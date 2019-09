Novosti online/Agencije | 13. septembar 2019. 20:42 |







Poslednjih godina svi oko nas pokušavaju da umanje srpske žrtve i da nas proglase agresorima i krivcima za sve što se zbivalo, ali nikome nećemo da dozvolimo da izvrće istoriju i da od žrtve pravi dželata, a od srpskog naroda krivca za ono za šta nikad nije bio kriv, poručio je večeras u Drvaru predsednik Srbije Aleksandar Vučić.On je istakao da je ponosan što večeras predstavlja Srbiju u tom gradu u Federaciji BiH, jer zna koliko svi Srbi u BiH vole Srbiju, te poručio da srca građana Srbije kucaju za Banjaluku, Drvar i sva mesta u kojima žive Srbi, uz koje će uvek biti.Vučić je, u obraćanju na akademiji povodom Dana sećanja posvećenog stradanju Srba u 20. veku, rekao da poslednjih godina svi oko nas pokušvaju da umanje srpske žrtve i da nas proglase krivcima i agresorima, za sve što se zbivalo, i to ne samo u ratovima 1990-ih."Ođednom, mi Srbi, koji su oslobodili prostor bivše Jugoslavije, postadosmo agresori i fašisti, a oni koji su stvarali nacističke države na ovim prostorima, iznenada, postadoše oslobodioci", istakao je Vučić.Primetio je da je svima neprijatno da govore o tome i da beže od te teme, ćute o tome, jer srpski narod, koji je dobar, ne bi da se svađa."I ja kažem da je u redu. Nijednu lošu reč nećemo reći ni o kome drugom. Poštujemo Hrvate, Bošnjake, želimo u miru da živimo sa njima, to je budućnost za koju se zalažemo, ali ne damo nikome da izvrće istoriju i da od žrtve pravi dželata, a od srpskog naroda krivca za ono za šta nikad nije bio kriv. Štitićemo svoj narod", poručio je Vučić.Preneo je i da je ranije danas sagovornicima na sastanku sa načelnicima zapadnokrajiških opština, poslanicima u parlamentu BiH i delegatima u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, poručio da zna kroz kakve je muke i patnje je prošao srpski narod.Naročito se, kaže, to odnosi na period od 1995. godine naovamo,i podsetio koliko je dece izgubljeno na petrovačkoj cesti, ne znajući šta će biti sutra.Foto RTRS"Mi nemamo gde, moramo da budemo tu gde smo vekovima živeli, da promenimo ponašanje. Moramo da budemo jedinstveni. Da čuvamo jedni druge, da budemo jedni uz druge i da razumemo jedni druge", istakao je Vučić.Podsetio je na ono što je prethodilo 1995.oj godini - svađe u Srbiji, slaba ekonomija, slaba Srbija u svakom pogledu, sukob Srbije sa rukovodstvom RS, gde je Srbija Srpskoj uvodila sankcije, uz trvenja unutar same RS..."Mislite da to drugi nisu videli? I, platili smo najvišu moguću cenu time što su Srbi iz opština gde su uvek živeli proterani", istakao je on.Vučić je dodao da moramo da naučimo lekciju, da ne smemo da prećutkujemo svoje slabosti i krivicu, da bismo znali da se ponašamo drugačije i odgovornije."Mi večeras, uz sećanje na sve pale i poginule za svoju zemlju, odajemo počast životu. Borimo se za život dece, za 57 mališana iz vrtića ''Majka hrabrost'', za one koji tek treba da dođu...", rekao je Vučić i dodao da svoje greške treba da sagledamo, a lako ćemo onda videti šta su drugi prema nama radili.,foto Predsedništvo SrbijeOn je naveo da ono što će građani osetiti je ono što je danas urađeno i rekao da je Drvaru već uplaćeno milion evra.Najavio je i dodatnu pomoć Srbije za crkvu."Želimo kapelu i veliki krst bas na Petrovackoj cesti, gde nam je bombardovana kolona. Srbija će izdvojiti novac da obeležimo mesto stradanja", rekao je Vučić.On je istakao i da nije ovde dolazio sve dok nije imao šta da ponudi, a da Srbija sada moze da izdvoji i pomogne svom narodu i najavio da će do kraja godine jedna kompanija iz Srbije otvoriti ovde pogon i zaposliti 100 ljudi, jer bez toga nema opstanka.Dodao je da je uplaćeno 75. 000 evra da bi se isplatila zaostala davanja za obaveze prema porodiljama i majkama troje i vise dece."Živimo u razlicitim drzavama, ali smo istog roda i iste vere i zato ćemo da se pomazemo i budemo jedni uz druge. Srbi odavde su uvek voleli Beograd i Srbiju više od svega. Mi isto toliko volimo Drvar, Grahovo, Petrocav, Banjaluku..", rekao je Vučić dodajući da to niko ne može da nam zabrani, i da ništa ružno nije rekao o drugima."Mi moramo da brinemo jedni o drugima, fabrika ne smeta nikome", ukazao je predsednik napominjući da samo radom i borbom mozemo da postignemo bolje za nas narod.Istakao je da Srbi ne treba da se stide svoje slobodarske proslosti, kao ni Gavrila Principa čiju kuću je danas posetio, a koja će biti obnovljena.Kaže da je tamo bio pre 41 godinu."Taj čovek je dao život za slobodu i ideale u koje je verovao, to je Srbin kojim mozemo da se ponosimo. Zato je sa mnom došao moj sin Danilo i nosi Principovu majicu. Mi ne treba da se stidimo svog naroda, već da se dičimo i ponosimo", poručio je Vučić dodajući da terorista nije mogao biti čovek koji je hteo slobodu.Foto RTRSDodao je da će da primi sve udarce na sebe."Udarajte na mene za ovo što sam govorio o Principu, ne bojim se nikog ni iz Londona ni iz Beča... jer sam rekao istinu. Srce slobode Srbinu ne možete da oduzmete. Za to smo se uvek borili", rekao je Vučić.Važno je, rekao je Vučić, da gledamo u budućnost, da razvijamo ove krajeve."Ovo je početak pomoći, dođite opet, vrata u Srbiji su vam otvorena sva i dobićete svu pomoć i podršku", poručio je predsednikSrbije.Rekao je i da sa Miloradom Dodikom od ranije ima dogovor da nikad RS ne ide protiv Srbije, niti Srbija protiv RS, ni protiv Drvara, ni Drvar protiv Srbije..Kaže i da je ponosan što Srbija i RS nemaju problem s tim što neko hoće da nam promeni istoriju, da nam ne dozvoli odavanje počasti u nekadašnjim koncentracionim logorima.."Znate zašto? Zahvljajući njegovoj inicijativi o zajedničkom Memorijalnom centru gde možemo da učimo decu šta je bilo u Jasenovcu, da se toga ne stidimo i ne prećutkujemo i da znamo da tak nešto nikad ne sme da se ponovi. Sve dane obeležavamo zajednički - od godišnjice NATO agresije, preko Jasenovca, Jadovna, sve teške dane zajednički obeležavamo. Tako ćemo i muke Drvarčana i drugih koji nisu u RS ili Srbiji", poručio je Vučić.Pripadamo istom narodu, nikakvo zlo nismo drugima učinili, kaže Vučić.Foto RTRS"Ali, nemojte da nam branite da volimo svoj srpski narod, Srbiju i RS,to je nešto čime se ponosimo. Pomagaće Srbija, pomogla je danas, pomoći će i više. Ovo nije mali novac, videćete rezultate", rekao je on.Drvarčanima je poručio da želi da ih vidi nasmejane, da gledaju u budućnost pravo i da je vide onako kako je samo zamisliti mogu, da im deca odrastaju u slozi i miru i da sa ponosom nose svoje ime i prezime.Takođe je rekao da je ponosan što je prvi sprski predsednik koji je došao u Drvar."Ali, nije poslednji put. Doći ću opet da vidim kako je potrošen novac", rekao je Vučić.Vučić je svoje obraćanje počeo rečima Branka Ćopića: "Kolona tamna i nema bdije nad gradom koga više nema...", navodeći da je time 1945. godine tada mladi Ćopić opisao deo duge istorije stradanja Drvara.Akademija je počela intomniranjem himni Srbije i RS, a Dan sećanja treći put je organizovao centar za nestala lica.Vučiću je domaćin bio član Predsedništva BiH Milorad Dodik, a u delegaciji iz Beograda su i generalni sekretar predsednika Srbije Nikola Selaković i ministri finansija i odbrane Srbije Siniša Mali i Aleksandar Vulin.Foto RTRSSrpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik izjavio je večeras u Drvaru da je današnja poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića tom gradu, kao i njegov dolazaku Drvar, poruka da oni jesu i da će biti sa srpskim narodom u zapadno-krajiškim opštinama."Naša poruka nije da ostanete ovde, jer ste vi to već odlučili, već da vam kažem da jesmo i bićemo s vama i u budućnosti", kazao je Dodik na centralnoj akademiji u pomen stradalim Srbima zapadnokrajiških opština pod nazivom "Krajino moja", koja se održava na platou ispred Radničkog doma u Drvaru.On je dodao da RS i Srbija "stoje zajedno sa Drvarom, Glamočem, Grahovom i Petrovcem".Foto RTRSDodik se zahvalio Srbiji na finansijskoj podršci koju pruža tim opštinama u Federaciji BiH sa većinskim srpskim stanovništvom."Dobro došli u Drvar, među Srbe Krajine, hvala vam što ste prvi srpski kralj, knez, predsednik koji je došao u Drvar", kazao je Dodik, zahvalivši se Vučiću na poseti Drvaru.Episkop bihaćko-petrovački Sergije izjavio je da je dolazak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i srpskog člana Predsedništva BiH Milorada Dodika u Drvar potvrda da srpski narod u zapadno-krajiškim opštinama, koje su sada u sastavu Federacije BiH, nikada neće biti ostavljen na cedilu."Predsedniče Vučiću, Srbija nam je bila i ostala prva misao, nedosanjan san, a vaša poseta Drvaru je više od ohrabrenja da ostanemo ovde", kazao je on na centralnoj akademiji "Krajino moja".Sergije izjavio da su u proteklom veku tri puta pokušali prognati Srbe iz zapadno-krajiških opština, ističući da je zbog toga Srbima na tom području potrebna podrška RS i Srbije, kako bi ostali na svojim vekovnim ognjištima.U Drvar su sa Vučićem stigli i generalni sekretar predsednika Srbije Nikola Selaković, ministri finansija i odbrane Srbije Siniša Mali i Aleksandar Vulin.Akademiji prisustvuju i visoki zvaničnici RS, kao i veliki broj građana Drvara.U septembru 1995. godine tokom vojne akcije regularnih snaga Hrvatske i Armije BiH, srpsko stanovništvo napustilo je zapadno-krajiške opštine, gde su bili većinsko stanovništvo, ali se posle rata veliki deo njih vratio u svoje domove.Srbi su danas većinski narod u Drvaru, Grahovu i Glamoču.