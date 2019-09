V. M. | 12. septembar 2019. 11:02 | Komentara: 0

Može li se odlazak Trampovog savetnika odraziti na opciju razgraničenja Srba i Albanaca. Anđelković: Moramo ubediti lidera SAD da nas sasluša, on odlučuje

ODLAZAK iz Bele kuće Džona Boltona, koji je važio za glavnog zagovornika opcije razgraničenja Srba i Albanaca na KiM, odnosno podele, ne znači da će se pristup SAD ovom žarištu promeniti. Iz Vašingtona i dalje stižu poruke o neophodnosti "teškog kompromisa", a sukob Boltona i predsednika Donalda Trampa vezan je za odnose sa Iranom i Severnom Korejom, a ne za politiku prema Balkanu.

I američki ambasador u Beogradu, Kajl Skot, u sredu je poručio da će Amerika biti "veoma aktivna" u procesu pronalaženja rešenja.

- Nedavno je naš državni sekretar imenovao specijalnog izaslanika Metjua Palmera da se uključi u taj proces. Nadam se da će posle izbora na Kosovu doći vlada koja je spremna za napredak u pregovorima i da će suspendovati ili ukinuti takse, tako da možemo da napredujemo i nađemo težak kompromis između Kosova i Srbije.

Bolton je u krugovima poznavalaca američke politike važio za predstavnika tvrde linije koji se protivio bilo kakvim ustupcima Iranu i Severnoj Koreji. Na tim temama se sve češće sukobljavao sa Trampom, koji pokazuje želju za kompromisima u traganju za velikim međunarodnim uspehom koji bi ga osnažio u nastojanjima da se i u drugom mandatu zadrži u Ovalnoj sobi.

Upravo takvi Trampovi planovi mogli bi da idu naruku Beogradu koji saveznika za postizanje kompromisnog rešenja za KiM sve više traži upravo u Vašingtonu, umesto u Briselu i Berlinu koji imaju sve manje inicijative, ali i fleksibilnosti.

Politički analitičar Dragomir Anđelković slaže se da otkaz Boltonu nije presudan za nastavak pregovora niti za stav Amerike prema rasplitanju kosovskog čvora:

- Njegov odlazak iz Bele kuće ne treba da nas demorališe. Tramp je jedini koji može da donese odluku o Kosovu i prema njemu treba da bude usmerena naša diplomatska aktivnost. Trebalo bi raditi na zakazivanju sastanaka sa njim i ubediti ga da nas sasluša, kako bismo mu predočili zašto je kompromis po pitanju KiM u interesu i Srbije i Amerike.

Vest o odlasku Boltona odjeknula je i u albanskim krugovima na KiM, ali reakcije su različite. Tako je zamenik kosovskog ministra spoljnih poslova Anton Beriša to nazvao dobrom vešću za Kosovo. Ramuš Haradinaj, međutim, tvrdi da niko u Americi, pa ni Bolton, nije za podelu Kosova. Pominjanje moguće podele teritorije KiM, Haradinaj je pripisao "pogrešnim sugestijama sa Balkana, razume se, od predsednika Srbije Aleksandra Vučića" i ocenio da je to "razumljivo" jer je to državni interes Srbije.

BI-BI-SI: NAJGLASNIJI JASTREB

BRITANSKI Bi-Bi-Si piše da su se Bolton i Tramp sukobili oko ključnih političkih koncepcija.

- Mada Tramp ima ratoboran rečnik, on je duboko skeptičan prema vojnim avanturama u inostranstvu i obećava pregovore za rešavanje sukoba. Bolton je, s druge stane, jedan od najglasnijih jastrebova u Vašingtonu i otvoreno se zalaže da se američkom silom brane nacionalni interesi - piše Bi-Bi-Si.

Bolton je zamerao Trampu i zalaganje za povratak Rusije u G 7.