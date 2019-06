Tanjug | 20. jun 2019. 09:02 > 10:54 |

Ne brinem za proteste dece koja ne vole da idu u školu, već zbog zahteva određenih političara i akademskih građana koji zahtevaju da se ukine polaganje testova za maturu, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.





Povodom vesti o tome da su testovi za malu mature procureli i protesta pojedine dece zbog toga, predsednik Vučić kaže da je neko u nadležnim organima morao da vodi računa o svemu, ali da ne treba srušti odgovornost na jednu osobu.

"Znate, oni koji su prihvatali te testove, oni su ih dalje širili. Nije tu jedan covek, tu je stotinu njih koji su to širili. To je neodgvorno prema sopstvenom detetu. Ne brinem ja o protestima dece, ona to vole da rade, samo da ne idu u školu. Brine me podrška dela akademske javnosti njihovim zahtevima", rekao je predesnik Vu č i ć , naglasivši da je odlaganje polaganja testa svakako strena situacija za decu i roditelje, ali kako je rekao, nije dobro što to pojedni politicari koriste.

Predsednik je naglasio da je važno da se deca školuju, jer su državi potrebni strucni kadorovi.

"Mi danas nemamo varioce, bravare, nemao nikoga. Šta je sledeci zahtev posle toga. Onda se pojave politicari koji kažu da deca znaju šta hoce. Mi treba da radimo više i da ucimo više", dodao je predsednik Vu č i ć .

On je ukazao da je u eri savremene tehnologije neshvatljivo da neko može da zaustavi štamapariju za minut, da ponese papir, uslika i napravi problem, te da je neko je u nadležnim državnim organima morao da vodi računa o tome.

Takođe kaže i da za objavljivanje testova za malu maturu nije odgovoran samo jedan čovek, već i svi oni koji su prihvatili testove i širili ih dalje.

"Nije samo jedan čovek kriv, krivo je stotite ljudi", kaže Vučić za Pink.

Najviše ga je, kaže, zabrinulo da postoje političari, deo akadremske javnosti koji se zalažu da se ukine prijemni ispit, što je kako objašnjava, stresna je situacija za porodice i za odgovrnu decu.

"Zamislite da ja sada izađem i kažem da smo mi četiri godine radili, napravili smo toliko mostova, povećali smo plate i penzije, zašto onda moramo da idemo jedan dan na izbore", kaže Vučić.

Vučić zaključuje da svi ti zahtevi vode ka tome da ćemo jednog dana doći zahtev da se plate primaju, bez da se radi.

"Kada vam sve nije potaman, onda ste nezadovoljni. Gledao sam jutros vesti o kiši kao da je apokalipsa, pa je krenula najezda komaraca, sve je monstruozno i haos", primetio je predsednik Srbije.











VUČIĆ: NEĆE ME POBEDITI, A UVEK ĆU PRIZNATI DEMOKRATSKU VOLjU NARODA



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će uvek da prizna demokratsku volju naroda, a da je opozicija svetlosnim miljama daleko od pobede na izborima.



"Ja cu otici, oni me neće pobediti. I neće biti ni blizu da me pobede. Naši rezultati su toliko dijametralni, da se to odmah primećuje", istakao je Vučić za tv Pink.



Istakao je i da je sit toga da dok se on bori za Srbiju, da samoprozvana elita priča da ništa ne radi.



Vučić je dodao da se predstavnici opozicije služe jeftinim trikovima iz devedesetih.



Komentarišuci izjavu bivšeg predsednika Borisa Tadica, da predsednik Vucic nece lako otici sa vlasti, Vucic ocenjuje da je reč o “glupim trkovima iz 90-tih”.



Otiću ću kada budem želeo, pošto on i njemu slični ne mogu da me pobede .



"Za razliku od njega koji se budi u 11 sati, ja sam vec pet sati na poslu. Hoce da stvore atmosferu da postoje dve Srbije. Ja demokratsku volju naroda uvek priznajem, za razliku od njih. Kada krenete da protiv nekoga vodite kampanju, tu kraja nema", rekao je Vučić.



On je podsetio da je za razliku od njih, kada je izgubio izbore u Beogradu, 2004. za samo 4 000 glasova u 21.30 sati izašao i priznao poraz i čestitao pobedniku.



"Ma koliko da mi je teško bilo,jer to je najmanja razlika koja je ikada bila na nekim izborima, čestitao sam pobedniku i borio se naredne četiri godine", dodao je Vucicć.



"Ja cu otici, oni me nece pobediti", upamtite moje reci, ponovio je.



"Naši rezultati su toliko dijametralni. Na Pinku sam vidao i Šapica i Jovanovica, kod njih nema nikoga", naglasio je Vucic.



Mi kada se pojavi slucaj Jutka, mi kažemo da ne može da bude predsednik opštine. Njima kada se pojavi neki silovatelj, on napreduje", dodao je Vucic.



Predsednik Srbije bio je jutros gost Novog jutra na tv Pink, a razgovor je prvi put posle teške saobarćajne nesreće zajedno sa Predragom Sarapom vodila i voditeljka Dea Đurđević.



Ona je predsedniku Srbije zahvalila na podršci koju joj je pružio tokom oporavka posle teše povrede, a Vučić je istakao da je ona pokazala ogromnu hrabrost, snagu i energiju.



"Ona je jako snazna osoba, ima neverovatnu energiju, uvek je to nosila najabolji mogući način i hrabrije od većine nas. Nas dvojica da se postidimo pred njom", rekao je Vučić Predragu Sarapi, uz zadovoljstvo što se Dea Đurđević oporavlja i što se vratila na posao.



VUČIĆ: MI SMO PREPOLOVILI BROJ SIROMAŠNIH ODNOSU NA 2012. GODINE





Stopa apsolutnog siromaštva u Srbiji danas je dvostruka niža nego pre 2012. godine, a broj siromašnih se svake godine dramatično smanjuje, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić u odgovor na kritike političkih protivnika da uživa podršku najsiromašnijih, koji veruju u njegova obećanja.





Vučić je to rekao gostujući u Novom jutru TV Pink upitan da prokomentariše izjavu profesora Filozofskog fakulteta Ognjena Radonjića u emisiji „Utisak nedelje“ da se "obraća" manje obrazovanim građanima koji nemaju stanove, ni za hranu, koji su uplašeni za egzistenciju i da je takvih u Srbiji pola miliona.





Rekao je da zna da građani još uvek ne žive dobro, ali da žive sve bolje i da oni to znaju i vide.





Predsednik je ukazao da je u vreme bivše vlasti bilo dvostruko više siromašnih, a da se sada svake godine smanjuje broj siromašnih, zbog čega je, kaže, veoma zadovoljan.





„ Danas je stopa apsolutnog siromaštva dvostruko niža nego što je bila u vreme divnih elitista i mnogo pametnih ljudi koji su rešavali sve probleme na drugačiji način, ne obraćajući se siromasnom svetom nego mnogo pametnim i umnim glavama kao što je Radonjić“, naveo je Vučić.





Ponovio je da će i ove godine plate biti dramatično povećane i podsetio na izjavu šefa poslaničke grupe DS (Dragan Šutanovac) u Narodnoj skupštini od pre četiri godine da će kada plate dostignu 500 evra pozvati sve da glasaju za SNS.





„ Očekujem do će kraja godine ljudi iz '1 od 5 miliona' pozvati sve da glasaju za SNS“, rekao je Vučić.





Osvrnuvši se na Radonjićev komentar o rijaliti programu koji zatupljuje narod, Vučić je rekao da ne gleda takve programe i da ga ne zanimaju, ali da na rijalitiju zarađuju oni koji govore da su mnogo pametni.





„ Rijaliti je na B92 uveo Dragan Đ ilas. Je l' to istina ili nije? Je l' on zarađivao na tome milione evra, je l' nam ostavio pacove u Pionirskom parku i uništio onu divnu zelenu površinu? Godinama je zarađivao milione evra na tom rijalitiju, a ja nikada ni dinara“, podvukao je Vučić.





„ Oni koji su doveli, izmislili i promovisali rijalitije, danas će da kažu da ih treba ukinuti. Pa što si zarađivao pare na njima, što si uništavao živote ljudima u Srbiji, kad već o tome govoriš? Što to radite?“, upitao je Vučić.





Primetio je da predstavnici opozicije sebe smatraju najpametnijima, a sve koji misle drugačije doživljavaju krezubima, bolesniciima, tupavima, glupima.





Kako je rekao, rezultat njihove politike bio je da je Kosovo proglasilo nezavisnost 2008.godine, da se Crna Gora otcepila 2006.godine, da su uništili sve fabrike u Srbiji i ostavili 600.000 nezaposlenih.





„ Samo Đ ilas je imao 500 miliona evra, a on, Vuk Jeremić i Mlađo Đ orđević su bili neki od najvećih tajkuna i oni su svoje probleme rešili. A koji je dobar rezultat? Nema ga, ali nema veze“, rekao je Vučić.





Vučić je dodao i da ga je podržao mnogo veći broj univerzitetskih profesora, ali da to nije važno.





„ Ne mislim da samo profeosori treba da odlučuju, niti sportisti, običan narod treba da se pita“, naglasio je Vučić.





VUČIĆ: SRBIJA U DOBROM STANjU, PROBLEM OČUVANjE MIRA ZBOG PRIŠTINE



Srbija je u veoma dobrom stanju, naš najveći problem je očuvanje mira i stabilnosti zbog neodgovorne politike Albanaca na KiM, ali sam siguran da to sada sve evropske sile vide, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.



"To sve evropske zemlje vide, što nama neće previše pomoći, ali je dobro da svakome bude jasno da Srbija za to nije odgovorna", rekao je Vučić za Pink.



On je dodao da će Srbija nastaviti ubrzano da se razvija.



"Gradićemo sve autoputeve o kojima smo govorili, uskoro ćemo za manje avione, za ATR-ove i za Boingove avione 737 i sve male avione, otvoriti aerodrom Lađevce, za godinu dana će moći da sleću Erbasovi 319 i 320. To će biti nova važna stvar za centralnu i zapadnu Srbiju", rekao je Vučić.



Istovremeno, kako je naveo, radiće se sve pruge, autoputevi, povećavaće se plate i penzije.



"Ljudi će videti značajan napredak svog standarda, gradimo bolnice, kliničke centre svuda po Srbiji", rekao je Vučić.



On je dodao da finansijska stabilnost Srbije nikada nije bila bolja.



"Četvrtu godinu za redom imamo suficit u budžetu, time mogu da se pohvale samo tri zemlje EU što govori da ako budemo mogli da čuvamo mir, ukoliko budemo uspeli, ukoliko ne budemo primorani ni na šta drugo, imamo odličnu budućnost i naše je da radimo", poručio je Vučić.



On je pozvao ljude da se posvete radu, želji i borbi za drugačiju, bolju i uspešniju Srbiju.



"Što se tiče politike, to je u redu, demokratija, vi kažete jedno, drugi kažu drugo, na narodu da proceni ko je u pravu, a ko nije, ali moramo da se ujedinimo oko interesa zemlje", rekao je Vučić.



On je naglasio da govori o ujedinjenju građana, a ne političkih partija.



"Da se građani ujedine da vidimo kako da zemlju podignemo da bude još stabilnija, da budemo još uspešniji, konkuretniji, da privlačimo još investicija", rekao je Vučić.











VUČIĆ: NE UPLIĆITE NEDUŽNE U POLITIČKE OBRAČUNE



Predsednik Aleksandar Vučić istakao je da je sit toga da se bori za Srbiju, a da samozvana elita priča da ništa ne radi i još preti "grdnim batinama".



"Hajde da dobijem već jednom te grdne batine, obećavam da ću biti sam bez obezbeđenja. Sit sam toga da radiš po ceo dan i boris se za zemlju, a da ti najgori govore kako su elita", rekao je Vučić.



"Jedan naučnik koji se pojavio na naslovnoj strani jednog lista rekao je da čezne za tim kada ćemo dobiti grdne batine. Grdne batine kojima prete i revolucija su samo zlo u Srbiji donele i toga neće biti", rekao je Vucicć na TV Pink, povodom izjave sociologa Jove Bakića da bi trebalo da "dobije grdne batine", i ponovio da njega te izjave ne plaše, ali da ne upliću nedužne ljude.

Podsetio je na osvetoljubivost bivših vlasti, koja se nije zaustavila na političkim protivnicima, već je obuhvatila i njihove porodice, pa čak i decu, kao u slučaju ćerke Milovana Bojića, posle 5. oktobra.



"Da neko moju Milicu šisa, skida kosu, ja vam kažem meni život posle toga više ne znači ili da malretira mog malog sina Vukana, meni zivot posle ne treba..", rekao je Vučić.



"Dođite vas petorica, koliko vas ima da ja dobijem te grdne batine, ono sto vi hoćete da ja dobijem jer oni znaju da njih petorica ne mogu ništa i onda kažu da sam ja njima pretio.. Vi to uradite, nemojte uplitati decu, nemojte šišati devojčice.." rekao je Vučić.







VUČIĆ: IZBORI ĆE BITI TEŠKI - POKUŠAĆE DA OSLABE SRBIJU

Predsednik Srbije i lider SNS Aleksandar Vučić istakao je danas da će naredni parlamentarni izbori u Srbiji biti teški, jer će postojati pritisci spolja i iznutra sa ciljem da se oslabi Srbija i njegova stranka.

Vučić je, na TV Pink, kazao da će izbori biti održani u martu ili početkom aprila.

„ Za one koji pobeđuju izbori su uvek teški. Težak je posao uvek za onog ko njemu pristupa ozbiljno i odgovorno, a lak je onima koji traže da ispita nema“, poručio je on.

Predsednik Vučić je kazao da je strepeo pred svaki ispit na fakultetu, ali i kao klinac dok je bio drzak i bezobrazan strepeo je pred svaki čas u školi i kontrolni.

“ Za nas će izbori biti užasno teški, biće pritisaka spolja jer žele slabiju poziciju Srbije I SNS, da mogu ponovo da upravljaju našom zemljom. Biće pritisaka i iznutra jer neki žele da ponovo mogu da pljačkaju“, rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima zbog toga će sigurno biti mnogo poziva na "grdne batine, duge ceve I testere".

„ U tim teškim izborima narod će praviti pravi izbor. Napraviće iskorak ka budućnosti, sigurnosti Srbije. Ako posao budemo dobro radili uveren sam da ćemo izboriti tešku, neizvesnu, ali svakako pobedu“, istakao je on.





VUČIĆ: SRBIJA ŠTITI SVOJE INTERESE I SARAĐUJE SA SVIMA



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da Srbija mora da štiti svoje interese i svoju zemlju, ali da mora i da brani dobre odnose sa svim svetskim silama.





"Toliko smo mali da moramo da vodimo računa o interesima naše zemlje, da pronađemo najbolji ugao da čuvamo svoju nezavisnost, štitimo svoju zemlju i branimo odnose sa svetskim siliama", poručio je Vučić u "Novom jutru" na TV Pink.

Komentarišući dolazak novih ambasadora Rusije i SAD , Aleksandra Bocan-Harčenka i Entoni Godfrija kazao da su to ljudi eksperti i da je njihov dolazak dokaz da je ovo važan prostor.

Dodao je da i broj dva u ambasadi SAD jeste ličnost poznata iz perioda 2001. godine, i da se različite stvari vezuju za njega.

„ U nekom smislu to jesu specijalci. Harčenko je bio deo trojke koja je pokušala pre Martija Ahtisarija da rešava stvari na KiM. Čovek je od poverenja Vladimira Putina i njihovog ministarstva spoljnih poslova", objasnio je on.

Vučić je rekao da je dolazak tih ljudi dokaz da je ovo važan prostor.

Međutim, kako ističe, moramo da znamo koliko smo mali, da moramo da imamo dobre odnose.



Ukazao je da Rusija nije priznala Kosovo, a SAD jeste i da moramo to da imamo u viodu.

On je ponovio da nema nikakvih rokova oko rešenja kosovskog problema i dodao da upućivanje eksperata u ambasade SAD i Rusije u Beograd pokazuje koliko je naša zemlja važna.

Vučić je rekao da priče o navodnim rokovima slušao od 2013. kada je došao na vlast, slušao da će SAD pustiti da dođe na vlast da bi predao Kosovo.

"Kao da oni pre mene nisu predali Kosovo, nije proglašena nezavisnost, da nisu pravili najgore stvari u korist Albanaca“, rekao je predsednik.

Vučić je istakao da je džabe što je govorio da nema nikakvih rokova i da je prošlo toliko godina i da je svaki put bilo "samo da Vučić završi taj posao i onda je gotov, srušiće ga“.

„ Sada ima nova terorija da će, kada donesem odluku o Kosovu, onda da me čuvaju. Svi ti koji govore to polaze od sebe, a to je prisutno i kod dela političara i u stranci koju vodim" istakao je Vučić ocenjujući da je SNS najbolja stranka sačinjena od najboljih ljudi.

On je međutim napomenuo da postoji deo onih koji misle da kada se uđe na vrata pojedinih ambasada "da će neko da ih čuva“.

Vučić je kazao da su to takve gluposti, koje dolaze iz perioda 1990-tih i 2000-tih, kada su videli da, ako se zamere nekom u nekoj ambasadi da ne mogu da dođu na funkciju.

“ Zaboravljaju da je Srbija postala zemlja koja je po smislu i suštini nezavisna, i da narod mora da donosi odluku o tome ko je na vlasti“, kazao je on.

SKUPA U PARIZU NAJVEROVATNIJE NEĆE BITI

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas da sa 99 odsto sigurnosti može da kaže da sastanka u Parizu neće biti.

„ Mislim da Albanci nisu spremni da razgovaraju ni o čemu važnom, da su na poseban način želeli da pošalju poruku Nemcima i Francuzima da nisu Evropljani ti koji treba da rešavaju kosovski problem“, rekao je on gostujući na TV Pink.

Vučić je, u "Novom jutru" kazao da se Srbija ponašala konstruktuvno, ozbiljno i da želi dijalog i konstruktivno rešeje, ali ne želi da ulazi u razgovore u kojima mora reći unapred da će potpisati nezavisnost, a da o taksama ne može da se priča.

On je kazao da su to sve stvari koje pokazuju da Priština ne želi dijalog i da želi da svim u potpunosti upravljaju SAD i niko više.

To, prema njegovim rečima, nije realno, a Nemci i Francuzi su poruku dobro razumeli.

„ Mislim da je njihova odluka da sastanka neće biti", dodao je Vučić ukazujući da su šanse manje od jedan odsto da Albanci prihvate da se razgovara o taksama i da sastanka ipak bude.

"Pariza će biti samo ukoliko Albanci budu rekli da će se ponašati ozbiljno, a toga neće biti, naglasio je predsednik.

On je rekao da će francuski predsednik Emanuel Makron za manje od mesec dana doći u Beograd i da ćemo ga "dočekati kako treba".

NE POSTOJI NIKAKVO POVERENjE, VEĆ FORSIRANjE LAŽI

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je opozicija stvorila takvu atmosferu u društvu da više ne postoji nikakvo poverenje već stalno forsiranje laži uprkos činjenicama.

"U našoj zemlji šta god da izgovorite ljudi će da kažu da to ne mora da bude istina... samo je potreban tzv. emocionalni pristup da morate da lažete", rekao je Vučić gostujući na Pinku.

Kaže da to ne rade samo "teoretičari zavere" i da se to u savremenom svetu zove "forsiranje laži" i da je najbolji primer slučaj Zorana Babića za koga je objavljeno oko 84.500 postova i objava da je on kao direktor Koridora Srbije vozio automobil koji je na naplatnoj rampi Doljevac izazvao nesreću zbog čega je stradala jedna žena.

"DECA NE ZNAJU ISTORIJU" "Samo je potreban tzv. emocional pristup morate da lažete i ne smete da izgovorite nijednom rečju čuvenu srpsku sintagmu - ne znam, jer to ne postoji kod Srba". Dodaje da tome svedoči upravo "Kontravizija" na Pinku gde se može videti fenomen kako deca ne znaju istoriju i odgovaraju na razna pitanja i optužuju njega i aktuelnu vlast. "Pričaju šta stignu, jer ne smeju da kažu ne znam", dodao je predsednik.

Naveo je Vučić da je svega oko 300 objava bilo da je to laž i da ne vredi ništa što je kao predsednik rekao pet puta da Babić nije vozio i da snimci to potvrđuju.

"Ali, ne želimo i nemamo obavezu prema Bošku Obradoviću, Jeremiću, ali državni organi imaju obavezu da obaveste javnost. Kada to kažete oni kažu - aha laže, zamislite predsednik laže i vrši krivično delo prikrivinja krivičnog dela ili pružanje pomoći posle učinjenog krivičnog dela. Pa, da li je to normalno, zašto sam vam ovo rekao, šta god da kažete i uradite ne postoji nikakvo poverenje već stalno forsiranje laži".

Istakao je da više nikog ne interesuju brojevi i da više nisu važne ni brojke koje govore o uspesima naše ekonomije, privredni rast, kilometri autoputeva, novih bolnica i domova zdravlja, osvojenih medalja, muzeja...

SRBIJA SIGURNA EKONOMIJA, INVESTITORI ZAINTERESOVANI

Srbija je objavila ponudu evroobveznica i na svoju ponuđenu milijardu evra obveznica dobila ponudu od 6,2 milijarde od potencijalnih finansijskih investitora što pokazuje koliko su investitori, kako evropski, tako i američki, zainteresovani za naše finansijsko tržište, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

SRBIJA NA MEĐUNARODNOM TRŽIŠTU KAPITALA Na sajtu Ministarstva finansija objavljena je neobavezujuća namera države za prevremeni otkup dela ranije izdatih evroobveznica denominovanih u dolarima, a koji će biti finansiran emisijom nove evroobveznice denominovane u evrima. Navodi da je ovo prvi put od 2013. godine da Srbija razmatra uključivanje na međunarodno tržište kapitala, ali ne kako bi se zadužila za budžetske svrhe već kako bi iskoristila prednosti trenutnih uslova na međunarodnom finansijskom tržištu za refinansiranje skupljeg duga emisijom evro-denominovane obveznice po istorijski niskoj kamatnoj stopi.

On je gostujući na TV Pink rekao da je Srbija dobila kamatu na desetogodišnje kredite od 1, 65 odsto.

"Mi smo bili najsrećniji kada uz pomoć kineske države dobijemo dva posto, a ovo govori koliko je Srbija stabilna i to je strašno veliki i važan signal za sve investitore i ne postoji bolji signal koji možete poslati investitorima. To znači da ćemo imati više investicija i da je Srbija ne samo sigurna, već predvidiva ekonomija", rekao je predsednik.

Govoreći o tome šta to znači za građane on je rekao da će se kamate plaćati nekoliko miliona evra manje na godišnjem nivou, a na deset godina to će biti 80 miliona evra ušteđenih na ovaj način.

On je naveo da se Srbija u vreme DOS, vlasti Đilasa, Jeremića i ostalih zaduživala po kamatnim stopama i do 7, 5 odsto na dugoročne kredite na 10 godina.