Posle Vučićevih kritika na sednici GO, na pomolu promene u SNS. Đurić: Ne smemo da se ponašamo neprimereno kao što su "žuti"

VELIKO kadrovsko "provetravanje" naprednjaka, koje je u ponedeljak na sednici Glavnog odbora stranke najavio Aleksandar Vučić, trebalo bi da počne već u narednim nedeljama, a promene bi u predstojećim mesecima mogle da obuhvate sve nivoe, od lokalnog do ministarskog.

Kako tvrde naši izvori iz SNS, kritike koje je na račun pojedinih funkcionera Vučić uputio na otvorenom delu sednice, bile su još jače na zatvorenom sastanku proširenog Izvršnog odbora. Poslata je jasna poruka da se unutar stranke neće blagonaklono gledati na otuđivanje od građana i da će se voditi bespoštedna borba protiv "funkcionerskog mentaliteta u SNS". U "čistki" koja se sprema neće biti zaštićenih.

Cilj je da se do izbora, koji će biti krajem marta ili početkom aprila sledeće godine, stranka maksimalno ojača i kadrovski osnaži, a da se uruče "otkazi" onim funkcionerima, koji ne samo da su loše radili skrivajući se iza lidera Vučića, nego su svojim potezima ozbiljno narušavali ugled SNS.

U planu je i da 1. septembra započne izborni proces u SNS, odnosno da se izbor novog rukovodstva najpre sprovede u okružnim, opštinskim i gradskim odborima naprednjaka. Oni će zatim delegirati svoje predstavnike na izbornoj skupštini, koja bi trebalo da bude održana do kraja godine, a na kojoj će se birati predsednik, potpredsednici, novi saziv Glavnog i Izvršnog odbora...

Potpredsednik SNS Marko Đurić kaže da je predsednik Vučić stranačkim funkcionerima poslao jasnu poruku da Srbija može da se vodi u budućnosti samo radom, ličnim primerom, poštenjem i marljivošću:

- Da bi bilo političke stabilnosti, mora da bude i stabilnosti stranka i svi funkcioneri imaju obavezu da se ponašaju primereno. Ne smemo da se ponašamo kao "žuti", kada su zloupotrebili poverenje naroda i postali bahati i osioni. Zato smo eksplicitnije nego ikada čuli jasnu poruku upozorenja - nemojte da mislite, ako ste član stranke, da možete da budete zaštićeni - rekao je Đurić.

On je naveo da je i u zatvorenom delu sednice rečeno da će pojedinci koji su možda i tapšali i pretvarali se da podržavaju politiku čistih ruku tek videti koliko ozbiljno stranka misli.

Da su Vučićeve kritike upućene stranačkim kolegama bile na mestu, smatra i potpredsednik SNS Milenko Jovanov:

- To što je predsednik rekao, osećaju i članovi stranke. Uostalom, o tome najbolje govore burni aplauzi i podrška Vučiću članova iz cele Srbije na zajedničkoj sednici Izvršnog odbora i beogradskog odbora, koja je usledila u nastavku GO i na kojoj je predsednik ponovio neke kritike. Kada je reč o promenama u stranci, to su normalni procesi, jer niko nije rođen u fotelji, niti mu fotelja u kojoj trenutno sedi doživotno pripada - kaže Jovanov za "Novosti".

ANĐELKOVIĆ: OTIĆI ĆE I SAMI

POLITIČKI analitičar Dragomir Anđelković kaže, za "Novosti", da je Vučić svestan da se svaka stranka koja je dugo na vlasti polako pretvara u interesnu zajednicu:

- Video je u prošlosti do čega je dovela takva politika DS i nekih drugih vladajućih stranaka koje su polako zapostavile svaku borbu za državne interese i isključivo gledale interese svojih funkcionera. Očekujem promene od lokalne samouprave do Vlade, kao i to da ne budu pogođeni samo kadrovi SNS, već i njihovih koalicionih partnera koji ne rade dobro. Mnogi će dobiti poruku da njihov dosadašnji model rada nije bio zadovoljavajući, pa će sami da se povuku.





PONOSNI ZBOG REZULTATA I POHVALE

ČESTITKE za ubedljivu pobedu u Majuru stižu sa svih strana, ali pohvala od predsednika Aleksandra Vučića čini nas izuzetno radosnim i ponosnim.

To za "Novosti" kaže dr Boban Birmančević, poverenik GO SNS Šapca i narodni poslanik, a povodom pohvala od lidera stranke koji je članove i aktiviste iz ovog mesta naveo kao primer kako treba da se radi. Na izborima za mesnu zajednicu Majur u nedelju, lista koju je podržao SNS osvojila je svih 15 mesta u Savetu MZ. Najbolje plasirani kandidat te liste imao je 1.787 glasova, dok je najbolji kandidat sa liste koja ne podržava politiku Aleksandra Vučića zabeležio 298 glasova.

- Rezultat u Majuru je nastao i zahvaljujući četvorogodišnjem radu i zalaganju, i to u vrlo otežanim uslovima. SNS je u Šapcu u opoziciji, a gradonačelnik Nebojša Zelenović u Majur nije kročio još od 2015, kada smo njegovu listu, takođe, teško porazili - kaže Birmančević.

