Novosti online | 15. jun 2019. 21:54 |

Američki general Vesli Klark, bivši šef NATO koji je komandovao bombardovanjem Srbije, potpuno je šokirao Albance usred Prištine upozorenjem da bi otvoreni sukob sa Srbima uvukao u rat i Rusiju!Klark ističe da na Balkanu postoji rizik od novog rata, koji bi mogao da izazove upravo ruski lider Vladimir Vladimirovič Putin. Prema njegovim rečima, šef ruske države ‘samo čeka svoju šansu’. Sagovornici, vrsni vojni i bezbednosni stručnjaci, ocenjuju da je ovom izjavom Klark zapravo upozorio Albance sa Kosova da bi u slučaju otvorenog sukoba Rusija stala na stranu Srbije!Američki general, koji se trenutno nalazi u Prištini, kaže da je Balkan jedan od regiona koje Putin može da pretvori u ‘krizno područje’.- To je kriza koja čeka trenutak i kad god Putinu zatreba, on će je započeti. Putin samo čeka svoju šansu. Možda ovde, na Kosovu, a možda i u Ukrajini, možda u baltičkim zemljama – naglašava general Klark, prenosi prištinska RTK.Komentarišući ove navode, bivši potpukovnik Kontraobaveštajne službe (KOS) Ljuban Karan ocenjuje da se američki general služi starim propagandnim trikovima iz vremena NATO agresije na Srbiju.- Klark i ovog puta unapred amnestira one koji neprestano provociraju sukob, a to su njegovi bliski saborci iz Prištine. Ovde je jasna Klarkova insinuacija da će eventualni ratni sukob izazvati Srbija, i to po nagovoru i uz podršku Rusije. Međutim, Amerikanci time samo pravdaju svoje prisustvo u vojnoj bazi "Bondstil" na Kosovu jer, kako tvrde, Rusi navodno samo čekaju priliku da upadnu na Kosovo. Od svega ovoga je tačno samo to da bi Rusi sigurno pružili svu potrebnu pomoć i podršku Srbiji ako joj Albanci budu nametnuli neki novi rat. I to je generalu Klarku potpuno jasno – podvlači Karan.Milisav Paić, predsednik Srpskog spoljnopolitičkog kruga, kaže da Klarkova izjava predstavlja klasičnu zamenu teza u maniru ‘držite lopova’.- U jeku svakodnevnih provokativnih izjava i postupaka Haradinaja, Tačija, Veseljija i drugih, uključujući upade specijalaca ROSU na sever Kosova sa ciljem da se izazove reakcija Srbije, Klarkova izjava izraz je licemerja i prebacivanje odgovornosti za eventualnu eskalaciju nasilja na drugu stranu, u ovom slučaju na Srbiju. Očigledno je da su se jako izmenile međunarodne okolnosti u kojima bi svaki nepromišljeni korak Prištine mogao da dovede do razvoja događaja koji ne bi odgovarao interesima SAD i dodatno bi udaljio mogućnost za rešavanje problema Kosova na štetu Srbije – zaključuje Paić.