovocira reakciju predsednika Srbije da,refleksno odgurne telefon i da dođe do kontakta.



- Vučiću sam rekla da ja takve stvari, ako ću biti savetnik za medije, više neću,dozvoliti. Takve stvari se ne rade. Probajte na da na tu udaljenost priđete,Makronu ili nekom drugom predsedniku – navela je ona.



Kako je dodala takve situacije neće biti dozvoljavati.



- Novinari će moći da postave pitanje, ali ne da rade intervju na konferenciji za,novinare – dodala je ona i istakla da bi najviše volela da je Sovilj najveći,problem i da bi to bila najbolja vest za Srbiju.



Vasiljević je navela da svi novinari imaju isti tretman na konferencijama za medije.



- Vučić voli da odgovora na njihova pitanja jer na taj način pokazuje i koliko su ona besmislena i koliko su ispolitizovana - kazala je ona.



Lazar Lešnjak je kazao da mu je nelogično da je Olja Bećković prvi vikend nakon što je podigao uzbunjivačku prijavu pozvala Marka Bastaća.



- Oni politizuju ovaj slučaj, a ja to ne želim. Niti se ko u opoziciji ogradio,niti pričao o tome – dodao je Lešnjak.



Božidar Spasić je ocenio da se protiv Vučića vodi specijalan rat u kojem je sve dozvoljeno.



- Da se Vučić uplašio nekog pitanja, nekog Sovilja. To je smešno - rekao je Spasić i dodao da se tu vidi izostanak vaspitanja.



- On je institucija ove zemlje, a vi koristite ulični rečnik. Trebalo bi da se,oglasi njegov urednik, udruženja novinara...- naveo je Spasić.



LEŠNjAK: BASTAĆ MI JE PRETIO I REKAO DA MORAM DA ĆUTIM



Lazar Lešnjak kaže da od prvog dana razmišlja o bezbednosti porodice.



- Tviter zajednica u 90 odsto slučajeva smatra da sam ucenjen. Ne bavim se,politikom. Zašto bih bio ucenjem da pritisakam Marka Bastaća. Meni je savest,čista, da li oni mogu da se pogledaju u ogledao – naveo je Lešnjak.



Kako kaže, skinuo je veliko breme i oseća se slobodnije.



Lešnjak je naveo da su mu Bastać i (Andrej) Belingar pretili da ćuti jer će imati velike probleme i on i njegov porodica.



Kako je dodao, ne bi uzeo Bastaća za kuma da je znao da je takva osoba. Lešnjak je rekao da Bastać nije bio takav dok nije došao na poziciju predsednika opštine Stari grad.



Lešnjak je rekao da se ljudi raspituju gde je i da mu nije prijatno.



Spasić ja kaže da je ovo veliki skandal jer Bastać nije član zemunskog klana, nego političar, predsednik jedne opštine, a pravi privatne zatvore u centru Beograda.



- Kada im je omogućeno da preuzmu vlast, počeli su mafijaški da se ponašaju - dodao je Spasić i izrazio uverenje da će državni aparat sačuvati Lešnjaka, iako jse na njega vrši pritisak.



Vasiljević kaže da je jeziva satanizaijca Lešnjaka na Tviteru.



- Kriminal je kriminal i morate da se ogradite. Trebalo je da pustimo na Tviter informaciju: "pretučen Bastaćev kum" bez detalja. Da vidimo kakva bi rekacija bila - navela je Vasiljević.



Spasić kaže da je ovo hapšenje veliki uspeh srpske policije.



- Srbija je puna tih malih Eskobara - rekao je Spasić i naglasio da srpskoj policiji treba odati priznanje za ovakav uspeh.



Vasiljević je naglasila da država mnogo novca ulaže i u policiju i u vojsku jer je to način da se održi bezbednost u zemlji i da se kontrolišu tokovi novca.



- Bitno je da ljudi vide trud i rad i policije i države da se stane na put ovakvom stvarima - istakla je ona.



Lešnjak smatra da svaka lokalna zajednica mora da prepozna probleme, te da je njihovo angažovanje jedan od načina borbe.



- Da li su meštani Starog grada želeli pozive na linč kada su glasali 2016. godine za Bastaća? - rekao je Lešnjak.



SPASIĆ: NE MOŽETE DA UTIČETE NA JEDNU INSTITUCIJU KOJA SE ZOVE ZDRAVKO ČOLIĆ



Govoreći o pritiscima, kojima je Zdravko Čolić izložen, Spasić je rekao da je on institucija i da to na njega ne utiče.



- Ne možete napadati instituciju i čoveka koji se zove Zdravko Čolić. Pustite ljude da se bave svojim poslom, a vi se bavite svojim - navela je Vasiljević.



Lešnjak smatra da se napadima na Čolića daju autogolovi.



- Ne mogu da verujem da ljudi sebi dozvoljavaju da napišu Bajagi - "Zapamtićemo ti ovo!". Jeremić je Aci Lukasi napisao "Gorećeš u paklu!" jer je nastupao na mitingu SNS. Nemojmo biti toliko licemerni - naveo je Lešnjak.







