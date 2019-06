D. MILINKOVIĆ | 11. jun 2019. 09:02 |

VRLO je moguće da sastanka lidera regiona u Parizu 1. jula neće biti, jer su male šanse da rukovodstvo u Prištini do tada ukine takse na robu iz centralne Srbije i BiH. Situacija je veoma komplikovana i teška, ali ne isključujem mogućnost napretka dijaloga sa Prištinom na jesen. Nadam se samo da do tada neće doći do nemira i sukoba, ni žrtava, ni na jednoj ni na drugoj strani.

Ovo je u ponedeljak poručio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, i naglasio da će zvanični Beograd na sastanak u glavnom gradu Francuske svakako otići ako dobije poziv, ali da je njegova procena da neće biti uslova za njegovo organizovanje.

Vučić je o svemu ovome razgovarao sa Metjuom Palmerom, zamenikom pomoćnika državnog sekretara SAD. Dalja dinamika rešavanja kosovskog problema, koje je zbog jednostranih poteza Prištine zapalo u ćorsokak, u najvećoj meri zavisiće od intenzivnih konsultacija našeg državnog vrha sa zapadnim, a posebno zvaničnicima SAD, koji bi trebalo da izvrše ključni uticaj na albanske lidere.

Međutim, iz Vašingtona poslednjih dana stižu disonantni tonovi, koji dodatno komplikuju inače napetu situaciju. I dok je Palmer u ponedeljak jasno poručio da Amerika želi da se ukinu takse kako bi se obe strane vratile za pregovarački sto, samo dva dana ranije zamenik direktora zaduženog za Evropu i Rusiju u Savetu za nacionalnu bezbednost SAD Džon Erat praktično je optužio Srbiju da je sama kriva za uvođenje taksa. Prema mišljenju Erata, one su odgovor Prištine na kampanju Beograda za povlačenje nezavisnosti!

Džon Erat



Poslednjih dana "u igru" je ušla i opcija koju navodno "gura" upravo vašingtonska administracija, da Priština privremeno suspenduje takse, kako bi se stvorili uslovi da održavanje sastanka u Parizu.

Srpski predsednik upozorio je Palmera da su neistinite priče, u delu zapadne javnosti, kako je Srbija iskoristila takse da "zatvori" dijalog Beograda i Prištine:

- Ako niste u stanju da prebacite keks sa jedne na drugu teritoriju, o čemu drugom da razgovarate? Zadovoljan sam sadržinom razgovora sa Palmerom, koji je bio iskren, bez obzira na to što on ne može da bude srećan zbog mojih stavova, kao što ni mi ne možemo da pevamo od sreće zbog njihovog stava prema nezavisnosti Kosova.

Vučić i Palmer Foto Tanjug



Vučić i Palmer su se saglasili da samo poštovanjem interesa srpskog i albanskog naroda može doći do nekakvog rešenja za Kosovo.

- Vidimo da su takse prepreka. Želeli bismo da one budu ukinute, kako bi se nastavili razgovori i postigao dogovor koji će olakšati evropsku budućnost ne samo Srbije i Kosova, već i celog Zapadnog Balkana - rekao je Palmer, koji je Vučiću preneo da Beograd može da računa na podršku SAD na evropskom putu i u ekonomiji.

Šef srpske države ukazao je i na to da je deo međunarodne zajednice ojačao poziciju premijera privremenih institucija u Prištini Ramuša Haradinaja, koji ne želi da ukine takse dok na izborima "ne naplati tu tvrdu poziciju". Rekao je da će, bez obzira na sve, nastaviti da traga za rešenjem, jer, kako je naveo, smatra da je to hrabrost, dužnost i obaveza svakoga ko ne želi da probleme gura pod tepih i ostavlja ih budućim generacijama.

Disonantne tonove, koji poslednjih dana stižu iz SAD, politički analitičar Dragomir Anđelković, za "Novosti", ovako tumači:

- Američka politika više se ne može posmatrati homogeno. Tu postoji ozbiljan sukob između tzv. duboke države, gde su posebno jaki albanski lobisti, i predsednika Trampa. Ne može se očekivati da će doći do radikalne promene američke politike, ali je već plus to što stav SAD prema nama trenutno nije tvrd kao što je bio.

O trenutnoj situaciji na KiM i mogućnosti za nastavak dijaloga sa Palmerom u ponedeljak je razgovarala i premijerka Ana Brnabić. Ona je istakla da ponašanje Prištine nanosi veliku štetu čitavom regionu.

ČETIRI STANOVIŠTA VELIKIH O KOSOVU

NI same zapadne sile ne mogu da se dogovore šta će sa Kosovom. Ne znaju ni oni sami šta hoće. Postoje tri stanovišta o tom pitanju, a svi imaju različita, a Rusi čak četvrto. Zapadne sile pojma nemaju šta će sa ovim pitanjem - poručio je Vučić, i dodao da će dati sve od sebe da se postigne kompromis između Prištine i Beograda.

- Ne znam šta će to biti, ali čim budem znao izaći ću da vam saopštim. Kompromis je pre svega razvoj ekonomije, dobro zdravstvo i odlično školstvo.

SEVER NIJE DIVLjI ZAPAD

POTREBA da se sever KiM kriminalizuje proizilazi iz nastojanja da se sačuva nezavisno Kosovo u granicama koje priznaje većina zapadnih zemalja - upozorio je predsednik Vučić.

- Po zvaničnoj statistici kosovske policije, najmanje kriminala ima na severu. Ne kažem da je tamo stanje divno, ali nije ni Divlji zapad kao što mnogi hoće da predstave, i kao što većina čezne da predstavi Prištinu kao anđela koji vodi računa o poštovanju ljudskih prava, a sever kao leglo kriminalaca koji rade šta hoće uz podršku države Srbije. To je totalna neistina.

BOMBE NEĆEMO ZABORAVITI

PREDSEDNIK Vučić je rekao, posle sastanka sa Palmerom, da nije postojao dovoljan razlog za agresiju NATO na SRJ 1999. godine, ali i dodao da, ako građani Srbije misle da treba ići u budućnost uz loše odnose sa SAD, treba da nađu novog predsednika ili vladu.

- Neodbranjiva je pozicija NATO od pre 20 godina. Naše je da ne zaboravljamo stvari, ali moramo da se koncentrišemo na budućnost - kazao je Vučić, koji je i pred Palmerom ponovio poziv predsedniku Donaldu Trampu da poseti Srbiju, uz opasku da će na tome uporno insistirati.