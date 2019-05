Tanjug | 29. maj 2019. 10:56 > 11:47 | Komentara: 0

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je bojazan, povodom zbivanja u utorak na Kosovu i Metohiji, za ono što će tek doći, te poručio da Srbija neće dozvoliti iživljavanje nad srpskim stanovništvom i najavio dalja ulaganja u Vojsku Srbije."Ako neko misli da može da se iživljava nad našim stanovništvom i da to može da ponavlja, a onda da bude 'puj pike ne važi' i da za to traži sumnjiva objašnjenja - to neće moći", poručio je on.Vučić je, obilazeći rekonstruisanje prostorije Internata Vojne gimnazije, naglasio da će država, polako ali sigurno da obnavlja stvari koje smo podizali četiri ili pet decenija, a u međuvremenu u te objekte nije ulagano.Ukazao je, u izjavi novinarima, da nismo više suočeni sa trendom smanjenja prijava dece u Vojnu gimnaziju, rekavši da se ove godine prijavilo čak 440, a primljeno će biti 90."To znači da deca sve više osećaju da će država da brine sve više o vojsci i njenim pripadnicima. Kroz izgradnju jeftinih stanova i uvećanjem plata oni će moći da računaju na sigurnu egzistenciju za sebe i svoje porodice", objasnio je on.Vučić je kazao da bi danas, obilazeći ovaj objekat, bio mnogo srećniji da se nije desilo ono što smo u utorak videli na KiM."Veoma brinem za ono što će tek da dođe, i to je jedini razlog što nisam danas srećan", poručio je on.Upitan koliko je zabrinut za vojnike zbog jučerašnjih događanja na Kosmetu Vučić je ukazao da država u vojnike ulaže ogroman novac za njihovo školovanje, i da ljudi koji se za takav posao opredeljuju znaju da se ne kandiduju za manekene.U vezi situacije na Kim izrazio je nezadovoljstvo reakcijom NATO, koji je, prema njegovim rečima izneo laži, a kritikovao je i EU, čiji se predstavnici javljaju samo onda kada prođe kritično stanje."Nevezano za to mi ćemo da razvijamo našu vojsku, i podižemo životni standard naših vojnika, da budemo spremni da čuvamo naš narod. To je nešto što je svrha vojske i zbog čega postoje vojske u svim zemljama sveta", objasnio je on.Konačni cilj Prištine je hapšenje komandanta kosovske policije za sever Kosova i Metohije Željka Bojića, upozorio je danas predsednik Aleksandar Vučić.On je rekao da Priština jučerašnjim upadom specijalnih jedinica kosovske policije na sever KiM i hapšenjem Srba primorava srpske policajce da budu "gori Albanci od Albanaca", što, kaže, oni neće biti, te istakao da je im konačni cilj da uhapse komandanta policije za sever KiM."Sve što rade, to je da zloupotrebe nešto i pokušaju da od Srbije naprave krivca. Ali, i svemu tome mora da dođe kraj i svim tim njihovim pričama", rekao je Vučić novinarima nakon obilaska internata Vojne gimnazije u Beogradu.On je ukazao da je jučerašnji događaj 100. stvar koju su uradili, te podsetio da hapšenje Marka Ðurića prošlog marta i upade na sever više puta, tobož, kako kaže, zbog hapšenja ubica Olivera Ivanovića."Onda sam u Briselu čuo od albanskih lidera da je to urađeno da bi se neki iselili sa severa Kosova. Oni to ne kriju i to nije nikakva tajna", poručio je Vučić.Kako je istakao, svim što su juče uradili, primoravaju srpske policajce na severu da budu gori Albanci od Albanca, što oni, podvlači, neće biti, a sve sva konačnim ciljem da uhapse komandanta policije na severu Željka Bojića."Samo da bi sprečili da Srbi budu Srbi, jer jedini Srbin možes da budeš i da se kucaš jajima sa Haradinajem, ako si njegov poslušnik i nemaš nikakve veze sa Beogradom i Srbijom. Kao što su pojedini od nekih njegovih ''kućnih'' Srba", rekao je Vučić.On je pozvao srpski narod na Kosovu i Metohiji na jedinstvo i da se ujedine snažnije nego ikada do sada i da danas takvu poruku pošalju."Sve što imam da kažem je da će Srbija sačuvati svoj narod, zaštiti ga i da neće sedeti skrštnih ruku", poručio je Vučić.Dodao je i da odavno nema poverenje u ljude koji lažu sedeći sa istim stolom, o ZSO, taksama..."U Briselu su mi rekli da će takse da budu ukinute za sedam dana. I Albanci i Evropljani. I sad će mnogi Srbi da kažu da sam ja kriv što su me lagali", rekao je Vučić.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je danas situacija za srpski narod na Kosovu i Metohiji mnogo teža nego do juče, a za Kfor je poručio da ta vojna misija u pokrajini nimalo nije statusno neutralna. Vučić je, upitan za izjavu portparola Kfor-a da je najveća pretnja miru na KiM retorika lidera i zloupotreba medija, kao i da su "svi bili unapred obavešteni" o jučerašnjoj policijskoj akciji, poručio Kforu da javno iznesu podatak - koga su to oni obavestili. Kfor ne govori istinu, rekao je i objasnio: „Mi smo dobili obaveštajne podatke o tome oko 15. maja, a ja sam 17. maja izašao u javnost sa tom informacijom i molbom da to ne rade“, naglasio je on. „Evo tu je i general Mojsilović i ministar odbrane Aleksandar Vulin pa pitajte njih kakvi su im kontakti bili i koga su o čemu obavestili. Možda misle ako su obavestili nekog od tih ''1 od 5 miliona'' ili nekog od vladika, da su obavestili državne organe. Nas nisu. Ovo smo mi dobili iz obavestajnih izvora. Mi smo njih obaveštavali od 17. maja, kad sam ja to javno rekao", dodao je Vucicć i rekao da je država tražila da tako nešto nikada ne urade nikada.Kada su rekli da moraju da to urade jer je reč o korupciji i kriminalu i da se Beograd meša u poštovanje zakona, onda su ljudi iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju tražili da to ne rade, da pošalju poziv, a ne da upadaju jedinicama na sever KiM, objasnio je Vučić.Važno je, ističe on, videti koga su oni pre 17. maja obavestili."Šta imate vi da me obaveštavate kad sam ja obavestio celu javnost 17. maja. Koga ste vi pre 17. maja obavestili? Tad sam ja izašao, iz anših obaveštajnih podataka, da obavestim celokupnu javnost. Molili smo ih do prekjuče da ne idu sa tom akcijom, svaki dan - NATO, Kfor, njihovu administraciju, sve moguće", dodao je on.To je, kaže, radila kancelarija za KiM, ne on lično.Što se tiče retorike o kojoj govori Kfor, Vučić je istakao da oni nisu ninimalo statusno neutralni, kao i da se retorikom i trikovima oni bave. „Pozivam portparola Kfora neka kaže koga je obavestio. Juče u jednom trenutku komandant Kfora nije hteo da se javi ni načelniku Generalštaba Vojske Srbije, pa onda ni mi nismo hteli da se javljamo. Čuli su se tek oko 11.30 kada smo ih upozorili na događaje. Dok je bilo najteže, kontakta nije bilo“, preneo je on i ponovio da Kfor ne govori istinu i da se to može lako dokazati. Vučić je rekao da oni misle da se završilo time, ali je situacija danas, ističe, mnogo gora i teža nego što je juče bila u ovo vreme. „Pošto mi imamo ne samo obaveštajne podatke, već i razgovaramo sa našim naodom na KiM, što se tiče srpskog življa danas je mnogo teža situacija nego do juče“, objasnio je on. Vučić je podsetio da su juče prištinske vlasti uhapsile više od 20 ljudi, prvo navodno u okviru borbe protiv korupcije, a onda zbog ubistva Olivera Ivanovića i Envera Zamberija, te upitao zar je i jedan glovonemi čovek, koji je uhapšen, kriv zbog toga. „Ajde kažite nam više o čemu se radi. Vodite navodnu borbu protiv korupcije. Kako to da je duplo više Srba od Albanaca uhapšeno? To znači da su Srbi 28 puta veći kriminalci u policiji, a u Prištini svi pošteni“, konstatovao je on. Dalje je ukazao da je devet običnih građana uhapšeno u Zubinom Potoku, kao i ruski adminsitrativac pod izgovorom da je stajao na barikadama. „Kamo sreće da je Kfor tamo stajao i ponašao se u skladu sa Rezolucijom UN 1244, a za razliku od NATO Rus se ponašao kako treba“, naglasio je Vučić. Naveo je da je Kfor tvrdio da se radi o običnoj policijskoj akciji i upitao da li se u običnoj akciji policije polupa pet kamiona i 20 automobila, kao i razbije svo staklo u svim kućama u koje su upali i tuku svi na koje naiđu. „Sutra, kada mi budemo provodili akciju na pojedinim delovima pod našom kontrolom, onda će zemlje Kvinte i drugi izraziti veliku zabrinutost i ne znam šta“, primetio je on. Ukazao je da su junaci iz Zubinog Potoka goloruki izdržali teror naoružanih Albanaca, koji su pucali iznad njihovih glava. „Da li je to zbog borbe protiv korupcije ili da možete da pokažete da ste velike baje koji možete da kršite šta god hoćete? Pa će na to i Kadri Veselji da dođe u Čabru, odakle je počeo pogrom 2004.“, rekao je on. Kazao je da je naš narod mirno protestovao i dodao da bi izbila katastrofa da je bila samo jedna ili dve puške sa naše strane. „Sve što rade je da zloupotrebe nešto i pokušavaju da od Srbije naprave krivca. I svemu tome mora da dođe kraj. Ovo je stota stvar koju su uradili, od maltretiranja i hapšenja Marka Đurića, upada više puta na sever zbog tobož hapšenja ubica Olivera Ivanovića, a onda sam od njih u Briselu čuo da su to uradili da bi se neki iselili sa KiM. Oni to ne kriju“, podvukao je Vučić. Istakao je da sve to rade sa ciljem da bi sprečili da Srbi budu Srbi, jer kod njih jedini Srbi mogu da budu oni koji se kucaju jajima sa Ramušom Haradinajem, koji su njihovi poslušnici i nemaju veze sa Beogardom, kao što su pojedini njihovi kućni Srbi i kućni ljubimci, među kojima i ona što govori da je trebalo da podržimo ovu akciju. „Neka NATO radi svoj posao, a kada ne bude to činio, radiće ga onaj ko treba da ga radi. Što se nas tiče Kfor ne mora ništa da objašnjava, samo neka smanje svoje lagarije“, zaključio je on.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ponosan na vojnike kako su se poneli kada je podignuta borbena gotovost u utorak zbog dešavanja na severu KiM.Vučić je tokom obilaska rekonstruisanih prostorija internata Vojne gimnazije rekao da, kada je podignuta borbena gotovost, za razliku od ranijih perioda, nije bilo "nikakvih iskakanja ili odlazaka, niti kuknjave i pravljenja tragičnih scena"."Odgovorno su se ponašali i bili su puni rodoljublja, hvala im na tome. Nastavićemo da unapređujemo opremljenost i naoružanje naših vojnika i to će biti jedan od kljucncih prioriteta i u narnedm periodu. Još jednom čestitam svim pripadnicima naše armije na profesionalnom i izuzetnom rodoljubivom odnosu prema zemlji koju čuvaju i štite", porucico je Vučić.Kaže da se čak i po Vojnoj gimanaziji vidi koliko nam vojska i zemlja idu napred, kao i da će se videti da se Vojnoj gimanzciji srede i sportski tereti.Dodao je da je i sada sve uređeno na pristojan način, zatim da je hrana unapređena kalorijski, kao i da će biti sve bolja po pitanju kvaliteta."Z nas je važno da više nemamo onakav trend pada izlazak iz vojske", kaazoa je Vučić i podetio da država ulaže mnogo novca u školovanje vojnika i da se ranije dešavalo da oni posle svega toga napuštaju vojsku jer ne vide perpsktivu u vojsci."Pre kraja godine ćemo imati i gotove jeftine stanove u Vranju i Nišu, a uskoro će krenuti i izgradnja tih stanova i u Beogradu i u Novom Sadu, kao i u Sremskoj Mitrovici. Mislim da će to ljudkima biti jasan signal da država pokušava da popravi standard vojske i pokazuje poštovanje prema vojnicima koji moraju da budu sprmeni da odbrane i zaštite zemlju", istakao je predsednik Vučić.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio danas da se ne bavi crkvenim stvarima i da nema ništa protiv toga da vladika raško-prizrenski Teodosije govori šta hoće, kao i da "vladika voli da se bavi politikom".Vučić je tako odgovorio na pitanje novinara da prokomentariše to što je vladika Teodosije juče osudio akciju Rosu rekavši da je namera Prištine bila, pre svega, da zastraši naše stanovništvo i demonstrira silu, ali i da takvi postupci "najviše idu na ruku onima koji bez ikakvog stida uporno zagovaraju ideju teritorijalne podele na etničkoj osnovi"."Ja se crkvenim stvarima ne bavim i nemam ništa protiv da vladika Teodosije govori šta hoće. Ja neću ništa da govorim o njemu, čovek voli da se bavi politikom i neka se bavi politikom", kazao je Vučić.