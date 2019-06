Tanjug | 01. jun 2019. 18:25 |

Đukanović je rekao da ima poverenje u aktere koji pregovaraju, i dodao da je on kojim slučajem akter da bi pokušao da nađe rešenje poštujući Badinterovu formulu. „Svako odstupanje nosi opasnost. Ne razgraničavaju se samo Srbija i Kosovo, čeka nas razgranicenje Srbije i Hrvatske, Srbije i Bosne, Bosne i Hrvatske", istakao je Đukanovic, prenosi RTCG.

Crnogorski predsednik Milo Đukanović rekao je da je danas na Balkanu ključno pitanje kako će se završiti dijalog između Beograda i Prištine i ocenio da će se, ako se sada propusti šansa, izgubiti godine, a rešenje, kaže, vidi u primeni Badinterove formule.On je na devetom To Be Secure (2BS) Forumu u Budvi, gde je govorio zajedno sa kosovskim predsednikom Hašimom Tačijem, rekao da je najvažnije da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Tači sada vrate za sto i da bi svaki propušteni dan mogao da udalji od rešenja, prenele su podgoričke Vijesti.Zapadni Balkan se promenio nabolje nakon Dejtonskog sporazuma, ali još nisu pobeđene ideje velikodržavnih nacionalizama, a usporavanje evropskog puta dovelo bi do njihovog jačanja, smatraju i Đukanović i Tači, a prenose crnogorski mediji.„Svi mislimo da smo nakon Dejtonskog sporazuma pobedili ideje velikodržavnih nacionalizama u regionu, ali nismo. Taj rat nije završen. Taj velikodržavni nacionalizam, njegova ideja je živahna i ciklično se obnavlja. Treba da zabrine što danas ima više razumevanja za takve ideje na međunarodnim adresama“, rekao je Đukanović.Tači je ovog puta rekao da bi normalizacija odnosa Beograda i Prištine mogla brže da se desiti ako EU ponudi bržu perspektivu regionu, prenose podgoričke Vijesti."Ako Kosovo ostane izolovano doći će do rasta nacionalizma i populizma, što nije u skladu sa evroatlantskim vrednostima", naveo je oni dodao da "nema boljeg trenutka od sadašnjeg da bude postignut istorijski sporazum" između Beograda i Prištine.To bi, kako smatra, doneo mir celom regionu, ali je dodao i da je to teško ostvariti.On je rekao da su pregovori Beograda i Prištine u krizi i ponovio da na dnevnom redu nikada nije bila razmena teritorija.Tači je takođe na ovom skupu rekao da bi najmudrija stvar za Srbiju bila da dozvoli zajednici na severu da se integriše.