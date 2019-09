D.R.Đ./Tanjug | 11. septembar 2019. 10:51 > 14:22 |

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je, posle sastanka sa predsednikom Češke Milošem Zemanom, da su dve zemlje utrostručile spoljnotrgovinsku razmenu i da će ona ove godine izositi 1,15 milijardi evra, te istakao da ta saradnja može da bude još mnogo bolja.

Vučić je rekao da mu je čast da razgovara sa Zemanom, koji je iskreni prijatelj našeg naroda i jedan od ljudi koji ima impresivnu biografiju, koju bi poželeo svakom ko se bavi bilo kojim javnim poslom.

"Želim mu da još mnogo godina sačuva briljantno bistar um i reputaciju čoveka koji misli uvek svojom glavom i u interesu svoga naroda, a ne u interesu dnevne politike moćnih zemalja", kazao je Vučić.

Kaže da je razgovor sa Zemanom bio sveobuhvatan i efikasan, o bilateralnim odnosima i konrekretnim problemima.

Kada je reč o ekonomskoj saradnji, Vučić kaže da je 2008. godine razmena dve zemlje iznosila 340 mililna evra, prošle godine 1,04 milijarde evra, kao i da se očekuje da ove godine bude 1,15 milijardi evra.





Naveo je da je Češka postala jedna od najvećih investitora - četvrti u Srbiji, a naročito posle poslednje investicije češke PPF grupe u Telenor, kao i da je Karlovarska kupila Knjaz Miloš...

Vučić kaže da su brojne i druge investicije i projekti posebno u oblasti saobraćaja i osvetljavanja gradova.





"Naša saradnja može još mnogo bolje brojeve da donese", naglasio je Vučić i istakao da možemo da učimo od Češke.

Najavio je da će biti gost Zemana i Višegradske grupe u Pragu 3. oktobra.

Češka ima jednu od najnižih stopa nezaposlenosti od 2,2 odsto, a Srbija 10,3 odsto, napomenuo je predsednik Srbije i podsetio da je naša zemlja mnogo snizila nezaposlenost prethodnih godina.

PROČITAJTE JOŠ: Zeman: Volim Srbiju i srpski narod, ali ne i Kosovo



"Verujem da možemo mnogo više da uradimo, značajna je naša saradnja u oblasti iniovacija, nauke, veštačke inteligencije i robotike. Verujem da ćemo i u odbrambenoj industrji, sa Zbrojevkom i Tratrom, naći zajednickci interes za saradnju", rekao je Vučić i podsetio da će danas biti organizovan i biznis forum srpskih i čeških kompanija.





Vučić je preneo i da mu je Zeman sugerisao da Srbija mora da primeni politiku "svih Azimuta", kao što je nekada govorio Šarl de Gol - da gleda na različite strane, da ima svoju evropsku agendu, da bude deo EU, a da se ne stidi dobrih odnosa sa Kinom i Rusijom.

"Rekao mi je da se time ponosimo, da imamo bolju saradnju i da na taj način kao zemlja na raskrsnici puteva pod brojnim pritiscima uspevamo da obezbedimo sebi napredak i napredak u životu građana", preneo je Vučić.

On je podvukao da Zeman ne krije da iskreno voli Srbiju i srpski narod, te da su retki takvi prijatelji naše zemlje.





Vučić je zahvalio českom kolegi na poseti i poželeo mu da se oseća kao kod kuće.

U pogledu česke nacionalne manjine u Srbiji, Vučić je rekao da Česi žive u Beloj Crkvi i mnogim drugim mestima, da su to divni ljudi koji vole Srbiju.

"Moramo da uradimo sve što možemo za te ljude. Želim da im se zahvalim, i Srbima i Česima, koji beskrajno vole Srbiju, bore se za zemlju, unapređuju prijateljstvo i bratstvo i bliskost između dva istisnki prijateljska i bliska naroda", rekao je Vučić.

Vučić je prethodno priredio svečani doček u Palati Srbija za predsednika Češke, zatim je usledio tet-a-tet sastanak dvojice predsednika, a onda i plenarni sastanak sa članovima dve delegacije.





ZEMAN: VEOMA CENIM PRIJATELjSTVO DVE ZEMLjE



Češki predsednik Miloš Zeman poručio je danas u Beogradu da veoma ceni prijateljstvo srpskog i češkog naroda i istakao značaj privredne saradnje dve zemlje.



Kako je rekao, obe zemlje su zemlje srednje veličine, i obe imaju zajedničke sudbine.



"Još jednom želim da se zahvalim Srbiji što je stala na našu stranu i `38 i `68 godine, kada su nas okupirali Sovjeti. Mi imamo šta da otplaćujemo i zato sam ovde", kaže Zeman.







VUČIĆ: UVEK ĆU BITI ZA BOLjU SARADNjU SA HRVATSKOM



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da će se uvek zalagati za bolje odnose sa Hrvatskom i da oni kod nas mogu da se "šetaju" gde god hoće.



On je to rekao povodom izjave Zorana Milanovića da će, ako pobedi na predsedničkim izborima u Hrvatskoj, svesti na minimum odnose sa Srbijom i da Vučić neće moći da se šeta "lijepom njihovom".



"Na to da bi želeli u Hrvatskoj da se smanje odnosi sa Srbijom na minumum i da se neko ne šeta... ja se vrlo retko šetam bilo gde, nisam ni atletičar, niti kao ministri Zoran Đ or đ ević i Siniša Mali. Ne šeta mi se nigde, ne idem na more u Hrvatsku, niti sam išao od raspada Jugolsavije, niti planiran da idem", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše Milanovićevu izjavu.



Kaže da je čak i onom komičaru, "fejk Milanoviću" to rekao, kada su pokušvali da ga nameste kako priča sa Milanovićem.



"Uvek sam želeo bolju saradnju sa Hrvatskom i želeću i u budućnosti. Kod nas oni mogu da se šetaju gde god hoće. Nadam se da više vole šetnju od mene", predsednik Srbije.



Poručio je da ne traži ni od koga da voli Srbiju i Srbe, niti da će nekoga za to da moli.



"Neću da se nekom izvinjavam zato što on misli da mu je politički nasušna potreba da im se Srbi izvinjavaju. Vreme kada su Srbi sebe dobrovoljno ponižavali i klečali i molili da dobiju lepu reč od nekog od stranih predstavnika je prošlo. Mene interesuju dela koja ostavljamo građanima Srbije, a sve druge ćemo da poštujemo jednako ili i više nego oni nas", naveo je Vučić.



Takođe, kaže da nema ništa protiv Hrvata i da mogu da rade šta hoće, ali da će politiku u Srbiji uvek voditi građani Srbije, a ne neko sa strane.







VUČIĆ O IZBORU TROČANJIJA: VERUJEM U ZNAČAJNU PODRŠKU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, povodom kandidature Lasla Tročanjija za evropskog komesara za proširenje, da se radi o prijatelju i regiona i Srbije i da očekuje da ćemo imati njegovu veliku podršku.

"Mnogo veću, nego da su neki drugi bili izbarani, da budem iskren", dodao je on.

"Srbija pozdravlja njegov izbor. Važno je da je to neko iz regiona, ali neko ko ima balansirani pristup, neko ko je iskreni prijatelj regiona, neko ko je sve samo ne neprijatelj Srbije. Mi ga poznajemo, reč je o izuzetnom čoveku, marljivom, posvećenom i verujemo da će to značiti puno u daljem napretku Srbije", kazao je Vučić.





ZEMAN: VIDEĆEMO DA LI JE MOGUĆE DA SE URADI NEŠTO PO PITANjU POVLAČENjA PRIZNAVANjA TZV. KOSOVA

Zeman je najavio da će za mesec dana, prilikom savetovanja sa predstavnicima svih grana vlasti u Češkoj postaviti pitanje da li je moguće da se uradi nešto po pitanju povlačenja priznavanja tzv. Kosova, s obzirom na to da je zvanični Prag priznao samoproglašeno Kosovo, ali Zeman takvu odluku ne podržava.



„ Drago mi je da je ministar odbrane Lubomir Metnar izjavio da je bila greška priznanje Kosova. On će verovatno biti na mojoj strani, ko će biti na drugoj videćemo“, kazao je Zeman na zajedničkoj konferenciji za štampu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

On je prethodno podsetio da je Haški tribunal pokrenuo istragu ratnih zločina na Kosovu, zbog čega je kosovski premijer podneo ostavku.



„Izrazio bih s tim u vezi lično mišljenje da država koju predvode ratni zločinci ne bi trebalo da bude deo zajednice demokratskih zemalja“ podvukao je Zeman.

PROČITAJTE JOŠ: Vučić ugostio zlatne odbojkašice

Vučić je istakao da je Srbija zahvalna Zemanu na njegovim stavovima o KiM i preneo da ga je upoznao sa problemima sa kojima se suočavamo.



„Nisam očekivao da će da pokreće neke inicijative. Veoma sam zahvalan što se čuje njegov glas“, kazao je on.



Dodao je da se glas Zemana daleko čuje, i da će njegove reči sve više dopirati do ušiju u Evropi, jer ljudi razumeju da stvari nisu crno-bele, kako su prikazivane.



Ukazao je da ga je Zeman pozvao na sastanak Višegradske grupe, 3.oktobra u Prag, gde će biti jedini predsednik iz regiona, što pokazuje koliko poštovanje Zeman ima prema našoj zemlji.



„Rekao sam da samo kompromisom, a ne ultimatumima, možemo da dođemo do rešenja problema“; naglasio je on.





ZEMAN: DO MOJE SLEDEĆE POSETE, OČEKUJEM JOŠ BOLjU SARADNjU

Češki predsednik Miloš Zeman izrazio je očekivanje da će privredna saradnja Srbije i Češke, koja je inače četvrta zemlja po broju investicija u Srbiji, dodatno porasti do njegove naredne posete Beogradu.

Tome će, kako je ocenio, doprineti i otvaranje stalnog prostora pri ambasadi i u Českom domu, za razgovore privrednika.

Zeman je podsetio da je uvek govorio, kako kaže, "neprijatnu činjenicu" - da je dobro kada trgujemo jabukama, ali da je bolje saditi stabla.

"Zato mi je drago, ne samo sto "sadimo stabla" u Telenoru, Telenor banci i Knjaz Milošu", rekao je Zeman i svima poželeo da sade ona "stabla" od čijih plodova će korist imati i njihova deca.

Zeman je, na otvaranju Srpsko-českog poslovnog foruma u Palati Srbija, u prisustvu više od 150 najuspešnijih privrednika, ocenio kao veoma dobro što postoje takve prilike za susrete i što ministri imaju bilateralne sastanke.

Međutim, još lepše će biti ako prostor za ove susrete bude permanentan, rekao je Zeman i dodao da je razgovarao sa ambasadorom, te da će se "Čeh trejd" preseliti u ambasadu.

On je naveo da je to korak koji vodi ka unapređenju saradnje.

"Ako bismo uspeli da rekonstruišemo Češki dom, to bilo drugo mesto za stalne susrete i iskoristili bismo ga za češko-srpsku saradnju", rekao je Zeman.

Podsetio je da između Srbije i Češke ne postoje nikakve prepreke, pa ni u oblasti trgovine.

"Ne uvodimo suvišne carinske mere, kao sto to rade neki drugi, već suprotno, i zbog toga se povećava obim tgovine između dve zemlje", rekao je predsednik Češke.

"Nadam se, kada sledeći put dođem kao predsednik, a imam još tri i po godine mandata, a doći cu još jednom, da ćemo uspeti da međusobna trgovina bude još veća", rekao je Zeman.

Češki predsednik je govorio i o Avala filmu, studiju i saradnji koja može uticati na dalji razvoj.





SRBIJA JE VOJNO NEUTRALNA, TO JE NAJBOLjA ODLUKA





Srbija će nastaviti sa politikom vojne neutralnosti, poručio je predsednik Aleksandar Vučić i istakao da je takva odluka srpkog parlamenta, ali i naroda.



"Smatram da je to najbolja odluka Srbije, jer time brinemo o sebi, čuvanju svog neba i zaštiti zemlje", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje českog novinara u vezi sa NATO-om, na zajedničkoj pres konferenciji sa predsednikom Češke Milošem Zemanom.



Vučić je naveo da Srbija ima dobre odnose i saradnju sa NATO-om, kao i da će se uvek truditi da gradi takve odnose da nam se ne bi ponovila 1999. godina.



Rane srpskog naroda iz 1999. godine nisu zacelile, podvukao je Vučić.



"Gledamo u budućnost, radimo svoj posao, činimo sve da zemlja ima mir i sigurnost, da nam se ne ponove ratovi iz 20. veka, već da ovo bude vek mira. Ali, da možemo zaboravimo šta se dešavalo pre 20 godina, ili u svetskim ratovima, to za Srbe nije ni lako ni jednostavno", rekao je Vučić.



Ukoliko Srbija, rekao je češki predsednik Miloš Zeman, nastavi ovom pravcem ona će se jednom učlaniti u EU.



"I onda neće biti problema jer je tamo već Austrija a svima je poznato da Austrija ima isti model ", rekao je Zeman.

ZEMAN: ODLIKOVANjE ZA KUSTURICU



Češki predsednik Zeman je najavio da će 28. oktobra dodeliti odlikovanje za zasluge režiseru Emiru Kusturici, a što će biti simbol, kako je rekao, za sve ljude koji su studirali u Pragu a deluju u Srbiji.





SARADNjA U OBLASTI ODBRANE I INOVACIJA

Ministri Srbije i Češke danas su, u okviru posete delegacije te zemlje, potpisale dva sporazuma o saradnji, u prisustvu predsednika, Aleksandra Vučića i Miloša Zemana.

Sporazum o saradnji vlada Srbije i Češke u oblasti odbrane potpisali su ministri odbrane Aleksandar Vulin i Lubomir Metnar.

Memorandum o razumevanju između Kabineta ministra zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj u Vladi Srbije i Ministarstva industrije i trgovine Ceške o saradnji u oblasti inovacija, veštačke inteligencije i robotike potpisali su ministri Nenad Popović i Karel Havliček.

CEREMONIJA U HOLU PALATE SRBIJE



Za predsednika Če š ke Miloša Zemana priređen je svečani doček uz crveni tepih, gardu i intoniranje himne, ali je ova ceremonija odr ž ana u holu Palate Srbija umesto kao što je uobičajeno, na platou ispred zgrade.