Novinare je interesovao i Vučićev komentar izjave predstavnika srpske opozicije da će izborni dan biti kulminacija istinske volje naroda, koja će se manifestovati izlaskom na ulice.Tim povodom Vučić je rekao da su izbori uvek kulminacija nečijeg uspeha ili neuspeha."Lepo će biti videti čiji će to biti uspeh", rekao je on novinarima, istakavši da ne želi da na tom mestu govori o "našim, tamo, svađama".U vezi sa tom izjavom Nikole Jovanovića iz Narodne stranke, Vučić je rekao:"Mile (Dodik) me je pitao: 'Ko je taj?' Nije važno, jedva da i ja znam. Ne mogu ovde da govorim o tome, ljudi su se okupili ovde, srećni su, ne zato što sam ja važan, već zato što je došao legitmno izabrani predstavnik Srbije. Da ne pričamo o našim, tamo, svađama."Na pitanje o izjavi lidera Dveri Boška Obradovića o OEBS-u, te konstataciju da deo opozicije "prvo traži da on zove OEBS, a onda postavljaju pitanje šta OEBS- može", Vučić je rekao da danas, na mestu na kom se nalazi, ne želi mnogo da govori o njima.“Šta biste da vam ja sad kažem? Jesu li to oni koji su govorili da je Beograd na vodi moja fantazmagorija, da plate neće biti 500 evra… I sad ne znaju šta će sa sobom”, konstatovao je Vučić.“Jesu li to oni isti koji tuguju zbog svakog uspeha i napretku Srbije. Ovde su ljudi koji se raduju uspehu, napredku i progresu”, dodao je Vučić.