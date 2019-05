Tanjug | 30. maj 2019. 14:02 | Komentara: 0

LjUBLjANA - Slovenački list Dnevnik ocenio je da je seme incidenta, koji se dogodio pre dva dana na severu KiM, posejao premijer tzv. Kosova Ramuš Haradinaj započinjanjem carinskog rata sa Srbijom i BiH, uz, kako ističe slovenački list, prećutnu podršku međunarodnih aktera."Takav uvod u nastavak Kosovske bitke, sa nemom podrškom UNMIK-a i KFOR-a, EU i SAD, je fatalan scenario za region", piše list, prenosi STA.Kako se navodi, posledice koje incidenti na severu Kosova mogu da imaju na odnose između Prištine i Beograda nisu razlog za zabrinutost, ali je razlog za zabrinutost to što u odnosima među balkanskim zemljama i šire dominira "princip manipulacije".PROČITAJTE JOŠ -"Zapravo, kosovski lideri slede samo primer svojih političkih uzora, koji ne mogu manje da brinu o svojim građanima", navodi dnevnik.List navodi da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić indirektno dao do znanja svojim sunarodnicima da je bitka za Kosovo izgubljena, a da je Haradinaj to očito shvatio kao Vučićevu predaju.Međutim, list zaključuje da ako u Haradinaju postoji barem jedna "sitna čestica državnika", on neće dozvoliti da se Kosovo transformiše u potpunu "antidržavnu, korumpiranu do kosti zemlju" kojom dominiraju kriminalne organizacije i "paraziti koji se hrane sadašnjim zastojem".