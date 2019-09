Tanjug | 08. septembar 2019. 08:44 | Komentara: 0

Šef srpske diplomatije Ivica Dačić uveren je da će Priština ukinuti takse na robu iz centralne Srbije nakon formiranja nove vlade ako u njoj ne bude Haradinaj.

Dačić u intervjuu za ALO kaže da nema rokova za dogovor Beograda i Prištine, te da Amerikanci tvrde da ne dolaze na Balkan da bilo koga uslovljavaju, vec da žele da pomognu.

"Ako bi oni posredovali u postizanju dogovora, onda je optimalna varijanta da se neki dogovor postigne do finala njihove kampanje za predsedničke izbore, sredinom 2020. godine. Međutim, da li će to biti, ne zna se", navodi Dačić i dodaje da je najbitnije da Bela kuća jasno predlaže: To što se dogovori mora biti dobitak i za Srbe i Albance.

Kad je reč o evrointegracijama smatra da je nerealno da se Srbija uskoro približi EU, ali ponavlja da je naš interes da uskladimo nacionalne propise s evropskim standardima.

"Realno stanje stvari je da EU neće da prima nove članove dok se ne završi reforma EU, a veoma je problematično kad će se ta reforma desiti i da li će se uopšte desiti. Mi smo dovedeni do toga da danas priča o EU ne može biti nikakav mamac ni za koga jer nije reč o bliskoj budućnosti. Šta oni mogu da nam ponude ako se dogovorimo s Prištinom? Ulaz u EU? Pa ne mogu, nema proširenja EU. Da EU hoće, sve bi ovo trajalo mnogo kraće. Ne treba da nas lažu, treba jasno da nam kažu - vi niste naš prioritet. Ovde je politička odluka da se uspori proces proširenja", napminje sef srpske diplomatije.

Pročitajte još: Dačić: Ako se to desi podnosim ostavku

Govoreći o odnosima s Rusijom, navodi da postoje mnogi koji njega vide kao "ruskog čoveka".

"To su budale. Ja nisam ni ruski ni američki čovek. Radim samo za Srbiju. Ali, imam situaciju da kad god imamo neki problem, ja mogu da se oslonim na svog brata Sergeja Lavrova. Nikad se nije desilo da bilo ko iz Moskve ni meni ni Vučiću kaže da nešto moramo da uradimo ili da nešto ne smemo da radimo. Oni su tu uvek da pomognu, ali poštuju naše stavove i interese", navodi Dačić, dok kao kao nerealnu ocenjuje svakui ideju o ulasku o Evroazijsku uniju.

DAČIĆ: O GLAVI NAM RADE MANGUPI U NAŠIM REDOVIMA

Šef srpske diplomatije i lider socijalista Ivica Dačić veruje da je potrebno da se promene neki ministri iz SPS, jer, kako kaže, "nije ni Vučiću ni meni problem ovakva opozicija, već mangupi u našim redovima".

U intervjuu za ALO Dačić kaže da je Vučić u pravu kad kaže da su promene potrebne ne zato što neko radi loše već, jer su same promene bitne, pre svega zato što podstiču na novi, bolji rad.

"Isto važi i za mene, postaviću sebi cilj, koji ako ne ostvarim, povlačim se u penziju", kazao je Dačić i precizirao da će svaki funkcioner SPS-a dobiti cilj koji mora da ostvari na predstojećim izborima.

To podrazumeva, objašnjava, da će u svakom gradu imati cilj koliko glasova treba da osvoje, a ko to ne ispuni neće ostati na funkciji, a tu misli i na sebe.

Negira da se sprema da bude premijer, odnosno, kako spekulišu mediji, da time ucenjuje Vučića, te objašnjava da su svete priče podmetnute da bi se stekao utisak da su on i Vučić u sukobu, odnosno da se sakrije da oni zajedno rade za Srbiju.

"Ja sam predsednik stranke koja izlazi na izbore, vodim listu, normalno je da sam kandidat te liste za premijera. Nije reč da nekog ucenjujemo, naravno da premijera predlaže onaj ko ima najveći broj glasova. A realno - zna se ko će osvojiti najveći broj glasova", navodi.

Pominje istraživanje po kojem su dve najpopularnije stranke u Srbiji SNS i SPS, dok su opozicioni lideri Đilas, Jeremić i Tadić političari s najvećim brojem negativnih ocena, te konstatuje: "Deo opozicije okupljen oko Đilasa da ima bilo kakve šanse, nikad ne bi bojkotovao izbore..."

Opoziciji zamera da nema nikakav program o važnim pitanjima zemlje, poput zajedničkog stava o Kosovu, odnosa prema Rusiji, stranim investitorima...