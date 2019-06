D. M. | 03. jun 2019. 09:02 |

KAKO sada stvari stoje, Srbija bi do kraja juna i završetka rumunskog predsedavanja Evropskoj uniji možda mogla da otvori samo jedno pregovaračko poglavlje - saznaju "Novosti" u diplomatskim krugovima u Briselu.

To bi bilo poglavlje 9, koje se odnosi na finansijske usluge, ali ni oko njega nije postignuta konačna saglasnost među državama članicama. Odnosno, u ovom trenutku nije isključena ni opcija da se u junu uopšte i ne zakaže međuvladina konferencija Srbije i EU, tj. da Beograd narednih nedelja ne otvori nijedno poglavlje.



PROČITAJTE JOŠ: Brisel bez odgovora o odgovornosti i garancijama za ZSO





Ovaj "hladan tuš" za naše evropske integracije iz Brisela se nezvanično nagoveštava već duže vreme, što zbog stanja u samoj EU, koja se suočava sa mnogobrojnim problemima, što zbog pokušaja da se izvrši dodatni pritisak na Beograd u procesu rešavanja kosovskog pitanja.

Usporen ritam naših evropskih integracija posebno diktiraju pojedine države članice, poput Hrvatske, koja koristi svaku priliku da u radnim telima EU uslovljava Srbiju rešavanjem otvorenih pitanja koja imamo sa ovom zemljom. Podozrenje pokazuju i baltičke zemlje, kojima smetaju naši bliski odnosi sa Rusijom.

Međutim, posle novog izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije, koji je u pojedinim delovima, pogotovo u vezi sa vladavinom prava, imao oštar ton, jasno je da ni najuticajnije članice EU nisu baš voljne da se ubrza naš evropski put.

Očekivanja u Beogradu bila su da se do kraja juna otvore najmanje dva poglavlja, ali je ovakav ishod sve manje realan. Inače, već duže vreme je za otvaranje tehnički potpuno spremno pet poglavlja, ali se čekala politička odluka vrha EU. To su, pored poglavlja 9, još i oblasti 2 (sloboda kretanja radnika), 4 (slobodno kretanje kapitala), 14 (transport) i 21 (transevropske mreže).



PROČITAJTE JOŠ: Lazanski: Zapad planira veliku prevaru





PITANjE KOSOVA KLjUČNO

U PREGOVORIMA o prijemu Srbije u EU, od ukupno 35, do sada je otvoreno 16 poglavlja, a privremeno su zatvorena dva. Srbija je do sada uglavnom na svako pola godine otvarala po dva poglavlja, a ukoliko u junu ne dođe do otvaranja novih poglavlja ili se sve svede na jedno, to će usloviti zaključak da Srbija ostaje pod pritiskom i da je ključna stvar politički interes da postigne sporazum sa Prištinom kao glavni uslov za mogući napredak.