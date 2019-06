Vojislava Crnjanski SPASOJEVIĆ | 14. jun 2019. 08:07 | Komentara: 0

NA dan kada skupštinski Odbor za ustavna pitanja konačno razmatra predlog Vlade iz novembra o promeni najvišeg pravnog akta, i u trenutku kada čaršija "šuška" da bi se mogla provući i izmena preambule u vezi sa Kosovom i Metohijom, ministarka pravde Nela Kuburović, za "Novosti", to oštro demantuje.

- Izmene Ustava apsolutno se ne odnose na Kosovo. Predlog se tiče isključivo pravosuđa - jačanja nezavisnosti i odgovornosti sudija kroz izmenu postupka izbora sudija i tužilaca, sastava stručnih saveta... Odbor za ustavna pitanja ne može delimično da prihvati predlog ili da naknadno, tokom diskusije, menja druge članove osim onih koje im je pismeno sugerisala Vlada. Ukoliko želi da menja neki drugi deo Ustava, predlagač mora da prođe istu proceduru koju prolazimo za izmene dela o pravosuđu.

* Da bi parlament odobrio promenu Ustava i predlog amandmana, potrebna je dvotrećinska većina. Ima li je?

- U trenutku kada opozicioni poslanici bojkotuju rad Skupštine, pitanje je koliko uopšte ima smisla govoriti o promenama najvišeg pravnog akta. Mislim da za to treba da postoji opšti konsenzus, barem oko pitanja da li da uopšte uđemo u ove promene. Ali imali smo i druge bitne stvari na dnevnom redu, pa je opozicija odbila da se pojavi. Recimo, raspravu o KiM, kada je došao predsednik, ili izmene Krivičnog zakonika i uvođenje kazne doživotnog zatvora. Oni koji su pre dve godine to podržavali, odbili su da učestvuju u skupštinskoj debati.

* Može li "tribunal" koji osniva vlast u Prištini da bude poluga za političke pritiske na Srbiju? Navodno se već pripremaju optužnice protiv generala Dikovića, Delića i Stojanovića...

- Albanci su i do sada mogli da sprovode postupke, ali su se naprasno odlučili da formiraju sud koji će se baviti isključivo Srbima, samo zarad predizbornih poena. Osnivanje etničkog suda je nešto nezabeležno i ispod svakog civilizacijskog nivoa. To čak nije ni međunarodni sud, nego iskrivljena politička tvorevina, koja nikakve veze nema sa pravom i pravdom. Mislim da bi Albanci trebalo više da brinu zbog Specijalnog tužilaštva u Hagu, koje će se baviti preispitivanjem izveštaja Dika Martija. Novi tužilac je poslednjih meseci tražio dokumente od Beograda, koji se dostavljaju preko Delegacije EU. Takođe, veliki broj svedoka čeka na podizanje optužnica da bi dao iskaze.

Pročitajte još - Kuburović: Inicijativa za promenu Ustava do kraja oktobra u Skupštini

* Može li se očekivati da će na udaru Tužilaštva biti visoki funkcioneri u Prištini, poput Tačija, Haradinaja, Veseljija, koji su pre 20 godina nosili puške?

- Ako imamo u vidu koji su postupci pred Tužilaštvom za ratne zločine u Beogradu u prekidu, a koji se odnose na pojedine funkcionere u Prištini, verujem da i Specijalno tužilaštvo može tim zločinima da se bavi. Nisam, međutim, sigurna da će u početku biti podignute optužnice protiv visokorangiranih lica. Da je postojala volja, to bi se već desilo.

foto Tanjug



* Dokazni materijali u Hagu u vezi sa "žutom kućom" su uništeni. Da li je onda sve ovo borba sa vetrenjačama?

- Kada je u pitanju "žuta kuća", DNK dokazani materijal jeste uništen, i pitanje je koliko ima živih svedoka. Ipak treba imati u vidu da je Priština pod pritiskom menjala Ustav, da bi se formiralo specijalizovano veće za utvrđivanje istine iz izveštaja Dika Martija. Ne verujem da bi EU insistirala na formiranju takvog tela da nema dovoljno dokaza. To je, dakle, pokazatelj da EU ipak može da izvrši pritisak kada postoji volja.

* Hoćemo li biti primorani da izručimo radikale Vjericu Radetu i Petra Jojića? U Hagu tvrde da smo zakasnili sa žalbom?

- Nismo zakasnili. Sudska odluka se pojavila na njihovom sajtu i u medijima odmah po izricanju, ali postoji procedura po kojoj se dostavljaju odluke i nalozi za hapšenje. Rok teče tek od momenta kad nam je nešto dostavljeno. Poslali smo najavu za žalbu i spremili detaljnu dokumentaciju. I dalje je na snazi pravnosnažna odluka Višeg suda u Beogradu da nisu ispunjeni uslovi za izručenje. Kao pravna država, iako poštujemo međunarodne obaveze, moramo poštovati Ustav i zakone svoje zemlje. Zakon o saradnji sa Haškim tribunalom, koji se primenjuje i na Mehanizam, nabraja za koja krivična dela postoji mogućnost izručenja, a nepoštovanje suda nije na toj listi.

Pročitajte još - Beograd nema pravo žalbe na odluku da se radikali ispitaju u Hagu



foto Tanjug



ZAKON O POREKLU IMOVINE

* KADA će biti usvojen zakon o poreklu imovine?

- Iako je po Poslovniku Vlade završena javna rasprava o Nacrtu ovog zakona, i dalje smo otvoreni za predloge i sugestije. Očekivali smo više pisanih komentara, ali njih je do sada jako malo. Poražavajuće je da je većina onih koji su komentarisali zakon generalno protiv njegovog donošenja, često pod izgovorom da i sadašnji pravni okvir omogućava ispitivanje porekla imovine. Pa zašto se to onda nije radilo u prethodnih 15 godina? Mislim da su mnogi uplašeni, ali postoji jaka politička volja i predsednika i premijerke da se takav zakon usvoji. Verujem da bi to moglo da se desi za mandata ove vlade. Nacrt predviđa ispitivanje porekla imovine od januara 2007, jer od tada postoji elektronska baza Poreske uprave, pa je moguće porediti podatke. Postupaće se i po anonimnim prijavama. Ako neko učini prekršaj, sankcija je 75 odsto poreska stopa od procenjene imovine koja nije bila prijavljena.

LIMIT ZA PRINUDNU NAPLATU

* VELIKO interesovanje izazvao je Zakon o izvršenju i obezbeđenju. Puno primedaba je bilo na rad izvršitelja...

- Izmenama su ojačane socijalne komponente zakona, pa je limit za prinudnu naplatu spušten na polovinu plate, odnosno trećinu penzije, a kod minimalnih zarada na četvrtinu. Uvodi se elektronska licitacija za prodaju nepokretnosti, jer postoje primedbe za zloupotrebu prodaje nekretnina. Novina je i uvođenje elektronske table, pa dužnici neće moći da se pravdaju da nisu obavešteni. Sve podatke o sebi i izvršnim odlukama naći će na specijalizovanom portalu ako ukucaju svoj matični broj. Prodaje nepokretnosti neće biti za komunalna potraživanja do 5.000 evra.