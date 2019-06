Beta | 02. jun 2019. 15:58 | Komentara: 0

Profesor Dejvid L. Filips, ocenio je da je, kada je reč o ideji o razmeni teritorija između, stav SAD "nejasniji" od stava EU.Direktor programa za uspostavljanje mira i prava na Institutu za proučavanje ljudskih prava Univerziteta Kolumbija, koji je autor teksta "Tajni pregovori će izdati Kosovo", za portal "Demostat" je rekao da pojedini u Savetu za nacionalnu bezbednost SAD podržavaju podelu Kosova, "dok se drugi, uključujući članove Kongresa, protive korekciji granica".Filips zastupa stav da je ideja o razmeni teritorija loša, između ostalog zbog toga što ne podrazumeva automatsko članstvo Kosova u UN, a tvrdi i da takav plan ne bi dobio podršku Narodne skupštine Srbije."Srbija, naprosto, treba da prizna Kosovo unutar njegovih postojećih granica. Takse će biti ukinute, a put Srbije ka članstvu u EU biće ubrzan, jer će ispuniti kriterijume iz Poglavlja 35", kaže on.Demostat prenosi i ocenu analtičara Dragomira Anđekovića koji smatra da ono o čemu Filips govori nije realno ni za srednji rok."Ako polazimo od vremenskih orijentira koje Filips pominje - to znači da predlog sporazuma bude obelodanjen do 1. jula ove godine i da se posle toga krene u njegovu realizaciju - odgovor je kratak i glasi ne", rekao je on."S obzirom na naelektrisanu atmosferu koja je stvorena i na Kosovu, i na prostoru ostatka Srbije - usvajanje i mirno implementiranje bilo kakvog kompromisnog modela prevazilaženja sporova, sada nije moguće", ocenio je Anđelković koji odgovornost prebacuje na kosovsku stranu i kaže da su tamo političari "šovinistički naboj pripadnika svog naroda doveli do gotovo histeričnih razmera" i da je to "podiglo nivo emocija i među Srbima"."Lično nisam ni protiv razgraničenja uz bolne ustupke koje i mi moramo da prihvatimo zbog odnosa snaga koji ne možemo da promenimo, ali zato smatram uslovom bez koga se ne može otvaranje pitanja prava na samoopredeljenje Republike Srpske", rekao je Anđelković.