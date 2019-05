I. Radulović | 31. maj 2019. 11:02 |

Od stotinak Srba koji su u divljačkoj akciji kosovskih specijalaca povređeni u utorak ujutru u Zubinom Potoku, jedanaestoro je zadržano na bolničkom lečenju u Kliničko-bolničkom centru u severnoj Kosovskoj Mitrovici. Sa višestrukim povredama tela i glave nalaze se na odeljenju Intenzivne nege, gde su smeštena četiri pacijenta, po tri su smeštena na Ortopedskom i Hirurškom odeljenju, dok je jedan pacijent primljen na Internom odeljenju.

- Kod svih povređenih pacijenata konstatovane su kontuzije glave, grudnog koša i stomaka, sa podlivima, hematomima, ogrebotinama, otiscima dugih cevi kojima su udarani po celom telu - rekao je na konferenciji za novinare u Kosovskoj Mitrovici direktor KBC doktor Milan Ivanović.

On je precizirao da od 11 hospitalizovanih pacijenata, četvorica imaju frakture kostiju lica, jabučne kosti, maksile i potiljačne kosti, jedan pacijent ima frakturu rebara, a dvojica frakture nosnih kostiju.

Načelnici odeljenja na kojima se povređeni Srbi nalaze složni su u oceni da osim vidljivih fizičkih povreda, pacijenti imaju značajne mentalne povrede koje će, kako kažu, biti vidljive i nakon puštanja iz bolnice.

Da je pravi cilj akcije albanskih specijalaca na severu Kosmeta bio maltretiranje srpskog stanovništva, a ne borba protiv kriminala, potvrđuju i povrede Milene Milovanović, koja je brutalno pretučena pred očima svoje majke, oca i braće.

- Upali su na naše porodično imanje, udaljeno stotinak metara od magistralnog puta, i odmah krenuli sa brutalnom primenom sile. Vikali su da podignemo ruke uvis, a ja sam i čučnula kada me je jedan od maskiranih policajaca udario čizmom u leđa. Pala sam na zemlju i u tom trenutku otac je pokušao da me odbrani. Njega su udarili kundakom u stomak i slomili mu rebra, a kasnije su im vezali lisice na ruke i krvnički ih vukli do vozila u kojem su i kasnije nastavili da ih tuku - govori za "Novosti", iz bolesničke postelje mitrovačke bolnice Milena Milovanović.

Ona posebno ističe da nikakvog povoda za takvo divljačko ponašanje albanskih specijalaca nisu dali i nikakav otpor nisu pružali.

- Bili smo potpuno goloruki i ništa nismo govorili, ali su oni i pored toga nastavili da nas udaruju puškama, nogama i rukama, a nisu poštedeli ni naše pokućstvo. Sve što im se našlo na putu uništili su - govori Milena.

Mržnju prema svemu što je srpsko na svojoj koži osetio je i Miloš Orlović, koji ima više "uspomena" u vidu podliva od puščane cevi i cokula kojima je šutiran.

- Bio sam u selu Ugljare kada su naišli i odmah su me uhvatili. Nisam ni stigao da ih pitam što me hapse, a već sam dobio udarac puškom u predelu leđa. Sa torturom su nastavili i u vozilu gde su se slikali sa mnom kao sa ulovljenim trofejom - priseća se Orlović.

Predsednik opštine Zubin Potok Srđan Vulović najavio je da tužbe protiv pripadnika kosovske policije.

- Koristićemo sva pravna sredstva, angažovaćemo advokate kako bismo potražili pravdu za sve koji su brutalno pretučeni, za maltretiranje i uništavanje imovine - kaže predsednik opštine Zubin Potok.