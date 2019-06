D. M. - D. R. Đ. | 12. jun 2019. 09:03 |

NEDAVNA brutalna akcija specijalaca ROSU u srpskim opštinama na severu Kosova očigledno je bila samo "pokazna vežba" za nove opasne planove Prištine, čiji će prvi sledeći korak biti otimanje "Trepče", a obaveštajni podaci kojima raspolaže Beograd ukazuju da nije isključena ni serija terorističkih napada u ovom delu srpske pokrajine.

Ova otvorena upozorenja poslao je u ponedeljak, posle sednice Saveta bezbednosti o KiM, srpski šef diplomatije Ivica Dačić, koji je rekao da su ova saznanja podeljena sa za zapadnim partnerima i Kforom. Na samoj sednici Dačić je predstanicima svetske vlade ukazao da prištinska vlast sprema napade i pozvao njih i Kfor da spreče krvoproliće.

I predsednik Aleksandar Vučić je neposredno pre sednice SB rekao da se nada da neće doći do novih provokacija, nemira i sukoba i ukazao da Srbija nije u lakoj poziciji po pitanju KiM:

- Zato nam je što pre potreban nastavak dijaloga, ali ne znam o čemu da razgovaramo sa nekim ko je u 21. veku nametnuo necivilizacijske takse. To što je danas mirno, to je dobro i to ćemo ćemo da čuvamo, ali to ne znači da jednog jutra ili noći nećemo biti iznenađeni novim provokacijama i novim napadima.

Upravo na taktiku Prištine, koja jednostranim akcijama dovodi čitav region na ivicu rata, upozorio je Dačić na Ist Riveru. On je podsetio da je nedavna akcija kosovske policije sprovedena pod parolom borbe protiv kriminala, a tokom koje je upotrebljeno više od 70 borbenih vozila i ugroženi mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu.

- Ne bismo voleli da dođemo u situaciju da Kfor ne želi da ispuni ono što mora. To bi značilo da Srbija treba da smatra da Rezolucija 1244 više nema smisla, jer oni neće da zaštite Srbe. Onda Srbija mora da zaštiti svoj narod. To nas vodi sve dalje i dalje u eskalaciju problema. Zato stalno upozoravamo da takve ambicije Prištine moraju da se kontrolišu i da se spreče ti planovi kako ne bi došlo do novog zaoštravanja - rekao je šef srpske diplomatije.

Na drugoj strani, u Kforu tvrde da nemaju naznake da se pripremaju napadi na sever. Njihov portparol Vinčenco Graso poručio je za portal Kossev da Kfor nikada nije dobio takve informacije.

U ovakvoj atmosferi srpski državni vrh pokušava da, kroz seriju konsultacija sa ključnim svetskim zvaničnicima, ponovo pokrene dijalog koji je zamrznut jednostranim potezima Prištine. Na optužujuće tonove koji stižu iz dela međunarodne zajednice da je Beograd taj koji je iskoristio takse da prekine pregovore i da "Vučić nije spreman na istorijski kompromis", srpski predsednik je ovako uzvratio:

- Spreman sam na kompromis za rešenje kosovskog problema, ali nisam spreman da mi damo sve, a da ne dobijemo ništa. Taj film neka zaborave.

Upitan za navodni plan nemačke kancelarke Angele Merkel za rešenje kosovskog problema, Vučić je rekao da ga nije video:

- Ne mogu da komentarišem nešto što ne znam. Razgovarao sam telefonom sa kancelarkom Merkel, ali mi nije pomenula nikakav plan.

Nedavni upad ROSU bio samo "pokazna vežba",foto I.Radulović

Generalni sekretar MSP Veljko Odalović rekao je da je Rezolucija 1244 živa i da međunarodna zajednica "mora da se presabere":

- Međunarodne organizacije na Kosmetu se ne vide od agresije i ponašanja Prištine.

Oficir KOS u penziji Ljuban Karan smatra da su svi potezi Prištine deo specijalnog rata koji se vodi protiv Srbije i u kojem nisu isključeni ni bombaški napadi:

- Priština nije ozbiljno osuđena ni za poslednje nasilje prilikom upada ROSU na sever i, tako ohrabrena, koristiće sve opasnije i radikalnije metode kako bi postigla svoje ciljeve.





STRAH OD BLOKADE RAČUNA KOMBINATA

OTKAKO je početkom februara u Prištini usvojen statut kombinata "Trepča", kojim je 80 odsto akcija "prevedeno" na tzv. kosovsku vladu, a 20 odsto namenjeno radnicima, gotovo tri hiljade zaposlenih u "Trepči sever" našli su se u nezavidnoj poziciji, jer su time kosovske vlasti sebi obezbedile mehanizme da u svakom trenutku blokiraju račune ovog dela kombinata i zakatanče ga. A od aktivnosti "Trepče", kako se procenjuje, direktno zavisi oko 30 do 35 odsto stanovništva na severu KiM.

Prema dokumentaciji Beograda, 55,1 odsto vrednosti kapitala "Trepče" pripada Fondu za razvoj Republike Srbije, a među akcionarima su "Generaleksport", Jugobanka Jug banka, "Progres", EPS...





PREDSEDNIK SRBIJE POVODOM SAOPŠTENjA BELE KUĆE: NEKA MI NAĐU EKSTREMISTIČKU IZJAVU

DOK Priština sprema nove akcije za destabilizaciju severa, iz Vašingtona, centra najvećih pokrovitelja kosovske nezavisnosti, stižu poruke "da obe strane ostave po strani ekstremističku retoriku".

- U prethodnih pet godina nisam dao nijednu ekstremističku izjavu. Paušalni komentari me ne zanimaju. Voleo bih da mi iz Bele kuće kažu koja je to srpska izjava bila ekstremistička.

U saopštenju povodom 20. godišnjice završetka NATO bombardovanja, portparol Bele kuće Džud Dit pozvao je Prištinu i Beograd da ostave po strani ekstremističku retoriku i da rade na sporazumu koji se usredsređuje na uzajamno priznavanje.