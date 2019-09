Tanjug | 09. septembar 2019. 09:56 > 10:22 | Komentara: 0

Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da ga niko iz hrvatske vlade nije zvao da se izvini zbog zabrane delegaciji Ministarstva odbrane i Vojske Srbije da uđe u Hrvatsku i prisustvuje obeležavanju Dana jasenovačkih novomučenika.





"Kako Srbi zaslužuju izvinjenje, Srbi su provokatori zato što postoje, Srbi su provokatori zato što hoće da dođu u Jasenovac", ironično je prokomentarisao ministar za TV Pink.





On je upitao kako to da hrvatskoj državi nije smetala delegacija Ministarstva odbrane i Vojske Srbije prošle ili pretprošle godine, kada je dolazila u Jasenovac.





Vulin je naglasio da je delegacija pokušala da pređe granicu u civilnoj uniformi, ali da su im carinik ili granična policija koja ih je zaustavila rekli: "Danas nećete proći".





Na konstataciju da to znači da ne treba da se oda pošta stradalima u Jasenovcu, Vulin je rekao da je to zbog toga što se onda postavlja se pitanje ko ih je pobio i čije su oni žrtve.





"Ako o tome počnemo da pričamo onda ćemo se vratiti jako daleko i vratiti na to da je to ustaški režim, koji ni danas nije osuđen, koga i danas pozdravljaju sa ''Za dom spremni'' najviši državni funkcioneri, koji idu u Blajburg da nose vence", rekao je Vulin i upitao koji još državni funkcioner u svetu odnosi venac na grob streljanom fašisti.





Vulin je podsetio da je logor u Jasenovcu radio i kada se probijao Sremski front, a da su se ustaška sela u Posavini i Hercegovini branila i nakon što je pao Berlin.





Vulin je ocenio i da je "vrlo zanimljivo" da kada predsednica i premijer Hrvatske, Kolinda Grabar-kitarović i Andrej Plenković dolaze u Jasenovac, ni Srbi ni Jevreji neće da dođu.





"Zanimljivo je da nijedna delegacija neće da dođe da sa Plenkovićem i Kitarović da položi venac na jasenovačko stratište zato što znaju da nisu iskreni", rekao je Vulin.





On je naglasio da se svaki dan beleže napadi na Srbe u Hrvatskoj, a problem je, kako je naveo, kada Srbi žele da se pomole na jasenovačkom groblju.





"Šta je problem? Ja sam rekao dođite vi, u Šidu imate mesto gde su ustaše, tad je to bila nezavisna država Hrvatska, zaklale i streljale više od sto Srba, između ostalog, slavnog slikara Savu Šumanovića. Dođite, poklonite se, stavite venac na to stratište, niko vas neće sprečavati, niti će smatrati da je to provokacija. Dođite, ali neće da dođu", rekao je Vulin.





On je naglasio da Srbija želi najbolje moguće odnose sa svima u susedstvu.





"Hoćemo mir, stabilnost, da se razvijamo... Dosta nam je sukoba, obračuna, ratova", rekao je Vulin.





Predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin izjavio je u ponedeljak da mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije "proklinje" predsednika Srbije Aleksandra Vučića za sve što je uradio crnogorski predsednik Milo Đukanović.

Vulin je, gostujući na TV Pink, kometarisao kritike koje su pojedini Srbi uputili na račun GI SDP zbog odluke da se pridruži Srpskoj listi.

"Uvek postoje neki Srbi koji pravdaju ustaške zločine, koji služe da zamaskiraju nemačke zločine, da opravdaju šiptarske sločine, politiku Mila Đukanovića. Kako da objasnite to što govori Amfilohije Radović? On proklinje neprekidno Srbiju i predsednika Vučića za ono sto radi Milo Đukanović", rekao je Vulin.

Povodom tvrdnje Amfilohija da će vlast u Srbiji "izdati Kosovo", Vulin je upitao:

"Nije li Milo izdao Kosovo? Pa onda (Amfilohije govori) - vi ćete uvesti Srbiju u NATO pakt. Nije li Milo uveo CG u NATO pakt? Onda kaže vi ćete napustiti crkvu i manastire na Kosovu? Nije li Milo Đukanović opljačkao srpsku crkvu i donosi zakon po kojem će sve biti njegovo?".

Za sve što je, zaključio je Vulin, Đukanović uradio, mitropolit proklinje Vučića.

"Vučić nije uradio ništa od toga. On je jedini državnik koji ima hrabrosti da kaže - neću u NATO. On je jedini državnik u Evropi koji ima hrabrosti da kaže - neću uvesti sankcije Rusiji. A Đukanović, za kojeg Amfilohije kaže da je mudar čovek i vest političar, uveo je sankcije Rusiji. I nema kletve, nema ljutnje na Mila, a ima ljutnje na sve što je srpsko", rekao je Vulin.

Prema njegovim rečima, Srbija i sve što je sprsko "napadaju se sa svih strana", iako, kako je naglasio, iz Srbije dolazi najveća moguća zaštita, briga i pomoć.

"Radimo koliko god možemo i šta god možemo za Srbe i srpsku crkvu na prostoru Crne Gore, a od poglavara SPC u Crnoj Gori imate samo napade na Srbiju, kletve, uvrede, napade na Vučića i puno razumevanje za Đukanovića", rekao je Vulin.

Govoreći o izborima na KiM, Vulin je rekao da razdvajanje Srba može da dovede do toga da Srbi izgube jednog ili dva poslanika i onda Albanci "počnu da prave razne stvari koje će štetiti Srbima".

Vulin je upozorio da su Srbi, bez Srpske liste, osuđeni na nestajanje na KiM, i južno i severno od Ibra.

"Srpska lista mora da ih sačuva, a da bi ih zaštitila i sačuvala mora da pobedi tako da nijedan od ovih iznajmljenih, plaćenih Srba ne dobije mandat", poručio je Vulin.

Vladika Amfilohije u nedelju je u Starom Rasu, gde je obeleženo deset vekova Raške eparhije i osam vekova samostalnosti SPC, optužio aktuelno rukovodstvo Crne Gore da je izdalo Kosovo priznanjem nezavinosti, a to se, dodao je, sprema da učini i srbijanski predsednik, koji, kako kaže, "govori i traži nešto i ako im nešto daju, oni će izdati Kosovo i Metohiju".