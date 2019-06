Tanjug | 10. jun 2019. 13:17 > 14:34 |

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić reka je danas da Srbija ima pet poglavlja spremnih za otvaranje u pregovorima sa EU, možda i sedam, a da li će ona biti otvorena - to, istakao je, zavisi od političke volje EU."Što se tiče poglavlja, nikada ih za to nisam molio, nikad neću ni moliti - ako hoće neka otvore... Imamo pet spremnih poglavlja, možda i sedam, ali to je njihova politička volja i ništa drugo. To je pitanje njihovog političkog odnosa prema Srbiji i drugim zemljama Zapadnog Balkana", rekao je Vučić na sednici Konventa o EU.Dodao je da razume političke interese unutar EU."Jedan od predsednika jedne zemlje EU rekao mi je - ''ja sada imam izbore, moram da pobedim, ako vam kažem da ćete išta da dobijete, onda neću pobediti''. Rekao sam:''Šapo!'' Čovek je bio iskren", rekao je Vučić.On je dodao da su razgovori sa EU sada iskreniji nego što su bili, kao i sa Amerikancima."Sve je kristalno jasno. Oni kažu sve što misle, mi kažemo šta mislimo", zaključio je Vučić.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da je izveštaj Evropske komisije o napretku naše zemlje generalno gledano pozitivan, a da je od posebnog značaja pozitivna ocena napretka u oblasti dobrosusedskih odnosa.Vučić je, na plenaralnoj sednici Nacionalnog konventa o EU, istakao je da izveštaj nije nevažan, ali da ne smatra i da je svaka reč "biblijska".Ukazao je na zamerke u vezi javnih nabavki, dodajući da je napisano da nema napretka, a reč je o provođenju međudržavnih sporazuma, odnosno to što idemo na skraćenje postupaka.„Ako ima neko u EU da nas nauči da ubrzamo, da javne nabavke budu transparetne, a da postoje garancije da neće biti korupcije, neka nam to pokažu. Ne možemo da čekamo par meseci na dva dela koja su potrebna EPS-u, a da nemamo pad proizvodnje struje. Potreban nam je fleksibilan sistem javnih nabavki, koji će da garantuje transparentnost i spreči korupciju“, objasnio je Vučić.Ponovio je da je važno da smo dobili pozitivnu ocenu dobrosusedskih odnosa.„Mislim da je bitno da te odnose unapređujemo. Sa Hrvatskom neću to da ograničavam na pola godine ili dve. Siguran sam da će u budućnost odnosi biti bolji. To neće biti lako zbog rezultata izbora za Evrospki parlament, gde su dve najveće stranke osvojile zajedno samo 40 odsto glasova, a ostatak antisistemske i ekstremno nacionalističke partije. Glasovi HDZ-a otišli su ekstremnim nacionalističkim strankama“, objasnio je on.Vučić je rekao da veruje u bolje odnose sa Hrvatskom, te da sa BiH možemo i moramo da gradimo dobre odnose.Sa Albanijom, kako je kazao, postoje pristojni odnosi, ali Srbija ne može da učestvuje u dnevnoj terminologiji tzv. Velike Albanije.Odnosi sa Severnom Makedonijom su, ističe, sve bolji i pored različitih gafova iz prošlosti.„Očekujemo da ćemo do septembra imati ''one stop shop'' na granici, što će upola da smanji zadržavanje robnog prometa i kamiona na prelazima“, rekao je on.Za nas je, kako je podvukao, od ogromnog značaja što je EU konstatovala ogroman napredak, a to su učinile i SAD, u ispunjavanju uslova za skidanej sa sive liste FATF-a.Srbija je, kako je preneo, prošle godine imala 3,5 milijardi evra stranih direktnih investicija, više nego ceo Zapadni Balkan i Hrvatska zajedno, a dvostruko više nego Bugarska, koja je uspešna zemlja u EU.Ukazao je da u oblasti ekonomije nema nikakvih problema, a to, kako je naveo, nije samo konstacija samo EU, već svih međunarodnih finansijskih institucija.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je izveštaj EU o napretku Srbije konstatovao važne pozitivne stvari po pitanju slobode izražavanja, ali da su opet naveli da nema napretka, što, ističe, ukazuje da je to politička ocena.Vučić je na Sedmoj plenarnoj sednici Nacionalnog konventa o EU u skupštini rekao da nikako da čuje nekoga u Srbiji ko će da kaže da nema slobodu izražavanja, već da to stalno čuje od onih koji imaju najveću slobodu izražavaju."Nikako da to čujemo od onih koji nemaju slobodu izražavanja. Pa bih voleo samo da nam EU to potkrepi sledeći put nekim primerom. Svaki dan slušam te pridike od onih koji se na najslobodniji način izražavaju i vode 24/7 kampanju protiv svih koji im se ne sviđaju. Ali, oni to ne tvrde za sebe, već za nekog drugog da nema slobodu izražavanja".Vučić kaže da je doneta važna presuda, koju neki nazivaju i istorijskom, za slučaj Ćuruvija i konstatovao da oni koji za to nisu bili kritikovani od EU, a vodili su kampanje tim povodom, nisu uspeli da donesu presudu za 12 godina svoje vlasti."Svaki put kada su prava novinara bila ugrožena na društvenm mrežama uvredama ili pretnjama, kao i kada je reč o fizičkom napadu, kao u slučaju predsednika opštine Grocke, ne samo da smo obavili svoj posao, već smo i na najbrži i najtransparentniji način uradili. Sve je to konsatovano u izveštaju, a ocena je ipak da nema napretka", naveo je Vučić.Istakao je da mu zato to više liči na političku ocenu.Predsednik je dodao da i pored toga nije razočaran niti ljut, kao i da ćemo to prihvatiti i raditi na tome da stvari menjamo i pokušamo da unparedimo ambijent kako bi se svi osećali slobodno i mogli da rade na profesionalan i odgovoran način.Srbija radi na rešavanju pitanja KiM i odnosa Srba i Albanaca zbog sebe i svoje budućnosti, a ne zbog EU, poručio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić na Sedmoj plenarnoj sednici Nacionalnog konventa o EU."Ako hoće (EU) nešto da urade sa nama, u redu, a ako neće - neće. Mi ćemo zbog sebe da radimo na KiM zbog odnosa između Srba i Albanaca, jer je to važno zbog nas za budućnost nase dece, ako to Evropa prepozna hvala im, ako ne - nikom ništa", rekao je Vučić.On je kazao da danas više nije takva situacija da od nas sve zavisi, kao što je bilo pre dve, tri ili četiri godine, kada je bila nešto povoljniija klima za proširenje EU.Dodaje da je najpovoljnija klima za proširenje bila pre 10 i 15 godina, dok je danas mnogo teža situacija."Lično sam prisustvovao brojnim sastancima kad su lideri najmoćnijih zemalja EU nedvosmsileno govorili ljudima sa Zapadnog Balakana da se ne nadaju i da ne očekuju da će da dobiju bilo viznu liberalizaicju, kao što je tražila Prišitna ili otvaranje pregovore, kao što je tražila Albanija. Mi nismo ništa ni tražili, rekao je Vučić.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da prištinske vlasti nisu spremne da suštinski razgovaraju o energetici, pre svega o Gazivodama i Valaču, već su želeli uz nemačku podršku da zavladaju Valačom, što nismo spremni da damo.Vučić je, na plenaralnoj sednici Nacionalnog konventa o EU, na pitanje Lidije Radulović iz Fonda za političku izuzetnost o energetskom sporazumu, i konsataciju da je energetika oblast koja bi mogla da doprinese dijalogu, univerzalno sredstvo za prevazilaženje barijera, rekao da se u tački 13 Briselskog sporazuma poinje da pitanje telekomunikacija i energetike treba u najkraćem roku da budu raspravljana, ali bez direktne obaveze.„Tačno je da smo napravili akcione planove i implementaciju Briselskog sporazuma kroz čije okvire postoji više manjih dogovora iz oblasti energetike. Bezbroj puta samo tražili formiranje dve srpske kompanije“, naveo je on.Vučić je rekao da Srbija na severu Kosova gubi između 120 i 150 miliona evra, a Nemci, zbog aktuelnog stanja, gube oko 40 miliona evra godišnje.„Kada su naše pare u pitanju to nije važno, ali kada se radi o njihovim parama to pitanje postaje bitno“, konstatovao je on.Suština sukoba u energetici, kako je objasnio, jeste da su odjednom u Prištini reklo da mogu preduzeća biti retroaktivno formirana, u nameri da se nađe nešto što Srbi navodno nisu ispunili.„Međutim suština je u tome ko će da upravlja Gazivodama i Valačom. Nije samo pitanje cene, već se radi o statusnom pitanju“, reka je on.Prema njegovim rečima kompletan energetski aranžman je jedan od najkomplikovanijih, jedan od lošije pregovaranih.Bilo kakvu platformu o KiM možemo da imamo tek kada budemo blizu nekakvog rešenja, jer bi obrnuto značilo otkrivanje pozicije Beograda i zapravo bi našu poziciju u razgovorima uništilo i samo bismo sebi naštetili, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić.Predsednika, koji učestvuje na sednici Nacionalnog konventa o EU, moderator Dragiša Mijačić je upitao - kada će biti platforme o rešenju kosovoskog pitanja i da li je razgraničenje jedina i zvanična patforma za rešenje ili se razmatraju i druge moguće opcije?.“Koju god platformu da napravite, kao što je prištinska strana pravila platformu i kao što smo imali predloge za pravljenje platforme ovde - nije problem, ali onda znate da nikada nikakav dogovor nećete postići. Samo to kažite svima - ako hoćete da pravite platformu, da prođe u Skupštini, kažite narodu da ne želite dogovor”, rekao je Vučić.Kako je naveo, bila bi obmana ako neko kaže da će da napravi platformu, koju će posle toga da "dobije" u razgovoru sa Albancima i međunarodnom zajednicom. “Neće niko, jer ne postoji to rešenje”, primetio je Vučić.“Pokažite mi šta je to što treba da izglasamo u parlamentu, da poslanici hoće za to da glasaju, a da mi posle to možemo da dobijemo i da nam Albanci odmah posle toga ne traže dvostruko više. To je nemoguće, a time bismo uništili poziciju u potencijalnim razgovorima i time bismo samo sebi štetili”, istakao je predsednik Vučić.Predsednik je ukazao da svakako ne može da se dođe do rešenja bez odobrenja parlamenta i da bi, ukoliko bi dolazilo do ozbiljnih promena državno-pravnog sistem,a moralo da se ide referendum, kako bi se dobila podrška većine građana.“Zato i ne razumem, a uvek sam slušao od onih koji su bili skloni tome da kritikuju - recite šta je to što biste radili, a da je to realno da se dogovori sa Albancima? Šta je to, a da nije - ''priznaj nezavisno Kosovo'' ili, drugo - ''nemoj nikad da priznaš ništa''. Jer, neće biti ni jedno, ni drugo i takvog dogovora neće biti”, podvukao je predsednik Srbije.Sve ostalo će, ističce, morati da prođe nadležne organe i institucije i na kraju će građani odlučiti. A, kod nas će rezultati referenduma, kada i ako ga bude, da važe, za razliku od drugih zemalja, gde rezultati referenduma ne znače ništa, poručio je Vučić.On je istakao da će građani da kažu žele li kompromis ili ne, ako do toga ikada dođe, te dodao da u ovom trenutku to ne izgelda realno. “Ali, verujem da odgovorni političari, koji nisu samo na vlasti, žele da se to rešenje pronađe. A, naravno da bi većina želela da bilo kakvo rešenje pronađe Vučić i da onda to iskoriste kao motku u glavu i reše svoje političke problem. Sa tim nemam problem, nego se plašim da su opet pogrešno izračunali, kao i svaki put do sad”, rekao je Vučić.“Tako da platforme možete da vidite kada budemo blizu nečega, bilo čega, a pre toga da svoju poziciju otkrivamo i da dobijamo manje nego što bismo mogli da dodbijemo - to nema smisla”, podvukao je predsednik Srbije.Na pitanje kada će biti dostupan javnosti analitički izveštaj proistekao iz diskusija u okviru unutrašnjeg dijaloga, Vučić je rekao da su na sajtu vlade i Kancelarije za KiM sve diskusuje, svih koji su učestvovali u dijalogu o KiM, bez cenzure.Što se tiče analitičkog izveštaja, predsednik je primetio da bi u slučaju da je takav izveštaj napravljen, neko mogao da iznese zamerku da su pojedinci ili grupe ukraćeni za suštinu ili zašto je neko prevodio sadržaj njihovih reči…Onaj ko se suočava sa tim šta se stvarno dešava na Kosovu i Metohiji mora da bude realan ako želi da bude ozbiljan i odgovaran, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić, istakavši da za njegovu ideju razgraničenja nije bilo podrške ni u zemlji ni na Zapadu."Ako mislite da se prave neki dugoročni dogovori svakako će jednog dana to morati da bude na stolu. I neki pametni ljudi će to morati da reše. Žao mi je što u tome nisam mogao da učestvujem, bio bih radostan da za dobar deo javnosti budem krivac, jer znam da bih time obezbedio slobodu, sigurnost i bezbednost za najveći deo Srbije, čak i za naše građane na KiM", rekao je Vučić na sednici Konventa o EU.Niko, gotovo niko, to nije želeo da podrži, rekao je Vučić i dodao da je to dobro razumeo."Ljudi hoće u 90 odsto slučajeva ono što im je srcu milo, u 10 odsto slučajeva ono što Zapad traži, a onih koji bi želeli nešto što je stvarni kompromis nema uopšte. I kad sam ja počeo o tome javno da pričam pojavilo se nešto takvih ali u toliko malo procentu da je bilo ilizurno pokušavati da to sprovedete u delo", istakao je Vučić.S druge strane, dodao je, bio je tako žestok otpor zapadnih sila koje, kako kaže, svaki dan pita šta je njihovo rešenje."I još ga nisam dobio i dugo ga neću dobiti. Pojma nemaju šta će sa Kosovom, ni sa Kosovom ni sa bilo čim drugim što se tiče Zapadnog Balkana. Nešto bi da predlažu ali ne znaju šta će. To govorim pred njima, ne mogu među sobom da se dogovore", kaže Vučić.Jedno govore Nemci i Amerikanci, drugo Amerikanci i Francuzi."Meni je bliže ovo što govere Amerikanci i Francuzi. Sami ne mogu da se dogovore ni oko čega. Salvini (Italija) ima svoje rešenje, a Rusi opet svoje, a to je zamrznuti konflikt", naveo je on.Vučić je rekao da se zalagao za razgraničenje i imao dovoljno smelosti da javno govori o tome, prihvatajući, kako kaže, gnev javnosti, posebno "nežnih srpskih ušuju" koja ne vole da čuju ono što je realnost i drugog dela javnosti koji uvek želi da bude u saglasju sa onim što Zapad traži hoće."Nisam se nikome dodvoravao, ni srpaskom nacionalnom koru ni opredeljućem zapadnom stavu - već onome što sam smatrao realnim, ozbiljnim, odgovornim i najboljim za građane Srbije. O tome sam govorio više puta, iako mi to nije bio osnovni narativ", kazao je on.Osnovni narativ, rekao je on, bio je da uredimo da između nas suštinski ne postoje granice, da imamo slobodan protok roba, usluga, kapitala, ljudi, da ljudi budu bezbedni, da mi imamo ne samo nadzor već i upravljanje i finansiranje i obrazovanja i zdravstvenog sistema."To je uvek bila suština, ali ona nikom nije bila interesantna zato što su mnogi osetili kao priliku za političku pobedu, odnosno za moj politički poraz. Onda sam ja to prihvatio želeći da pokažem koliko je sve to licemerno", kaže Vučić.Ovo što sam rekao je jedino realno i jedino moguće, istakao je on i podsetio na situaciju kada se sa ubijenim premijerom Zoranom Ðinđićem svađao zbog slanja Šešelja u Hag kada su se dotakli i Kosova."On je imao vrlo racionalan stav i dobro je razumeo šta nam se dešava. Danas mnogi ne razumeju da smo sada u mnogo težoj poziciji nego tada a pokušavamao da izvičemo isto što i on tada", istakao je Vučić.Govoreći o ZSO, i regionalnoj policiji za sever on kaže:"To smo mukotrpno pregovarali jer su oni želeli da im bude sedam opština na severu kao region, kao u Brozovo doba. To su četiri opštine naseljene pretežno Srbima i tri albanske sa većim brojem ljudi. U tim odnosima 66 i po odsto su Albanci a 32 i po odsto su Srbi i jedna i po odsto su Bošnjaci i ostali. To bi znači da bismo na sever Kosova imali 32 odsto srpske policije a mi ih danas imamo 98 odsto", rekao je Vučić.Dodao je da misli da Beograd o tome dobro pregovarao.Što se tiče ZSO, ona jeste bila suština, jer Srbi, čak i da im date manja ovlašćenja, to bi našli kao jednu "svoju kapu pod nebeskim svodom da se pokriju i osećaju bezbednije"."U to nemam nikave sumnje, ali to neki drugi nisu želeli. Svaku put smo u Briselu o tome govorili, pokretali temu, nikada nisu hteli dalje o tome da razgovaraju , čak je i Tači pre nekoliko dana rekao da ne želi da učestvuje u sprovođenju onog što je sam potpisao jer mu se to što je sam potpisao ne sviđa", kaže Vučić.On ističe da Priština neće ići u sprovođenje ZSO, jer će uvek da se brane time što smatraju da Amerikaci i ostali sa Zapada mogu lako d aprogutaju - a to je priča o novoj Republici Srpskoj."To je kao crvenu maramu da stavite mnogima na Zapadu i to je nešto čega se drže kao pijan plota i stalno to ponavljaju - nema nove RS - i to je to", zaključio je Vučić.Predsednik Aleksandar Vučić poručio je danas da će dati sve od sebe da se postigne kompromis u dijalogu Beograda i Prištine i da će javnosti saopštiti to rešenja, čim i sam bude saznao njegov sadržaj.Vučić je tako odgovorio na pitanje Izabele Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava da li je odustao od podele Kosova ili je ta mogućnost još uvek na stolu."Daću sve od sebe ekspicitno da postignemo kompromis. Ne znam kakav će kompromis da bude, čim budem saznao kakav može da bude, izaći ću pred vas da vam saopštim njegov sadržaj", rekao je Vučić Izabeli Kisić koja se, kako je sama rekla na sednici, zalaže za nezavisno Kosovo u postojećim granicama."Samo bih da se izborim za više od onoga što biste vi uzeli", rekao je Vučić.On je dodao i da mu je drago što je Kisićeva rekla da je za nezavisno Kosovo jer, kako je dodao, samo tako može fer da se razgovara."Da ljudi znaju da, kad ste protiv podele, da ste za nezavisno Kosovo. Ako imate, nađite nekog drugog ko će da objasni da je bolje celo nezavisno Kosovo", rekao je Vučić.Kisić je na sednici između ostalog rekla i da, prema istraživanjima Helsinškog odbora , Srbi na KiM veoma pragmatično gledaju na to kako rešiti probleme na KiM i da ih, prema njenim rečima, više zanima primena kosovskih zakona nego formiranje ZSO, te da Srbi na KiM ne veruju Srpskoj listi jer se u parlamentu nije zalagala za primenu zakona.Odgovarajući, Vučić je istakao da Srbima nije svejedno u kojoj državi žive i da će velika većina Srba reći da žive u Srbiji.On je naveo da Srpska lista po kosovskim zakonima osvaja vise od 90 odsto glasova i da je na ovogodišnjim izborima dobila više nego prošle godine.On je istakao da, kad je reč o dobrim komšijskim odnosima, Beograd radio na tome da se smanji broj zločina i incidenata i da se i zato i išlo u Brisel na dijalog."Nije sada veći broj incidenata nego pre deset godina, a želeo bih da bude i manje", rekao je Vučić.Vučić je rekao da, po zvaničnoj statistici kosovske policije, najmanje kriminala ima na severu Kosova."Ne govorim da je tamo stanje divno, ali nije ni divlji zapad kao što mnogi hoće da predstave i kao što većina čezne da predstavi Prištinu kao anđela koji vode računa o poštovanju ljudskih prava, a sever kao leglo kriminalaca koji rade šta hoće uz podršku države Srbije, to je totalna neistina", rekao je Vučić.On je naveo da potreba da se sever KiM kriminalizuje proizilazi iz potrebe da se sačuva nezavisno Kosovo u granicama koje priznaje većina zapadnih zemalja.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je danas spremnost da lično pomogne očuvanju vinčanske kulture i arheološkom nalazištu Vinča.Vučić je to rekao u odgovoru na pitanje jednog od učesnika Sedme plenarne sednice Nacionalnog konventa o EU u skupštini, Slobodana Dobrića koji nije bio na spisku za postavljanje pitanja, ali se "izborio" za to glasno se obrativši Vučiću, a predsednik je, nakon objašnjenja organizatora Dobriću, iskazao spremnost da odgovori na sva pitanja, pa i njegovo.Dobrić je, inače, predsednik Udruženja za očuvanje i negovanje vinčanske kulture, a pozvao se na izjavu premijera Izraela Benjamina Netanjahua, pre nekoliko godina tokom posete Vučića toj zemlji, da su jevrejski i srpski narodi prijateljski narodi još od pre Isusa Hrista.Takođe, Dobrić je ukazao da je arheološko nalazište Vinča otkriveno pre 110 godina, a da je nauka dokazala da je staro više od 7.500 godina.Njegovo pitanje bilo je zapravo zamerka predsedniku što prošle godine nije prisustvovao obeležavanju 110 godina od početka istraživanja Vinče i istakao da je Vinča najvrednije kulturno nalazište u Evropi i jedno od najvažnijih u svetu, pošto je centar evropske civilizacije.Vučić je na to odgovorio:"Ako na bilo koji način mogu da doprinesem unapređenju znanja, a čak i lično moram da naučim mnogo više o Vinči i vinčanskoj kulturi, spreman sam ako mislite da na bilo koji način mogu da pomognem i doći ću kada me budete zvali".Dobrić je, takođe, kritikovao bivšeg predsednika opštine Grocka kako je bio protiv te manifestacije i kako je pokušao da omalovaži i spreči taj događaj, kao i da i sada radi protiv tog projekta.Vučić je rekao da je Simonović bio uhapšen, da je imao mere zadržavanja i pritvora, da je u toku proces i da ne treba prejudicirati presudu.Posle odgovora, koordinatorka Nacionalnog konventa o EU Nataša Dragojlović je zahvalila predsedniku na vremenu i strpljenju da odgovori na sva pitanja.Izrazila je očekivanje da ta diskusija u skupštini nije kraj nego početak istinskog dijaloga i istakla da su svi koji su danas govorili pokazali da imamo kao društvo kapacitet za istinski dijalog i da ključni partneri u EU integracijama mogu normalno da razgovaraju i vode dijalog."Da možemo da se čujemo i ukrstimo argumente, svako iz svog ugla".Dragojlović je dodala da u nastavku najteže teme čekaju ministarku pravde Nelu Kuburovića i predstavnike MUP o borbi protiv korupcije i orgnaizovnog kriminala.