SVEGA nekoliko sati pošto je mučko prebijanje Srba u Kninu zvanično označeno samo kao narušavanje reda, i dok njihova predsednica sramno ćuti na eksploziju nasilja nad našim narodom, iz Zagreba su se drznuli da protestuju zbog izjave prvog čoveka Srbije Aleksandra Vučića.

Naime, Ministarstvo spoljnih poslova Hrvatske poručilo je predsedniku da umesto manipulisanja činjenicama unapredi položaj hrvatske manjine i napusti retoriku koja šteti odnosima. Njegove reči da je razumljivo što se najveći deo srpskog naroda pre 30 godina pobunio protiv hrvatskog režima, da ih ne razume kada govore o velikosrpskoj agresiji, a zna se da je broj međusobnih žrtava neuporediv (naročito iz Drugog svetskog rata), i pominjanje genocida u Jasenovcu i zločina u Glini, okarakterisali su kao "krajnje neprihvatljive".



- Hrvatska odbacuje ovakav pokušaj relativizacije srpske odgovornosti za izazivanje oružanog sukoba i agresije na hrvatsko državno područje. Upravo pretenzije na mešanje u unutrašnje stvari susedne zemlje čine osnovnu razliku između hrvatske i srpske politike - navodi se u saopštenju, i dodaje da Hrvatska jamči najviši stepen zaštite prava nacionalnih manjina, a Srbija se poziva da unapredi položaj Hrvata.

Oštrica ovog pamfleta nije okrenuta ka sasvim tačnoj oceni prvog čoveka Srbije. Zvaničnike iz Zagreba zabolela je, pre sve, Vučićeva ocena o Jasenovcu, jer oni bi hteli da Srbi uopšte i ne pominju svoja stratišta u NDH - od Stare Gradiške, Gline, Prebilovaca, Jastrebarskog... U tom smislu valja se prisetiti i predloga u osvit ovogodišnjeg obeležavanja stradanja, kada su krugovi iz Zagreba tražili da se ne dozvoli "neprimeren" način sećanja na "Oluju", a u medijima je pominjano i pitanje zabrane Vučićevog ulaska u Hrvatsku.

To jasno govori da aktuelnom režimu u Zagrebu bode oči uspostavanje kulture sećanja, koju od dolaska na vlast neguje upravo predsednik Vučić. On je razbio matricu na koju su Hrvati navikli, a po kojoj je na Beograd bačena stigma isključivog krivca za sve što se dešavalo devedesetih. Odnosno, tu sintagmu da veliki srpski zločin anulira naša stradanja epskih razmera u Drugom svetskom ratu.





U takvom ambijentu je i došlo do toga da čak bivši predsednik Boris Tadić, u najgledanijoj emisiji na HRT "Nedeljom u dva", izjavi da i nije nešto naročito ponosan što je Srbin.

KUĆA JELAČIĆA

* Vlada Srbije uložila oko pola miliona evra za obnovu rodne kuće bana Josipa Jelačića u Petrovaradinu



* Nastavu pohađaju na maternjem jeziku



* Imaju svoje udžbenike



* Na novosadskom Filozofskom fakultetu postoji Lektorat za hrvatski jezik



* Otvorena Šokačka kuća u selu Vajska

Takvim pristupom nije ni bilo moguće sećati se na dostojan način srpskih žrtava iz potonjeg rata. Tad, razume se, nije ni bilo državnog obeležavanja godišnjica pogroma u "Oluji". Zato će Vučić i biti meta u predstojećoj predizbornoj kampanji u Hrvatskoj, jer svim stanarima Pantovčaka upravo on kvari nametnuti koncept o večitoj srpskoj krivici.

Druga ravan je možda i perfidnija i tiče se preimućstva koje Hrvatska ima kao članica EU i što se verovatno neće libiti da ucenjivački arsenal upotrebi protiv pristupanja Srbije. Uz poznate zahteve - regulisanje granice na Dunavu, povratak kulturnog blaga, rešavanje pitanja nestalih, Zagreb kao legitiman uslov može, recimo, "isporučiti" i naše "neprimereno" obeležavanje "Oluje". Jer, iz njihove perspektive, ova "briljantna i opravdana vojna operacija" posledica je "velikosrpske agresije" o kojoj je, dok su hrvatski huligani u ponedeljak tukli devetogodišnjaka u Uzdolju, govorila i Grabar Kitarović.

Politički analitičar Dragomir Anđelković kaže, za "Novosti", da se Hrvatska ponaša kao nacistička Nemačka koja je proterivala Jevreje i za to optuživala Jevreje:



- To radi i Hrvatska. Kontinuirano, od 1941, proteruju Srbe na razne načine i govore da smo sami za to krivi. To je kontinuitet ustaške politike, i tamo javno mnjenje zna da će da profitira svako ko zastupa interese protiv Srba. Toga će pred izbore biti sve više. Moramo da prekinemo sa iluzijama da je pomirenje sa Hrvatima, barem zasada, moguće. Treba da insistiramo na tome da je nad Srbima od 1941. do 1995. vršen genocid i da radimo uporno na tome da međunarodnu javnost upozorimo na neonacističke pojave u Hrvatskoj danas - kaže Anđelković.



NAPADAČ ZAPOSLEN U POLICIJI

MUŠKARAC M. Š., koji je 20. avgusta napao i povredio Srbina Dobrivoja Arsića u Viškovu kod Rijeke, zaposlen je u Upravi civilne zaštite pri hrvatskom Ministarstvu unutrašnjih poslova, objavio je hrvatski portal "Indeks".

Iz policije je saopšteno da će 42-godišnji muškarac biti udaljen iz službe, u skladu sa zakonom. Njemu je nakon hapšenja određen istražni zatvor od 30 dana, a tereti se za delo pretnja i telesna povreda počinjena na osnovu nacionalne pripadnosti.

REAKCIJE

HRVATSKOM ministarstvu spoljnih poslova bolje bi bilo da se pozabave time što njihova predsednica sramno ćuti posle prebijanja Srba u Uzdolju i Đevrskama. Ili bi možda i ona dohvatila motku da tuče u kafiću decu koja gledaju Zvezdu, pošto se nedavno pohvalila da joj je žao što za vreme "Oluje" nije uzela pušku, da valjda puca u svoje građane Srbe - kaže, za "Novosti", ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. - Licemerno zvuče njihova zalaganja za prava Hrvata u Srbiji u situaciji kada Srbe napadaju zato što gledaju omiljeni klub. To se u Srbiji nikada nije desilo, niti bi predsednik Srbije ćutao na takve napade. Vučić se iskreno zalaže za unapređenje dobrih odnosa sa Zagrebom, ali oni svakim danom pokazuju da im do toga nije stalo i da se stalno vraćaju u prošlost.

HRVATSKA, pre svega, ima problem sa Vučićem, zato što je predsednik svoje zemlje, koji misli svojom glavom i bori se za nacionalne interese, rekao je juče ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.

- Ne samo što Vučić nije uradio ništa loše, već je značajno pomogao unapređenju položaja hrvatske manjine, što pokazuje da oni zapravo ne mogu da prihvate predsednika koji neće biti samo puki izvršilac onoga što Hrvatska kaže i klimati glavom - rekao je Stefanović.

On je podsetio da smo imali prethodne vlade koje su svaki hrvatski stav dočekivale sa fanatizmom i oduševljenjem.

SVE dok Srbiju vodi Aleksandar Vučić, prioriteti njene spoljne politike biće Republika Srpska i da se nikakve "Oluje", Jasenovci i Jadovno više ne ponove, rekao je juče ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je prisustvovao tradicionalnom "Kočićevom zboru" u Stričićima u RS.

Vulin je istakao da Srpska nema svoju vojsku, ali da je ima srpski narod, i da niko ne sme ni da pomisli da se sa Srbima razgovara silom. Kako je rekao, ako su Srbi mirni, stabilni i sigurni, takav će biti i Balkan.