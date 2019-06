Tanjug | 03. jun 2019. 14:21 > 16:31 |

Predsednik ruske Dume Vjačeslav Volodin preneo je poslanicima srpskog parlamenta poruku ruskog predsednika Vladimira Putina da Srbija i njen narod mogu uvek da računaju na podršku Rusije.



"Predsednik Putin je znao da ću ja ovde govoriti i uputio je pozdrave i reči podrške. 'Bratski srpski narod, kao i uvek, može da računa na pomoć Rusije' ", preneo je Volodin Putinovu poruku, što su poslanici pozdravili aplauzom.



Takođe je naglasio da Srbija ima svog predsednika, Aleksandra Vučića, koji se bori za interese zemlje, uvažavajući građane.



"Siguran sam da ćete prevazići probleme", kaže Volodin.



PROČITAJTE JOŠ: Predsednik Državne dume pred srpskim poslanicima 3. juna



On je osudio provokacije na severu Kosova i Metohije, tokom akcije specijalne policije.



"Cilj je bio da se ta oblast zauzme silom i preuzme kontrola. Napad na saradnike Unmika, uključujući ruskog državljanina, predstavlja kršenje međunarodnog prava. UN moraju da zauzmu stav i odlučnost jer od njihovih konkretnih dejstava zavisi mir na Balkanu", rekao je predsednik Dume.



Kako kaže, Rusija neće podržati poteze EU i SAD koji doprinose rastu tenzija.



"Odsustvo reakcije EU dovodi u sumnju njenu sposobnost da bude posrednik u dijalogu. Smatramo da sve strane moraju da poštuju Rezoluciju 1244, a oni koji to ne rade moraju da budu odgovorni. Interesi suverene Srbije moraju se poštovati u skladu s međunarodnim pravom", dodao je on.



Iznevši pozdravne reči na srpskom jeziku, Volodin je na 23. posebnoj sednici rekao da dve zemlje i dva naroda veže viševekovno prijateljstvo i uzajamno poštovanje.





foto Tanjug





"Mnogo toga nas povezuje, istorija, kultura, ni jezik nam se ne razlikuje toliko da se ne bismo razumeli, jer smo braća", rekao je on, podsetivši šta su sve dve zemlje prošle zajedno kroz najznačajnije istorijske događaje, kao što su Prvi i Drugi svetski rat.



"Ujedinjuje nas ne samo vera, već i duša - široka i dobra. Naše prijateljstvo i uzujamno poštovanje traje do danas a naš zadatak je i odgovornost za buduća pokolenja da sačuvamo te dobre odnose zauvek", poručio je on.



Napomenuo je da danas u svetu ima puno izazova - primena dvostrukih standarda, mešanje u unutrašnja pitanja drugih zemalja, što je za neke norma ponašanja, dok je za Rusiju nedopustivo.



Srpski narod je pretrpeo bombardovanje NATO, podsetio je Volodin, upitavši kako je tako nešto uopšte bilo moguće.





PROČITAJTE JOŠ: Borisov: Srbija i Rusija su uvek imale jedinstven spoljnopolitički kurs



"Problem je u kršenju međunarodnog prava, ignorisanju rešenja UN i pokušajima da se stvori jednopolarni svet. Neke zemlje koje su pod izgovorom zaštite demokratskih principa sprovele odrđene akcije a danas se bore za svoje ekonomske interese. Ali, svet nikada neće biti jednopolaran, bez obzira na želje SAD. Što pre SAD to shvate za sve će biti bolje", istakao je Volodin.





foto Tanjug





Srpski narod, rekao je on, izabarao je svoj suverenitet, kao i ruski.



Volodin je zahvalio Srbiji za to što čuva sećanje i vodi brigu o grobovima Rusa koji su poginuli o borbi protiv nacizma na njenoj teritoriji.



Konstatovao je da će sledeće godine biti obeleženo 75 godina od pobede nad nacizmom i poručio da se dve zemlje moraju zajednički boriti protiv pokušaj revizije istorije jer su dva naroda platila visoku cenu za slobodu i nezavisnost.



VOLODIN: SPORAZUM O SLOBODNOJ TRGOVINI SRBIJE I EVROAZIJSKE EKONOMSKE UNIJE DO KRAJA 2019.



Sporazum o slobodnoj trgovini između Evroazijske ekonomske unije (EAEU) i Srbije može biti potpisan do kraja ove godine, izjavio je Vjačeslav Volodin, predsednik Državne dume, donjeg doma ruskog parlamenta. "Sporazum o slobodnoj trgovinskoj zoni između EAEU-a i Srbije, čije se potpisivanje očekuje krajem godine, otvorio bi srpskoj robi tržišta zemalja u kojima živi oko 180 miliona ljudi", rekao je Volodin na sednici Komisije za saradnju srpskog parlamenta i ruske Dume.



Rusko-srpski trgovinski promet je, prema njegovim rečima, od početka ove godine porastao za tri odsto i iznosio je 571 milion dolara u periodu januar - mart. Takođe je naveo da na teitoriji Srbije trenutno posluje više od 800 kompanija sa ruskim kapitalom.



"Rusija trenutno zauzima treće mesto među spoljnotrgovinskim partnerima Srbije po trgovinskom prometu, sa udelom od 8,9 odsto", rekao je Volodin i dodao da je Rusija peta po obimu srpskog uvoza sa udelom od 5,1 procenat.



Kako je precizirao, reč je uglavnom o isporukama povrća, voća, mlečnih proizvoda, tekstila i farmaceutskih proizvoda.







GOJKOVIĆ SA VOLODINOM: PRIŠTINA NE ŽELI NASTAVAK DIJALOGA



Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković upozorila je danas na sednici Komisije za saradnju srpskog parlamenta i Državne Dume Federalne skupštine na radikalne poteze Prištine koji, kako kaže, dokazuju da oni ne žele nastavak dijaloga sa Srbijom.



Gojković je navela da je pre dva dana jasno rečeno da neće biti uspostavljena Zajednica srpskih opština i podsetila na uvođenje taksi od 100 odsto na prozvode iz centralne Srbije, kao i na nedavno usvojenu takozvanu Rezoluciju o genocidu kojom se, kaže, obesmišljava dijalog.



Na taj način se, po njenim rečima, skreće pažnja sa stvarnih zločina albanskih terorista na Kosovu i Metohiji, posebno u vezi sa radom Specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu i Metohiji.





foto Tanjug



“Želim da vas informišem i da je takozvana Skupština Kosova usvojila Platformu za dijalog o, kako se navodi, konačnom, inkluzivnom i pravno obavezujućem sporazumu za normalizaciju odnosa Beogada i Prištine. Ovo sve dokazuje da Priština ne želi nastavak dijaloga sa Beogradom”, rekla je Gojković na sednici kojoj je



prisustvovao predednik Državne Dume Rusije Vjačeslav Volodin.



Kako je ocenila, nedavni upad specijalnih snaga Prištine u severne opštine KiM, prilikom kojeg je pretučen i pripadnik UNMIK-a, ruski državljanin Mihail Krasnoščekov, potvrđuje da Priština, uz podršku svojih “mentora”, ne odustaje od namere da brutalnim akcijama zastrašivanja primora srpsko stanovništvo na trajno napuštanje svojih ognjišta.



“Ono što nas posebno zabrinjava jeste reakcija, ili bolje rečeno odsustvo bilo kakve reakcije onih koji su jedini na KiM pozvani i nadležni da se staraju o očuvanju bezbednosti i sigurnosti na teritoriji KiM”, rekla je Gojković.



Ona je zahvalila Rusiji na kontinuiranoj i principijelnoj podršci po pitanju Kosova i Metohije.



“Podrška Rusije nastojanjima Srbije da postigne održivo i uzajamno prihvatljivo rešenje u neposrednom dijalogu Beograda i Prištine je od nemerljivog značaja za nas. Ruskom narodu su jasni i principi za koje se zalažemo i stvarnost sveta u kojem se za te principe borimo”, rekla je Gojković i dodala da se zahvaljuje i na podršci po pitanju



suprostavjanja KIM da postane članica različitih organizacija.



Predsednica Skupštine je izrazila i veliko zadovoljstvo povodom održavanja četvrtog zasedanja Komisije za saradnju Narodne skupštine Srbije i Državne Dume Ruske Federacije.



Ona je kazala da je dosadašnji rad Komisije za saradnju dao izuzetno značajan podsticaj međuparlamentarnim i bilateralnim odnosima dve zemlje u celini.



Istakla je da se izuzetno dobri i prijateljski odnosi Srbije i Rusije svakim susretom dodatno unapređuju, kako na nivou dva predsednika država, tako i na nivou dve vlade.



U pogledu saradnje u suprotstavljanju savremenim izazovima i pretnjama, smatra da je zalaganje za temeljne principe međunarodnog prava ključna.



“Srbija je rešena da se i ubuduće, dosledno i bezuslovno zalaže za poštovanje fundamentalnih principa međunarodnih odnosa, da odgovorno i solidarno razvija saradnju na svim nivoima, sa svim našim prijateljima, među kojima Ruska Federacija zauzima posebno mesto, kao i sa zainteresovanim partnerima”, rekla je Gojković.



Ona je podvukla da se Srbija u cilju očuvanja međunarodnog mira, stabilnosti i bezbednosti, principijelno i dosledno zalaže za poštovanje međunarodnog prava, kao i ostvarenje načela slobodne i ravnopravne saradnje na međunarodnoj sceni, bez korišćenja sankcija kao instrumenta prinude.





foto Tanjug





“I ovom prilikom naglašavam da Srbija nikada nije i neće uvoditi sankcije Ruskoj Federaciji i ruskom narodu”, naglasila je Gojković.



Gojković je navela da srpski narod nikada neće zaboraviti da je Rusija sprečila pokušaj da se u UN usvoji rezolucija kojom bi se on zauvek obeležio kao genocidan.



Kaže i da Srbija stalno ukazuje da je prisustvo UNMIK u nesmanjenom obimu i sa neizmenjenim mandatom, kao garanta statusne neutralnosti međunarodnog prisustva na KiM, od vitalnog značaja za bezbednost srpske zajednice na KiM.



Gojković je dodala i da se ekonomski odnose dve zemlje u svim askpetima kreću uzlaznom linijom.







foto Tanjug





“Srbija je naročito zainteresovana da bude deo projekta „Turski tok“ i započela je sa aktivnostima na tom projektu koji predstavlja jedan od strateški najznačajnijih projekata i stratešku investiciju za budućnost i razvoj Srbije”, navela je Gojković.



Predsednica parlamenta osvnrula se i na saradnju u oblasti kulture dve zemlje, navodeći da je od izuzetne važnosti da se podstakne dalje intenziviranje u oblasti savremenog stvaralaštva.



“Sa ponosom ističem film „Balkanska međa“ urađen u srpsko-ruskoj koprodukciji, koji predstavlja jedan od najuspešnijih projekata srpsko-rusko kulturne saradnje.”, rekla je Gojković i zahvalila na pomoći Rusiji u unutrašnjem oslikavanju Hrama Svetog Save.