Danijela MILINKOVIĆ | 22. avgust 2019. 07:40 | Komentara: 0

POSLE susreta predsednika Aleksandra Vučića i američkog državnog sekretara Majka Pompea, Vašington bi u narednim nedeljama trebalo da izvrši snažniji pritisak kako bi Priština povukla takse koje je na robu iz centralne Srbije uvela pre devet meseci, ali bi dve strane mogle da se vrate za pregovarački sto najranije početkom decembra.

Ovakvu dinamiku nastavka rešavanja kosovskog pitanja najavio je posle razgovora u Njujorku i predsednik Vučić, koji je rekao da će se dijalog teško nastaviti dok se ne održe izbori u pokrajini, najavljeni za 6. oktobar:

- Nije problem da li će se dijalog nastaviti za dva, tri ili šest meseci, iako je vreme veoma važno, imajući u vidu određene političke činjenice, već je bitnije da se sačuva mir u tom periodu. Status kvo je nemoguć, jer jedna puška kad opali, grmljavinu topova niko neće moći da spreči.

Govoreći o susretu sa Pompeom, Vučić je rekao da razgovori tog tipa traju po 10-15 minuta, ali da je njegov sastanak sa državnim sekretarom SAD, na kojem su govorili o odnosima Beograda i Prištine i kosovskom čvoru, trajao dosta duže:

- Za mene je to bio veoma važan i poučan sastanak, čini mi se da razumem i bolje i više poziciju SAD, njihove strepnje i strahove, kao što mi se čini i da oni razumeju naše strahove i strepnje mnogo bolje.

LjAJIĆ: DNEVNO MILION EVRA DIREKTNA šteta za Srbiju od uvođenja taksa na srpsku robu koja se prodaje na Kosovu premašila je na dnevnom nivou milion evra - upozorio je u sredu ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić. On je naglasio da će šteta na godišnjem nivou biti oko 400 miliona evra.

Vučić je rekao da je govorio o teškom položaju Crkve i manastira i naroda, i o pogubnom dejstvu taksa ne samo na ekonomiju nego i na život stanovništva na celoj teritoriji KiM, i južno i severno od Ibra. On je istakao da je podrška Pompea, kad je reč o ukidanju taksa, nesumnjiva:

- Ne zaboravite da je on jedan od malobrojnih ljudi koji je u zvaničnom saopštenju posle susreta sa Hašimom Tačijem rekao da takse ne mogu da ostanu. Reč je o vrlo čvrstim ljudima koji predstavljaju najmoćniju zemlju sveta i oni taj stav ne menjaju.

Srpski predsednik je istakao da SAD isto tako ne menjaju svoju poziciju po pitanju nezavisnosti Kosova, ali otvaraju neka vrata i dobro razumeju potrebu i neophodnost postizanja dogovora u kojem Srbija ne bi bila ponižena, a naši interesi ne bi bili nipodaštavani.

On je naveo da veruje da je Pompeu uspešno, i kroz papire i nesumnjive dokaze, objasnio zašto Beograd ne prekida kampanju za povlačenje priznavanja nezavisnosti Kosova:

- Rekao sam da to ne piše ni u jednom dokumentu. Rekao sam i da smo Albancima nudili, s obzirom na to da više ne mogu da pronađu nove zemlje koje će ih priznati, da prestanu da vode tu kampanju i ne traže članstvo u Interpolu i drugim organizacijama, dok ne pokušamo da okončamo dijalog, a mi, s druge strane, nećemo lobirati za povlačenje priznavanja. Nikada to nisu prihvatili, pa smo onda mi samo radili svoj posao.

PETRIČ: NOVA INICIJATIVA OČIGLEDNO da postoji nova politička inicijativa SAD i da je u Vašingtonu došlo do promene stava prema Prištini, na koju se sada gleda više kritički, posebno na takse, jer one negativno utiču na ekonomsku perspektivu regiona - ocenio je bivši izaslanik EU za Kosovo Volfgang Petrič.

Opet, ono što stvara zebnju je saopštenje Stejt departmenta posle susreta dvojice zvaničnika:

- Pompeo je tokom susreta sa Vučićem ohrabrio Srbiju da se fokusira na strateški cilj - članstvo u EU i obnovu dijaloga sa Kosovom o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa koji vodi međusobnom priznavanju.

Iz Stejt departmenta dalje navode i da je Pompeo ponovio da "obe strane treba da izbegavaju provokacije koje ometaju proces normalizacije i da se angažuju u duhu kompromisa i fleksibilnosti koji su neophodni da se postigne dogovor i iskoriste potencijali obe zemlje".

Šef diplomatije Ivica Dačić, koji se u sredu u Beogradu sastao sa američkim ambasadorom Kajlom Skotom, kaže da je susret Vučića i Pompea pokazao je da je Vašington promenio pristup u rešavanju kosovskog pitanja i da se SAD zalažu za kompromisno rešenje koje bi imalo u vidu i interese Srbije:

- Ne treba misliti da su SAD promenile stav o nezavisnosti Kosova, ali Donald Tramp i njegovi najbliži saradnici, savetnik za nacionalnu bezbednost Džon Bolton, državni sekretar Pompeo, potpredsednik Majk Pens, smatraju da je neophodno da se dalje pregovara i da se traži kompromis. Vašington zastupa naše pozicije da kosovsko pitanje nije rešeno. To je velika stvar i velika promena.

Za profesora FPN Dragana Đukanovića nema sumnje da će, posle razgovora Vučića i Pompea, Amerika još snažnije želeti na različite načine da se uključi u rešavanje kosovskog problema:

- Vašington je, nakon što je pustio niz vodu jednog od svojih ključnih igrača u Prištini, Ramuša Haradinaja, sada definitivno poslao signal da im je u interesu da se proces dijaloga odblokira i postigne sporazum. SAD su nastavak dijaloga još krajem prošle godine proglasile svojim strateškim ciljem na Zapadnom Balkanu. Očekujem da se posle izbora u Prištini razgovor obnovi, a da bi u prvoj polovini sledeće godine moglo da dođe do značajnog napretka kada je reč o eventualnom kompromisnom sporazumu dveju strana.

Vučić je u sredu u Njujorku imao odvojene susrete sa zamenikom pomoćnika državnog sekretara SAD Metjuom Palmerom i izvršnim potpredsednikom Atlantskog saveta Dejmonom Vilsonom. Kosovo je bilo dominantna tema, a Vučić se i tokom ovih razgovora založio za zaštitu interesa srpskog naroda na KiM i očuvanje vitalnih nacionalnih i državnih interesa Srbije.

CRNADAK: DOBRE VESTI

MINISTAR spoljnih poslova BiH Igor Crnadak izjavio je da je sastanak Vučića i Pompea dobra vest, zbog podrške Vašingtona ukidanju taksa na robu iz centralne Srbije i BiH:

- Posebno ću potencirati u susretima s predstavnicima američke administracije, koje ću uskoro imati, da se takse ukinu što pre, i pre izbora na Kosovu. Vašington neće menjati stav o nezavisnosti KiM, ali njihov izbalansiraniji pristup koji je Vučić nagovestio može biti podstrek za konačno rešenje, što je od velikog interesa i za BiH i za ceo region.