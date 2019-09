D. R. Đ. - D. M. | 12. septembar 2019. 21:06 | Komentara: 0

VATIKAN vodi ozbiljnu politiku i čuvaće svoje pozicije po pitanju Kosova i Metohije. Takođe, želi razgovore i mirno rešenje između Srba i Albanaca. Video sam papinu brigu za sve građane koji žive na Balkanu, i u našoj zemlji. Govorio sam o KiM i svetinjama, teškom položaju našeg naroda, pokušaju da se dođe do kompromisa, ali da je za tako nešto potrebno dvoje.

Ovo je neposredno posle razgovora sa papom Franciskom u četvrtak u Vatikanu izjavio predsednik Aleksandar Vučić, navodeći da će se držati pravila da se ne govori o tome šta je tokom susreta govorio papa.

On je poglavaru Rimokatoličke crkve preneo da odnose Srbije i Svete stolice odlikuje podudarnost stavova po značajnim međunarodnim pitanjima, pre svega o zaštiti hrišćana i unapređenju njihovih ljudskih prava. Ukazao je, takođe, na izuzetan značaj zaštite prava srpskog i ostalog nealbanskog stanovništva na KiM, zaštite i obnove srpskog verskog i kulturnog nasleđa na KiM, a posebno pravoslavnih crkava i manastira pod zaštitom Uneska.

- Izuzetno cenimo principijelnu poziciju Svete stolice po pitanju nepriznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, kao i razumevanje za poziciju Srbije utemeljenu na poštovanju međunarodnog prava - naglasio je predsednik i zahvalio na konstruktivnom pristupu Svete stolice tom pitanju. Preneo je i da prištinska strana, povlačenjem iracionalnih jednostranih poteza i konstantnim provokacijama, onemogućava bilo kakav dijalog i dogovor.

Što se tiče moguće posete Srbiji vrhovnog poglavara Katoličke crkve, Vučić je naveo da bi on voleo da papa dođe, ali da je za to potrebna saglasnost SPC i da je to "uvek pitanje za našu crkvu". Istakao je da će preneti pozdrave pape patrijarhu Irineju, kao i da papa "izuzetno ceni našeg patrijarha", što je tokom razgovora u dva ili tri navrata ponovio.

Vučić je naglasio da je bitna uloga Svete stolice u razgovorima koje će u budućnosti morati da imaju Srbi i Hrvati:

- Jasno je svima da nas istorija i prošlost dele, da imamo potpuno drugačiji pogled na ono što se dešavalo. Ako ne budemo odgovorni i ako budemo govorili samo o prošlosti, plašim se da ćemo sve druge ojačati, a sebe oslabiti. Ako želimo da ostanemo na svojim ognjištima, i jedni i drugi moraćemo više da poštujemo one druge i da vodimo računa o budućnosti neuporedivo više nego o onome što je bilo 10, 20 i 70 godina iza nas.

Jedna od tema tokom razgovora bio je i položaj katoličke zajednice u Srbiji, a Vučić je posebno istakao koliko poštovanja uživa beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar:

- Mnogo toga se radi po pitanju restitucije, a ostalo je puno posla kad je reč o porezima na imovinu. Srbija poštuje prava katolika i gleda kako da ih unapređuje, kao većinski pravoslavna zemlja.

Razgovor pape i Vučića je trajao duže nego što je bilo predviđeno, a kako je rekao srpski predsednik, tokom tog sastanka je "mnogo toga pametnog naučio i dobrog čuo".

Šef naše države preneo je papi da je Srbija dugoročno opredeljena da neguje i unapređuje odnose sa Svetom stolicom, dodavši da ćemo naredne godine obeležiti 100 godina od uspostavljanja naših diplomatskih odnosa. Teme su bile i evrointegracije Srbije, regionalna i međunarodna saradnja, kao i jačanje saradnje u oblasti kulture, istorijskih nauka, zajednički projekti naučnih instituta Srbije i Svete stolice...

Vučić je razgovarao i sa kardinalom Pjetrom Parolinom, državnim sekretarom Vatikana, o jačanju bilateralnih odnosa, zaštiti i unapređenju ljudskih prava hrišćana i hrišćanskog kulturnog nasleđa, kao i o promovisanju interkulturnog dijaloga.

PERO SA GRAVUROM ZA VAŽAN POTPIS

PREDSEDNIK Vučić, prema našim informacijama, poklonio je papi žezlo urađeno u filigranu, sa papinim ličnim grbom, ikonu Stefana Prvovenčanog i fototipsko izdanje Miroslavljevog jevanđelja.

Kako je rekao Vučić, on je "doneo poklon koji na određeni način ukazuje na našu istoriju i današnje probleme", a što papa nije imao u svojoj kolekciji:

- Pokloni koje sam ja dobio stajaće u Predsedništvu. Od gospodina Parolina dobio sam posebno pero sa gravurom koja je i na stubovima bazilike Svetog Petra. Nekakav mir se time potpisuje, a hoću li ja ili neko od mojih naslednika imati priliku da tom olovkom nešto tako važno potpiše, ostaje da se vidi.

Kako je prenela italijanska agencija ANSA, papa je Vučiću uručio medalju Anđela mira i osnovna dokumenta pontifikata, među kojima "Dokument o ljudskom bratstvu".

ČETVORICA KAO PRETHODNICA

POSLEDNjE dve decenije jačaju diplomatski odnosi Srbije i Vatikana, a u zvanične posete Svetoj stolici išla su tri srpska predsednika - Vučić, Tomislav Nikolić i Boris Tadić - kao i prvi čovek Srbije i Crne Gore Svetozar Marović.

Nikolić je imao audijenciju kod pape Franciska iz "drugog pokušaja", jer do prvobitno zakazanog susreta za april 2015. nije došlo, pošto se državni avion sa našom delegacijom sa pola puta vratio za Beograd zbog kvara na motoru.

ZABUNA OKO NIKOLIĆEVOG POZIVA

TOKOM posete Vatikanu Nikolić je, kako je kasnije tvrdio šef diplomatije Ivica Dačić, napravio gaf, jer je papi Francisku uputio poziv da poseti Srbiju, koji je kasnije morao da povuče jer se oko toga nije konsultovao sa SPC.

Dačić je tvrdio da su iz Svete stolice, vodeći se Nikolićevim pozivom, predložili i konkretne datume dolaska pape Franciska za 21. i 22. maj 2016. Međutim, Nikolić je morao da povuče poziv jer nije bilo saglasnosti SPC.

Nikolić je maknadno za "Novosti" razjasnio da je pozvao papu da dođe u Srbiju, ali i da mu je naglasio da do toga može doći samo ako se sa tim saglasi i SPC:

- Vatikanska administracija je u jednom momentu prenebregla ovaj moj izričit i jasno iznet stav. Obavestili su me da njihovi predstavnici dolaze u Srbiju kako bi pripremili posetu. Reagovao sam odmah i podsetio ih da do posete, pa samim tim i njene pripreme, ne može doći bez saglasnosti SPC.