IZA odluke da se posle sednice Glavnog odbora demokrata u subotu raspusti nekoliko odbora, krije se "priprema terena" da se sa čela stranke skloni Zoran Lutovac i ujedinjeni DS preuzme gradonačelnik Šapca i lider Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović - saznaju "Novosti".

Kako tvrde naši izvori, svi odbori koji su raspušteni, a među kojima su, između ostalih, i oni u Smederevskoj Palanci, Aleksandrovcu, Trsteniku, Kovinu i Plandištu protive se ideji da Zelenović, nakon spajanja stranaka proisteklih iz DS, preuzme novoformirani savez. Naime, mnogi u DS strahuju da bi u tom slučaju strankom iz senke rukovodili Dragan Đilas i Dušan Petrović, predsednik Političkog saveta SzS.

Inače, odluku o raspuštanju odbora doneo je Izvršni odbor DS, koji trenutno vodi Dušan Kostadinović, a za koga se tvrdi da je veoma blizak Petroviću. A upravo Petrović najviše gura ideju da Zelenović bude predsednik ujedinjenog DS i preko Kostadinovića lobira po odborima stranke da to podrže.

Odboru u Smederevskoj Palanci, koji je takođe raspušten, "na greh" je stavljen i oštar kritički istup bivšeg šefa ove "filijale" Radoslava Milojičića Kene na sednici GO, održanoj u subotu. On je optužio Lutovca da stranka nema politiku i da se potpuno utopila u Savez za Srbiju, kao i da je on kao predsednik potpuno nevidljiv i da nema kapacitet da vodi DS. Milojičić je rekao i da je nedopustivo da nema nikakve reakcije na poziv Boška Obradovića, koalicionog partnera, da se hiljade vojnika pošalje na Kosovo, čime bi da uvede državu u rat.

- Ne znam zašto je raspušten odbor, koji ima tri puta bolji rezultat na izborima od stranačkog proseka. To je pitanje za one koji su doneli tu odluku - rekao nam je Milojičić.