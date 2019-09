V. M. | 02. septembar 2019. 06:30 | Komentara: 0

NA izbornoj listi koju predvode naprednjaci na predstojećim izborima biće više mesta za kandidate iz SNS, dok će njihovi partneri dobiti manje nego dosad. Na poslaničkim mestima koja budu pripala naprednjacima biće više od polovine novih imena u odnosu na sadašnji saziv Skupštine, a ako osvoje vlast biće velikih promena i među kandidatima za ministre.

Ovo su glavne poruke koje je lider SNS Aleksandar Vučić u nedelju uputio stranačkim kolegama i građanima na sednici GO SNS održanoj u hali "Pinki" u Zemunu. Vučić je, govoreći o velikim kadrovskim promenama uoči redovnih izbora koji bi trebalo da budu održani na proleće, najavio najmanje 35 novih mladih ljudi na poslaničkoj listi SNS:

- Na listi će ostati samo oni malobrojni, koji su se dokazali borbenošću. Ako dobijemo poverenje naroda, promenićemo i 50 ili 60 odsto ministara. Ne zato što su neuspešni, već zato što je potrebna nova energija. Da pokažemo da nismo srasli sa foteljom, da nam je važno da Srbija ide napred, da nismo posvećeni ličnom bogaćenju - rekao je Vučić, uz opasku: - Ljudi iz Glavnog odbora najmanje tapšu na ovakve reči. Ovo se odnosilo i na mene, ne samo na njih, ali o tome ćemo drugi put.

Obrazlažući odluku da ovog puta koalicionim partnerima ponude manje mesta na izbornoj listi, Vučić je kazao:

- Uvek smo bili veoma darežljivi, poštovali smo i poštujemo koalicione partnere, ali koliko god ih poštovali, na kraju krajeva - oni koji se bore su malobrojni iz SNS. Ove druge ni mikroskopom ne mogu da nađem. Kada je teško i kada ima problema, kada dođe do sukoba sa političkim protivnicima ili se trpi pritisak međunarodne zajednice - tu su samo ljudi iz SNS da se tome suprotstave.

Partneri se oglase retko i to tek nakon što im ja to zamerim u javnosti. Sarađivaćemo i dalje, ali ćemo tačno da izmerimo snagu SNS i snagu drugih.

Vrh SNS analizirao poteze pred redovne parlamentarne i lokalne izbore iduće godine





Vučić je kazao da će SNS na izbore izaći sa dosadašnjim rezultatima i naveo da su oni uspeli da promene "zemlju bez ugleda, bez samopoštovanja, koja nije obeležavala stradanje u Jasenovcu, godišnjice NATO bombardovanja, koja nije poštovala žrtve sa Košara":

- Pretvorili smo je u zemlju koja poštuju svoje žrtve, podigli je iz bankrotstva, imamo stabilan rast. Otvorili smo muzeje i auto-puteve, za koje našim prethodnicima nije ni padalo na pamet da ih grade. Gradimo novu infektivnu kliniku, sređujemo kliničke centre, sve što je stajalo po 30 ili 40 godina. Nije idealno, ali zato hoćemo da se popravljamo. Ne da se poredimo sa najgorima, već da kažemo sebi da smo mogli bolje i više.

Sa Glavnog odbora naprednjaka u Hali "Pinki" u Zemunu





Lider naprednjaka je stranačkim saborcima poručio da će na izborima biti "sebi najveći protivnici":

- Nemojte da potcenjujete ni gnev ljudi u lokalnim sredinama koji su dobijali obećanja od naših lokalnih čelnika, a ništa od toga nisu mogli da vide. Nemojte da se ljutite na ljude koji traže da razgovaraju sa vama, a do vas ni ja ne mogu da dođem, a kamoli oni. Ako ne možete da rešite problem, to kažite, a on će da poštuje što ste izdvojili vreme da ga primite, a ne da čeka po sto dana. Zato će da bude ovakvih i ovolikih promena, svidelo se to nekome ili ne.





Najavljujući da će u izbornoj kampanji biti "izmišljanja tema", Vučić je upitao stranačke saradnike koliko su njihovih ljudi videli da se suprotstavljaju "onima koji su hteli da ga okruže u predsedništvu i koji su upadali sa sekirama i testerama". Kao pozitivan primer izdvojio je aktivistu SNS Nemanju Joksimovića, koji se prethodnog dana suprotstavio opozicionim aktivistima u nameri da spreče otvaranje rekonstruisanog Trga republike u Beogradu:

- To je primer kako možete da budete civilizovani, mirni i da se suprotstavite banditima koji hoće da čupaju znakove.

Poručio je funkcionerima SNS da uđu u svako selo u Srbiji, da pričaju sa ljudima umesto da sede u kancelarijama.

Predsedništvo SNS usvojilo je zaključak kojim se do 10. oktobra daje rok lokalnim samoupravama da dostave ideje - kako će liste da im izgledaju, kakav im je plan, koliko će novih ljudi biti, koliko se njih dokazalo, koliko je onih koji nisu zavredeli poštovanje naroda i koji će otići, šta je urađeno do sada i šta bi trebalo da se uradi.





SAMO NAROD BIRA VLAST

DOK sam ja živ, neće biti nikakvih prelaznih vlada. Nema nikakve šanse za te kriminalne vlade, gde kriminalci hoće da se vrate na vlast bez izbora. Bokija 13 u Srbiji nećete gledati.

Tako je Vučić u nedelju odgovorio na zahtev dela opozicionih stranaka, među kojima su LDP i Dveri, da se formira prelazna vlada koja bi obezbedila fer uslove za izbore.

- U jednom danu su se ujedinili Čedomir Jovanović i Boško Obradović. Kažu, hajde Vučiću da ti izglasaš nas u vladu i da to bude prelazna vlada. Koliko glasova Čedomire imaš, koliko glasova Obradoviću imaš, pa bi na vlast bez izbora. Neće nijedan međunarodni predstavnik da mi soli pamet kako će izgledati vlast u Srbiji. Dok sam živ, braniću naš narod i ovu zemlju - poručio je Vučić. - Vi, stranci, dobrodošli ste, dragi ste nam gosti, a da srušite Srbiju, da vlada onaj koji nema narodno poverenje - sikter! Nema ništa od toga. Srbija će da čuva svoju slobodu, nezavisnost, suverenitet.