28. maj 2019.

DOŠLI su do kuće koja je udaljena oko 50 metara od magistralnog puta, u kojoj žive moji rođaci. Uhapsili su više članova porodice Milovanović. Stajao sam sa strane i gledao, ali su krenuli na mene. Počeo sam da bežim, a oni su zapucali. Skočio sam sa visine od četiri metra u potok i povredio nogu. Jedan je došao do mene i nastavio da puca sa namerom da me poseče rafalom. Srećom, nije me povredio.

Ovako za "Novosti" svedoči Radenko Milovanović iz Zubinog Potoka, povređen tokom brutalne akcije kosovske policije u tom mestu. On je sa povređenim Bobanom Janićijevićem zbrinut u Kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica, a priseća se mučnog desanta tokom kojeg su pripadnici ROSU, kako tvrdi, upadali u kuće i maltretirali žene i decu.

- Bilo je kao u ratnom stanju. Sve su uništili. Mi smo goluruki bili, niko na njih nije pucao. Povlačili smo se i postavljali prepreke da ne mogu da prođu, kako bismo zaštitili naše porodice i imovinu, a oni su rušili i palili sve pred sobom. Imali su fantomke i bili su pod punom ratnom opremom - priseća se Milovanović.

On je dodao da su pripadnici ROSU tukli sve koji nisu mogli da pobegnu, a sedam osoba je odvedeno. Milovanović je prilikom napada zadobio zatvorene povrede desne potkolenice, a Janićijević leve.

Načelnik Ortopedije Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica Dragiša Milović rekao je da su dva pacijenta zadobila povrede donjih ekstremiteta, da su hirurški i ortopedski obrađeni i trenutno su van životne opasnosti.

Nenad Cvetić, rođak gluvonemog meštanina Varaga, Razvigora Cvetića, kojeg su specijalci brutalno pretukli, tvrdi da je u toku akcije nastao opšti metež:

- Sve je krenuo oko 6.15. Čule su se sirene, pucnji, nismo to očekivali. Bilo ih je više desetina, sa oklopnim vozilima. Odvezao sam ćerku i trudnu suprugu do Zubinog Potoka, a ja sam pokušao da se vratim. Upali su u selo. Pucalo se i bacali su zuvac, šok-bombe... Pucali su uvis i pored naših nogu. Mog ujaka tukli su pendrecima po licu, šutirali ga u leđa.

Razvigor Cvetić

IZVODILI LjUDE U VEŠU

ADVOKAT Dejan Vasić, koji brani uhapšenog Krsta Subotića, iz Leposavića, kaže da je njegov klijent izveden iz kuće na brutalan način, u donjem vešu i da je prilikom privođenja upotrebljena prekomerna sila. Subotić je zadobio povrede po ruci i glavi.