ALEKSANDAR Vučić nije se pozvao na predsednički imunutet u procesu koji se protiv njega vodi po tužbi lidera Narodne stranke Vuka Jeremića, jer ga je predsednik nazvao "šefom međunarodne bande lopova", ali je sudija u tom predmetu odlučila da se ročište ne održi dok se Skupština ne izjasni da li mu za ovakav slučaj može biti skinut imunitet.

Srpski predsednik je kazao da će se odazvati na sudski poziv ako ga dobije i zamolio poslanike da što pre sazovu sednicu i ukinu mu imunitet, kako bi mogao da se pojavi na sudu:

- Sve što sam rekao o Jeremiću je istina. On je lopuža velikih razmera i to nikakva tužba ne može da promeni. Ponavljaću to i po cenu da odem u zatvor.

Vučić je naglasio da Jeremić traži 50 miliona dinara, jer "zna koliko je ukrao, pa računa koliko mu fali da živi kako je doskora živeo, kada je mogao da otima i srpske i kineske i mnoge druge pare":

- Stojim iza svake svoje reči i još oštrije ću mu odgovoriti u lice, jer je Jeremić mnogo veća štetočina i lopov nego što sam javno govorio.

Na konstataciju da je sudija predložila da se spor reši medijacijom i vidi li to kao opciju, Vučić je rekao da za to nije zainteresovan i da niko ne može da promeni njegovo mišljenje i uverenost da je reč o lopuži velikih razmera:

- Imam poverenja u srpsko pravosuđe, ako me i osude, ići ću u zatvor jer nemam te pare koje Jeremić traži, ali biću zadovoljan, pošto znam da sam štitio obraz Srbije od lopova i kriminalaca.

Vučićev advokat Dragan Palibrk rekao je da je sud postupio u skladu sa zakonom kad je zatražio od Skupštine da se izjasni o predsednikovom imunitetu i dodao da je zgrožen time što je Jeremić tražio 50 miliona dinara naknade na ime nematerijalne štete. Palibrk je objasnio da je sudska praksa da se na ime materijalne i nematerijalne štete za smrt lica dodeljuje po nekoliko stotina hiljada dinara, a da Jeremić smatra da njegov ugled vredi 50 miliona dinara. Upitao je i da li neko ima pravo da se poziva na ugled i čast, a da za predsednika države govori da je izdajnik, kukavica, kriminalna bitanga...

Advokat Palibrk rekao je i da Vučić neće tužiti Jeremića zato što stoji na stanovištu da politika nije sredstvo da se nešto zaradi i uzme, već podrazumeva veliku odgovornost i spremnost da se istrpi kritika.

ODREDITE VREME I MESTO...

VUČIĆ je pozvao je Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Boška Obradovića, i sociologa Jovu Bakića da odrede vreme i mesto njihovog susreta. On je na taj način prokomentarisao Bakićevu izjavu da će biti sukoba u Srbiji i da vlast neće mirno otići:

- To je demokratsko rešenje onih koji kukaju na nasilje, kažu da su "duge cevi" spas. Ajde ko boga te molim, nemoj više da pretiš po tim novinama! Jeremiću, Đilasu, Obradoviću i Bakiću, evo, recite mi gde da dođem, ja sam sam, a vas petorica, mene jednog da prebijete, da dobijem te grdne batine - rekao je Vučić.

VOLjA NARODA

KOMENTARIŠUĆI sastanak lidera dela opozicije sa američkim zvaničnikom u Ambasadi SAD, Vučić je rekao:

- Ni najmanje me ne interesuje o čemu je Obradović razgovarao sa Metjuom Palmerom. U Srbiji se na vlast dolazi voljom naroda, a ne sastancima s Amerikancima.