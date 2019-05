UHAPŠENE 23 OSOBE TOKOM AKCIJE ROSU Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je tokom izlaganja u Skupštini da je tokom akcije tzv. kosovskih snaga uhapšeno 23 osoba.



"FIT i NjSO (nekadašnja ROSU) upali na teritoriju severa KiM sa 73 vozila i još 50 čeka u Kosovskoj Mitrovici. Do sada je uhapšeno 23 osobe srpske i bošnjačke nacionalnosti. Reč je o pripadnicima KPS". kazao je predsednik.



"I dalje je teško stanje u Zubinom Potoku, gde se nenaoružani građani suprotstavaljaju. Srbi nisu raspolagali naoružanjem, Albanci su im pucali iznad glava bojevom municijom", rekao je Vučić.



"Imamo dokaze da su upadali u kuće i razbijali sve", dodao je on.

VUČIĆ: NATO SE NE MEŠA U TO Vučić je istakao da je NATO rekao našim vlastima da se ne meša u to.



"Mađarski pripadnici KFORA pokušali su da intervenišu, ali ih je komandant vratio. Pozvali su nas da se umirimo i da razumemo da je samo borba protiv korpucije", rekao je predsednik Srbije.











VUČIĆ: VOJSKA ĆE ZAŠTITI NAROD AKO GA NAPADNU Predsednik je istakao da je ponašanje NATO-a licemerno.



Ukoliko dođe do narušavanja ustavnog poretka i napada na Srbe na severu Kosova i Metohije zaštitićemo naš narod, poručio je danas u Skupštini Srbije predsednik Srbije Aleksandar Vučić.



On je rekao da je jutros u 6.29 minuta kao vrhovni komandant naredio punu borbenu i bojevu gotovost srpskih armijskih jedinica.



"Ukoliko dođe do bilo kakvog ugrožavanja poretka i života ljudi na severu KiM naša vojska će zaštiti naš narod", rekao je Vučić.



On je rekao i da su sve policijske jedinice posebne i specijalne namene u pripravnosti i istakao da Srbija ništa ni od koga neće da krije.



Svesni smo, istakao je, teških i užasnih posledica i Beograd će nastaviti da radi na očuvanju mira i stabilnosti.



"Mi da dozvolimo novu Oluju u bilo kom delu gde žive naš narod - nećemo", rekao je Vučić.

VUČIĆ: ALBANCI PUCALI NA LjUDE JER SU IH SRBI GAĐALI KAMENICAMA



"Na najbahatiji način pokazuju koliko su veliki i snažni i moćni. Do sada nema poginulih, Albanci će za povređene od kamenica reći da su ranjeni, U Kosovskoj Mitrovici su pucali na ljude u jednoj od sporednih ulica jer su ih Srbi gađali kamenicama", dodao je Vučić.



"Želim da vas upoznam o onome što smo preduzeli i nameravano da preduzmemo posle jutrošnje sednice Saveta bezbednosti", rekao je Vučić.



"Upoznali smo sve kojima smo pričali da ćemo tolerisati sve osim upada na sever KiM sa situacijom, a oni su rekli da je to samo policijska akcija protiv krimminala i korupcije? Zamislite takvu akciju koju vodi Haradinaj?", rekao je predsednik i nastavio:



"Već godinu i po dana, najžešćim intenzitetom napada se narod na KiM i pokušava se njihova kriminalizacija. Optužuju nas i za ubistvo Olivera Ivanovića. Čak i mene lično", dodao je on.



VUČIĆ: NA KiM PRIVEDEN I JEDAN RUSKI DRŽAVLjANIN



Srpske vlasti su o tome upoznale nadležne organe ruskih državnih vlasti, dodao je predsednik.



"Pretukli su ga i priveli da bi se, ako je informacija pouzdana, najverovatnije da bi se dodvorili onima koji su celu akciju odobrili", rekao je Vučić.



NEĆE BITI GRANICE NA KOPAONIKU, ZAŠTITIĆEMO NAROD



Vučić je ukazao da je predsednik privremenih institucija u Prištini Hašim Tači u ponedeljak pozvao Albaniju na ujedinjenje, a to znači, ističe, da oni žele da upostave albansku granicu prema Srbiji na Kopaoniku.



"Dakle, granica velike Albanije može i u narednih nekoliko dana da nam se pojavi na Kopaoniku, zahvaljujući i Srbima, koji su im pomagali u tome, a moj odgovor njima je - neće biti takve velike granice na Kopaoniku".



Vučić kaže da o tome nije govorio juče u skupštini, da mu zlonamerni ne bi prebacili da time skuplja političke poene.



"Znam da će svi ovi junaci koji su me optuživali za idaju i koji su na fašistički način pokušavali da spreče poslanike da rade svoj posao ovde. znam da će ođednom da postanu glavni mirotvorci i govoriti kako bi trebalo da zaštitimo naš narod".





Vučić je naglasio da ćemo mi da se borimo da sačuvamo mir i staibnlost, kao i da ćemo biti u potunosti spremni da u najkraćem mogućem roku zaštitimo svoj narod.



VUČIĆ: POKUŠAJI KRIMINALIZACIJA SRBA



Predsednik je naveo da već godinu i po dana najvišim mogućim intenzitetom traju najžešći napadi na srpski narod, naročito na severu i da je u toku pokušaj pune kriminalizacije srpskog naroda.



Vučić je dodao i da je godinu i po dana od optužbi da država, ili on lično, ili neko od srpskih lidera, stoji iza ubistva Olivera Ivanovića, jer je bilo strahovito važno da se krene protiv Srba na severu.



"Jedini dokazi bile su izjave srpskih političara koji vide KiM na razglednici jednom u tri godine, a lažno se predstavljaju da su sa KiM", rekao je Vučić.



Sa druge strane su pokušaji kriminalizacije Srba, jer je, kako je pojasnio, najmanja stopa kriminala upravo na severu Kosmeta.





KRIMINALIZACIJA SRBA DA BI SE ONEMOGUĆILA ODBRANA SEVERA KiM



"Da se narodu uterao strah u kosti i da bi se onemogućila odbrana severa Kosova. Da se u budućnosti naviknemo, da to postane uobičajeno i da mog da sprovodu slično onome iz 2004. godine završavajući priču o nezavisnosti Kosova", zaključio je Vučić.



ŠEŠELj O IZJAVIMA UGLjANINA Poslanik Srpske radikalne stranke (SRS) Aleksandar Šešelj rekao je da je Sulejman Ugljanin, političar iz Novog Pazara koji je, kaže, poznat po antisrpskim izjavama kazao kako je Stefan Nemanja ratni zločinac.



Šešelj je upitao da li je moguće da takve izjave prolaze bez reakcija nadležnih organa, kao i zbog čega SNS i koalicioni partneri podržavaju Ugljanina u Bosanskom nacionalnom veću (BNV).



On je pozvao državne organe da se jasno ograde od Ugljaninovih izjava i da preduzmu sve mere protiv delovanja Ugljanina i njegove stranke.



Šešelj je pitao Ministarstvo spoljnih poslova kakva je reakcija Srbije na to što je jedan broj Srba osuđen u Crnoj Gori “za izmišljeno delo pokušaj državnog udara”



Poslanik Stranke moderne Srbije (SMS) Nemanja Radojević pitao je ministra za zaštitu životne sredine Gorana Trivana da li je tačno da će se u Požarevcu graditi spalionica za medicinski otpad i da li će se to činiti u drugim gradovima Srbije.



Interesovalo ga je i kada će u skupštinu doći izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom.





ATLAGIĆ O MEDIJSKIM NAPADIMA



Kako je rekao, brutalni napadi na Vučića i njegovu porodicu dela su raznih politikanskih grupa i pojedinaca bilo inostranih, bilo domaćih sa ciljem da se oslabi uloga i značaj predsednika. Ovih dana su, kaže, ti napadi intenzivirani kako bi se oslabila pregovaračka pozicija predsednika u rešavanju pitanja Kosova i Metohije.



Atlagić je pitao tužilastsvo i da li će da ispita finansijske transkacije Dragana Đilasa.



On je pitao da I je tačno da je “Đilas opljačkao Telekom 2011. godine tako što je izvršio pritisak da to javno preduzeće kupi četiri kablovska kanala za 7,7 miliona evra”



VUKADINOVIĆ: ŠTA JE KOMPROMIS, ŠTA "CRVENA LINIJA"? Poslanik Nove Srbije - Pokreta za spas Srbije Đorđe Vukadinović pitao je predsednika Srbije Aleksandra Vučića šta podrazumeva kompromis za koji je Srbija spremna, ne u smislu detalja plana, već šta je “crvena linija”.



Vukadinović je podsetio da je u skupštini 2013. godine usvojena Rezolucija u kojoj piše da svako rešenje pitanja o privremenom ili konačnom status KiM mora da bude u skladu sa ustavom I rezolucijom 1244.



Naveo je da su mu neki prijatelji rekli da u parlament donese Ustav i Miroslavljevo jevanđelje, ali da to, kako kaže, nije njegov stil, ali da jeste “lajt motiv” njegovog izlaganja.



Vukadinović je kritikovao Briselski sporazum nazivajući ga “neustavnim aktom”, te rekao da za vreme Miloševića, Tadića, Koštunice, ROSU nisu mogle preko Ibra.



“Mi smo kao država nemoćni, a nismo bili tako nemoćni”, rekao je Vukadinović.



On je takođe kritikovao atmosferu u skupštini rekavši da ona nije dobra i da “to možda odbija neke ljude da prisustvuju sednici”.

PUPS PODRŽAVA VUČIĆA OKO KiM, "CRVENA LINIJA" - IMOVINA



Za tu partiju, istakao je Stošić, crvena linija u rešavanju tog kompleksnog pitanja je imovina građana, države Srbije i SPC koja, kako je naveo, vredi stotine milijarde evra.



"Ako se u Srbiji postigne saglasnost da je to pitanje početak svih daljih pregovora oko budućnisti KiM i da je to crvena linija preko koje nijedan politički subjekt, bilo da je vlast ili opozicija, neće preći, onda će i budući status KiM biti izvestan", uveren je Stošić.



On je naveo da je oko 60 odsto zemljišta na KiM u srpskoj svojini i da su Albanci uzurpirali oko milion parcela obradivog zemljišta u južnoj pokrajini u kojoj se, kako kaže, nalazi 14, 7 milijardi tona rezervi ruda i minerala.



"To je dovoljno za eksploataciju u naredna dva veka i razlog više da se borimo za očuvanje imovine na KiM", rekao je Stošić i ukazao da Srbija vraća oko milijardu evra dugova KM i da će ih vraćati do 2041.godine.





VUČIĆ: ZAPADNE SILE REKLE DA AKCIJA ROSU NEMA VEZE SA BORBOM PROTIV KORUPCIJE



"Prema informacijama koje imamo, samo još četiri vozila NjSO nalaze se na Severu Kosova i oni se povlače. To je dobra vest za očuvanje mira i stabilnosti i za naše građane KiM", rekao je predsednik u Skupštini Srbije.



"Što se tiče zapadnih sila, one nisu javno izašle sa stavom, ali su njima rekli da je ono što je bilo u Zubinom Potoku bilo prekoračenje dozvoljene upotrebe sile i da je važno da se brzo povuku. Pretpostavljam da je to ključna stvar zbog koje su se tako brzo povukli", preneo je Vučić.



On je napomenuo da je plan kosovskih snaga bio hapšenje 26 lica, a da je njih 19 sa severa Kosova je privedeno u južni deo Kosovske Mitrovice.









VUČIĆ: BRISELSKI SPORAZUM ZAŠTITIO SRPSKI NAROD NA KiM



Vučić je optužio Vukadinovića da iznosi neistine sa političkom namerom koja nije naivna i da se upravo zbog takvih stvari i pogoršavao položaj Srba na KiM.



"Suština briselskog sporazuma je da smo mi spasavali šta se može spasiti i spasili srpski narod, a da ništa suštinski nismo izgubili. Već da imamo policiju na severu koja treba da zašititi Srbe, sastavljenu od Srba, koju ranije nismo imali. Tačno je da ta policija radi u okviru kosovskog tzv. legalnog sistema, ali ranije nismo imali nikakavu policiju tada već su Rosu i ostali mogli da vršljaju kako hoće", kazao je Vučić.



Naglasio je da je to sušitnska razlika, pošto se sadašnja vlast po pitanju KiM izborila da budemo poštovani od međunarodne zajednice.



"Da sačuvamo ugled Srbije, da ne mogu da nas okrive za bilo šta, a da suštinski ne izgubimo ništa i da ne budemo nemoćni onako kako smo bili apsollutno nemoćni u vaše vreme i u vreme vlasti koju ste podržavali", rekao je predsednik Vukadinoviću.





NETAČNO JE DA JE BRISELSKI SPORAZUM IZDAJA Vučić je optužio Vukadinovića da iznosi neistine u parlamentu sa političkom namerom koja nije naivna i da se upravo zbog tih stvari i pogoršavao položaj Srba na KiM.



Naglasio je da je potpuno netačno da je briselski sporazum izdaja i da do njega nije bilo upada Rosu na severu KiM i izneo podatak da je jedinica Rosu upravo upala na sever 26. jula 2011. godine, za vreme prethodne vlasti.



"Specijalne jedince ROSU upadaju na sever Kosova sa 19 motornih vozila sa nemarom da ostvare punu kontrolu na Jarinju i Brnjaku i tada je poginuo jedan pripadnik te jedinice u selu Zupče kod Zubinog Potoka", naveo je Vučić.



Objasnio je da je aktulna vlast na osnovu briselskog spozuma dobila pravni osnov da Rosu i druge naoružane jedinice ne mogu da idu na sever i da sada imamo pravni osnov na osnovu kojeg možemo da tražimo njihovo uklanjanje.

VUČIĆ: USTAV VAM SADA SLUŽI DA GA MENI POKAZUJETE 11 GODINA POŠTO SU ALBANCI SVOJ POSAO ZAVRŠILI



"Izjavili ste nešto što me je zabolelo, kao i svakog Srbina na KiM, da smo danas mnogo nemoćniji nego pre 2012. godine. Pa jesu li 2004. godine na Kosovu spaili 29 hramova, lomili krstove na crkvama, ubijali na desetine ljudi i progonili na hiljade njih?", zapitao je Vučić Vukadinovića.



Dodao je Vučić da "moćna država" reagovala tako što je zapaljena džamija u Beogradu i da su predstavnici vlasti tada zaboravili Srbe na KiM.



Kada je reč o poštovanju Ustava iz 2006. godine, Vučić je podsetio država nije reagovala kada je Kosovo proglasilo nezavisnost 2008. godine i da su se tadašnji nosioci vlasti sada setili tog ustava.



"Ustav vam sada služi da ga meni pokazujete 11 godina pošto su oni (Albanci) svoj posao završili", dodao je Vučić.





VUČIĆ: KO STE VI DA ČUPATE ZNAKOVE U OVOJ ZEMLjI?



"Da li je ta tolerancija da okružite Predsedništvo i kažete da ne date meni kao predsedniku da izađe iz zgrade. Ko ste vi da čupate znakove u ovoj zemlji, da razarate imovinu ove zemlje, ko vam je dao to pravo?", zapitao je Vučić.





VUČIĆ: HVALA SRPSKOM NARODU NA HRABROSTI



"Hašim Tači je rekao da zna da ne sme na Kosovo jer ga tu čeka NATO i ja to znam, i znam koliko je teška situacija za nas. I veoma sam srećan kad je Tači miran i siguran da sve dobro zna i da sve dobro rauzme", rekao je Vučić u Skupštini Srbije.



On je poručio da će Srbija gledati da sačuva mir, izrazivši zahvalanost srpskom narodu za "hrabrost i junaštvo i što su još jednaput uspeli da sačuvaju srpska ognjišta i pokazali kako goloruki umeju da čuvaju svoje kuće i porodice".



Vučić je podsetio da Srbija nije reagovala na učešće predstavnika kosovskih trupa na vežbi u Hrvatskoj.



"Ne zato što nismo mogli, to je strašna provokacija, to se ne radi. Namerno sam želeo da prećutimo da bismo pokazali da ne moramo da reagujemo u svakom trenutku. A oni koji su to uradili - uradili su to samo da bi videli našu ishitrenu reakciju i ama baš ništa više", smatra predsednik.



On je poručio da će Srbija da radio svoj posao u skladu sa međunarodnim javnim pravom uvek.



"Daćemo sve od sebe da obezbedimo ekonomski i socijalni napredak Srbije", zaključio je.



VUČIĆ: SRBE SU VEZIVALI KAO ZVERI



Kako je rekao, prilikom hapšenja, Srbe i Bošnjake su „vezivali kao zveri", dok su Albanci, koji su uhapšeni, dobili poziv da se jave u stanicu.



„To je slika i prilika onih koji su nam se postavljali i kao posrednici u razgovorima. Nikakvu odgovornost ne osećam zato što EU nije želela da sprovede u delo ono za šta je bila garant", rekao je Vučić u Skupštini Srbije.



"Da vi znate kako su 'gluvi telefoni' kada nešto treba da se učini za Srbe. Kada mi zadržimo na granici nekog od srpskih 'slugu' na 15 minuta, pa 50 njih zove istog sekunda. Evo, odmah da ih obavestim, pošto mnogi od njih, birokrata raznih, neće imati priliku da me čuju telefonom - menjam telefon i biće isključen za njih u svakom od sličnih slučajeva", rekao je Vučić.





VUČIĆ: UPOZORIO SAM NA HAPŠENjE



„Namerno nisu to uradili, namerno su čekali, jer mi ovde govorimo o kompromisu i o miru, ne bi li pokušali da izazovu našu ishitrenu i nervoznu reakciju. A, naša reakcija će biti planirana, ozbiljna i odgovorna i nimalo nemoćna“, istakao je predsednik.



Nalazimo se, kaže, u veoma teškoj poziciji, sa malo naše krivice danas, ali sa delom naše krivice u prošlosti, ali i to da danas ima mnogo više krivice onih koji su mislili da bacanjem Srbije na kolena mogu da ispune svoje geopolitičke interese i misle da su u tome potpuno uspeli.



VUČIĆ: LjUDI SU UHAPŠENI DA BI IM SE UTERAO STRAH U KOSTI Poručio je da je 25 ljudi uhapšeno ne zbog kriminala i korupcije, već da bi se uterao strah u kosti, jer je jedini cilj i želja Prištine da zauzme sever Kosova.



Predsednik se zahvalio srpskom narodu, pre svega u Zubinom Potoku, koji se, kaže, goloruk suprotstavio do zuba naoružanim specijalcima.



Dodao je da će se o tome govoriti u Srbiji i da to neće ostati nezbeleženo.



"I ne moraju da brinu, jer kao što sam već i rekao, čuvaćemo mir i stabilnost, a budu li nas primorali da zaštitimo Srbe - sve što imam da kažem za razliku od prethodnih decenija, Srbija će pobediti", zaključio je Vučić.

VUČIĆ: POKUŠAĆE RUSA DA PREDSTAVE KAO ŠVERCERA



"Za ruskog državljanina zvanično je reagovao ambasador Rusije Čepurin. Verovatno će u Prištini reći da je i taj Rus neki švercer koji je učestvovao u krimalnim radnjama, pa će to sad na nekom novom Štrahe snimku da nam pokažu", kazao je Vučić u parlamentu.



Vučić je prethodno rekao da je Hašim Tači potvrdio da su uhapsili ruškog državljanina, kao i da na KiM Albanci hoće da budu "heroji Amerike i pokažu da mogu da rade šta hoće i kako hoće".



Prema još nepotvrđenim informacijama, pretučen je i priveden jedan ruski državljanin na KiM, Mihail Krasnoščenko, radnik UNMIK administracije.



ČANAK: ZAŠTO SE NE IDE NA PROMENU USTAVA? Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Nenad Čanak upitao je predsednika Aleksandra Vučića zašto se ne ide na promenu Ustava, kako bi se taj dokument usaglasio sa faktičkim stanjem na KiM.



On je naglasio da bi, po slovu aktuelnog Ustava, trebalo angažovati sve policijske i vojne snage, otići u Prištinu uhapšiti Hašima Tačija i Ramuša Haradinaja i ugušiti pobunu na delu teritorije Srbije.



"Da li to može da se uradi? Naravno ne. Ako ne može da se uradi, onda se mora usaglasiti Ustav sa faktičkim stanjem", rekao je Čanak.



Dodaje da postoji ozbiljan nesporazum oko pregovora koji su u ćorsokaku već duže, jer se uvek kreće od iste platforme koja je, po njegovom mišljenju, nacionalistička i centralistička.



Kaže da je pogrešno insistirati na tome da postoji nesporazum između Albanaca i Srba, te da treba razgraničiti da li je u pitanju konflikt Albanaca i Srba ili aktuelne prištinske administracije sa delom stanovništva srpskog porekla koje živi tamo.



Po njemu je potpuno pogrešna postavka pokušaj rešavanja kosovskog pitanja, jer se pominje da je na Jarinju i Brnjaku stavljena granica izumeđu Srba i Srba, te da ne treba da čudi ako u Albaniji pomenu da na svim svojim granicama imaju Albance sa jedne i druge strane.



"Dolazimo u poziciju da se pravda velikoalbanski projekat koji dobija na popularnosti. Hoću da skrenem pažnju da se gube potencijalni saveznici, saveznici dobre volje", kaže on.





ČANAK O ĆORSOKAKU U PREGOVORIMA



"To su problemi Škotske i Irske. Ostankom u EU ti problemi bi bili relaksiraniji, ako ne bi bili potpuno uklonjeni. Devetnaestovekovni koncept poimanja nacije vezane za teritoriju u ovom slučaju isključivo je štetočinski, zato što nas dovodi u poziciju da povezivanjem nacije i teritorije gubimo iz vida da integrativni proces kakve nudi EU su suštinsko rešenje za to. I zato što više EU, to manje tenzija", zaključio je on.



VUČIĆ: I DALjE SMO NA PUTU KA EU, U PRKOS LICEMERJU...



On je ocenio je da će ovo što se danas dogodilo upadom specijalnih policijskih snaga Prištine imati mnogo teže posledice.



Vučić je, odgovarajući na pitanja poslanika Nenada Čanka, istakao da ova akcija neće biti "bilo pa prošlo".



"Sada se jedna velika sila, Rusija, uključila u to i to zbog svog građanina, ali i svih drugih stvari. Mnoge će se time opcije otvarati, i ne mali deo stvari promeniti, koje mogu biti dobre za nas, ali i mogu da otvore brojne opasnosti po nas", objasnio je on.



Vučić je istakao da se zalagao i da se dalje zalaže dalje za evropski put Srbije, uprkos licemeriju, sličnom onom njegovih političkih protivnika koji danas ne znaju da objasne šta se sve dešava na Kosovu, a tvrde da je on "namestio" upad specijalaca.



"Bićemo na evropskom putu, ali ne znači da neću imati dovoljno hrabrosti da im govorim o licemerju, sve što rade na KiM, i kako se odnose prema nama kada ispunimo sve uslove. Mi danas kada bi ušli u EU ne bismo bili najsiromašnija zemlja. Jedna zemlja je dobila 40 milijardi evra pomoći, a i dan dana ima manje plate i penzije nego kod nas. Ne moram da kažem koliko bi samo deo takve pomoći doprineo razvoju kod nas", objasnio je Vučić.



VUČIĆ: EU NAMERNO NAS NAMERNO DRŽI U POGLAVLjU 35 Vučić je rekao da je Srbija ispunila sve ekonomske uslove, a EU ne otvara namerno ostala poglavlja u želji da nas drži u poglavlju 35.



Ponovio je da nije sporno da je naš strateški put članstvo u EU, ali i dodao da se našim građanima ne dozvoli da vide šta se događa oko nas.



"Dok dobijamo snimak dok pucaju iznad glava našim ljudima, oni se ne javljaju na telefon, jer je njima to normalna stvar. Znam da su neki zapadni predstavnici insistirali da se prekine akcija, ali neće niko to javno da kaže, već će reći 'podržavamo legalnu i legitimnu akciju policije'. To je nešto što vas dovodi u situaciju kada govorite o zaštiti našeg naroda... Imamo li još nešto na stolu, a da se ne ponašamo jednako neodgovorno kao vlasti od 2000-2012? Šta da uradite - da pustite da nestane narod? Da li mislite da tako nešto može da traje, da idu iz akcije u akciju. To neće moći", podvukao je Vučić.



Ukazao je da Priština nije razumela ni granice trpljenja našeg naroda, ni trpeljivosti i strpljenja srpske države.

VUČIĆ: NEMA RAZLIKE IZMEĐU SRBINA U SRBIJI ILI BILO GDE



"Nema razlike između Srbina koji živi u Vojvodini, u centralnoj Srbiji ili bilo gde. Mi smo svojevremeno u stranci imali raspravu oko bosanskih Srba. Oni koji su iz BiH, RS, bilo kojeg dela oni su Srbi. Nisu oni ničiji Srbi, pa ni bosanski. Kako Tomislavu Žigmanovu da kažem da je srpski Hrvat", objasnio je on.



Dalje je negirao da je centralista, rekavši da je samo po pitanju finansija više centralista nego drugi, jer je iz iskustva video koliko smo problema imali zbog neodgovornosti opština i drugih lokalnih samoprava.



"U svim drugim oblastima ne vidim problem decentralzacije", kazao je on. Što se Vovodine tiče rekao je da je veoma srećan što je posle decenija propadanja i stagnacije bilo mnogo dobrih stvari.



Podsetio je da je samo on otvorio 20 novih fabrika i velikih pogona, i da je veruje da će dalje fabrike koje treba da se otvore biti novi signal za ubrzan razvoj Vojvodine.



Uveren je da građani vide boljitak i da zna da nisu još sasvim zadovoljni.



VUČIĆ: POTVRĐENO HAPŠENjE 19 OSOBA



"Trenutno se 19 Srba i Bošnjaka i jedan Albanac sa severa nalalaze u Južnoj Mitrovici. To je naša informacija. Videćemo, pošto smo imali prvu dojavu za više lica", rekao je Vučić.



Dodao je da je bilo pretresa kuća i stanova više lica.



"Za sada imamo potvrdu za 19, što ne znači da je to konačan broj. Zamislite, sa celog juga, koliko smo dobili informaciju, dobilo je poziv - papirče da se jave. A, srpskih policajaca je ukupno 6,8 ili 6,9 odsto. I, sad vidite, isti je broj Srba i Albanaca - 13 prema jedan, 'tako to ide u demokratiji', jer su Srbi 13 puta veći kriminalci nego Albanci", rekao je Vučić.



Kaže da je video da je Fatmir Ljimaj rekao da je to strašan udar kriminalu na severu KiM.



Vučić je zapitao kako reagovati kada neko kao što je Ljimaj kaže da je nešto strašan udarac kriminalu i dodao da je Ljimaj za EU, nažalost, legitiman predstavnik.



VUČIĆ: RAMBUJE 2 BI NAS DOVEO U NEMOGUĆU SITUACIJU



"Plašim se da bi nam na tom skupu iza zatvorenih vrata bilo ponuđeno veoma malo i nedovoljno, kao i da nećemo moći ni na koji način da kažemo da ne ispunjava najniže zahteve srpske strane", rekao je Vučić u Skupštini Srbije.



On je dodao da govori iz iskustva razgovora sa predstavnicima EU i drugih zapadnih zemalja.



Vučić je rekao da bi takav skup okupio više različitih zapadnih sila te istakao da njih, sem nezavisnosti Kosova, najviše interesuje kako da se osigura integritet BiH, te da im je zato važno da se, ali i na koji način, završi situacija oko KiM.



"Zato neće da daju gotovo ništa, a razmišljaju o tome šta Srbija može da 'proguta'. Od nemačke kancelarke Angele Merkel sam u Davosu, pred 20 ljudi, kada sam molio, dobio odgovor da razume šta govorim, ali da ne može da prihvati ono što tražim, jer nema šta kao alternativu da ponudi. To su reči najmoćnije žene u Evropi", preneo je on.



VUČIĆ: PREGOVORI SU U ĆORSOKAKU Predsednik Srbije naglasio je da su pregovori sa Albancima u ćorsokaku, jer prištinska administracija nijednog sekunda nije želela nijedan kompromis.



Dodaje da je Prištini jedini cilj da se prizna Kosovo na celoj terotoriji i da nisu spremni na suštinski kompromis.

MILOŠEVIĆ IMAO NAJBOLjU POZICIJU, DOS JOŠ MOGAO DA SE "IGRA"



"Milošević je imao najbolju poziciju, DOS nešto lošiju, ali je još mogao da se 'igra', a mi smo danas u užasno teškoj poziciji, a pri tome nisam defetista, već sam samo oprezan", rekao je Vučić, primetivši da je to mnogo bolji pristup u politici nego onaj po sistemu "lako ćemo" jer je neodgovaran.



Ipak, kaže on, borićemo se snažno, svom energijom, sa mnogo entuzijazma, iako imamo mnogo manje prostora.



Uporedio je to sa borbom u ringu sa protivnikom koji je tri ranga iznad nas a nama još vezana ruka.



"Mi to konstatujemo ali neće da odustanemo od borbe, pa čak i od pobede", rekao je Vučić.



VUČIĆ: OPET ĆE SE PONOVITI DRAMA



"Od tada je prošlo 16 godina, a mi smo doživeli pogrom, za 50 odsto je manje Srba na KiM, 2008. je proglašena nezavisnost, 2009. izmestili smo to pitanje u EU, 2010. smo imali presudu MSP, 2011. postavili granicu na Jarinju i Brnjaku. I pri svemu tome očekujete od mene da 16 godina kasnije, u trostruko lošijim uslovima, da reagujem onako kako vaša partija nije ni pre 16 godina. I ja vam kažem: ne brinite, reagovaćemo snažno", rekao je Vučić odgovarajući poslaniku Milanu Lapčeviću, ranije članu DSS.



Dodao je i da to što je danas završena drama na KiM nije kraj, imaćemo 7 "dobrih dana" i opet će se ponoviti.



"Ali, naša reakcija ne sme da bude ista, pozivanje da nas saslušaju, pomognu i da nam ne tuku narod. Naša reakcija će biti odgovorna, uvek ćemo se truditi da čuvamo mir, ali i da sačuvamo određene rezerve u sopstevnom ponašanju i u sopstvenoj reakciji i različite vrste iznenađenja za one koji misle da mogu da maltretiraju srpski narod", kaže on.



"Ako to nije dovoljno, ako to nije fer, onda ja ne znam šta je fer".



ALBANCI NE ŽELE PUNU AUTONOMIJU Vučić je u Skupštini Srbije rekao da Albanci na Kosovu ne žele punu autonomiju iako su je nudili i Koštunica, i Tadić, Milošević.



"Oni to nisu hteli ni 90-ih godina, a kamoli danas kad ih ceo civilizovan i moderan svet, kako oni smatraju, priznaje. Nemojte da obmanjujemo svoj narod da je moguće da neko od njih to da prihvati. Oni su, po njima, stekli nezavisnost, a mi sm ti koji ih ometamo u sprovođenju efekata pune nezavisnosti. I zato se bore protiv nas", dodao je Vučić.



U našim rukama nije prevelika moć, ali onim što jeste upravljamo bolje nego pre, kaže on.



"Samo neći da lažemo narod da govorimo da je u našim rukama prevelika moć", rekao je Vučić ddodajući da samo govori kakva je realna situacija.



"Ako mislite da se Srbija razvija, hoćete li da odustanemo od nemačkih, italijanskih fabrika? Ja to ne mogu kao predsednik jer ćete sutra da pitate kolike su nam plate. Moramo da guramo zemlju da ide brže od ostalih a da politički opstajemo", kazao je on.

VUČIĆ: STAVITE SE U MOJU POZICIJU



"Pa ćete videti da biste se mnogo puta česhe složili sa mnom nego što ste to danas učinili", kaže on.



Kada je govorio katastrofi za srpski narod, objasnio je danas, mislio je u dugoročnom smislu.



"Nisam govorio o danu D, da će sve da propadne u jednom prepodnevu, već da suštinski gubimo šanse za ekonomski napredak i mislim da tu nisam ništa pogrešio", rekao je on.



Dodao je i da je na formiranje kosovske vojske takođe veoma oštro reagovao, da je zvao i generalnog sekretara NATO, koj je to osudio, ali da to nije vredelo.



"Rekli smo da Albanci krše i svoj sopstveni ustav ali to nikoga nije interesovalo jer su zemlje Kvinte bez izuzetka to podržale, a onda to podražavju i druge zapadne zemlje. A na koji drugi način smo to mogli da sprečimo, šta da napravimo", upitao je Vučić.



LAPČEVIĆ: NAJVAŽNIJE KARTE JOŠ U RUKAMA SRBIJE



“Bez obzira na našu tešku situaciju mislim da su još uvek najvažnije karte u rukama Srbije i da još uvek mnogo toga, ako ne i sve, zavisi od nas”, rekao je Lapčević.



On smatra da je Srbija trebalo jače da reaguje na formiranje vojske Kosova, navodeći da je ta tema bila u drugom planu u odnosu na uvođenje taksi.





Lapčević je istakao da je KiM važno pitanje koje ne bi trebalo da se koristi za međustranačko obračunavanje.



VUČIĆ: NEMA ALTERNATIVE PREGOVORIMA Bolje je 1.000 dana pregovarati, nego jedan dan ratovati, izjavio je u parlamentu predsednik Srbije Aleksandar Vučić u odgovor na pitanja poslanika koji je smisao pregovora, te zapitao da li uopšte imamo alternativu pregovorima.



"Moje pitanje je - šta je alternativa, ako nemamo pregovore, šta radimo onda? Pa je'' l mislite da je neko želeo da se povuče", poručio je Vučić.



Kako je rekao, sa bilo kim da se ratuje, stvari moraju da se završe pregovorima i razgovorima. Predsednik je naglasio da je pregovaranje suština posla predstavnika države, a sve kako ne bi došlo do sukoba.



"Mnogi koji su se zaklinjali u to da je Kosovo srce Srbije doprineli su tome da Kosovo u dobrom svom delu i de fakto ne bude pod kontrolom Srbije", naveo je Vučić.





VUČIĆ: MOLIM VAS ZA MALO VIŠE RELANOSTI



"Prebacuje nam se da želimo da predamo Kosovo. Pa, to se desilo za vreme njihove vlasti, 2008. godine i kada smo poraženi 1999. od velike NATO sile. Zar mislite da može posle toga da se ne plati cena, a evidentno je bilo da smo izgubili u tom sukobu? Kako mislite da je moguće da sve ostane isto i da se ništa nije promenilo?", zapitao je Vučić.





Podseća da je on prvi uveo obeležavanje godišnjice NATO agresije i nazivanje toga agresijom umesto NATO bombardovanjem i NATO kampanjom.



"Molim vas za malo više relanosti. Neće prestati ni na Srbiju niti na Republiku Srpsku. Izbor je samo da li da se borimo ili da odustanemo od svega", rekao je Vučić na šta mu je lider radikala Vojislav Šešelj dobacio da treba da izaberemo odustajanje od EU.

VUČIĆ: ZA SRBIJU VAŽAN EVROPSKI PUT Predsednik Aleksandar Vučić je zapitao, ako pričamo bez emocija, da li stvarno neko misli da je odustajanje Srbije od EU moguće i da li neko misli da bi imali kao zemlja 3,5 milijardi evra stranih investicija godišnje da nismo na evropskom putu.



Dodao je da mu nisu uvek prijatni razgovori sa predstavnicima EU zbog njihovog licemerja po pitanju KiM, ali da je za Srbiju važan evropski put ako hoćemo da imamo jaču ekonomiju.



Kazao je da dva velika njihova investitora 2017. nisu namerno htela učestvuju u kupovini naših obaveznica i da smo jedva izbegli krizu, samo zahvaljujući stabilnosti srpskih finansija.



Predsednik je istakao da moramo da budemo racionalni i da građani treba da razumeju da Srbija ide po tankoj žici i da je to možda jedini način da opstane kao zemlja.

OBRADOVIĆ I ALEKSIĆ AKCIJU "PRIPISUJU" DOGOVORU BEOGRADA I PRIŠTINE



"Režija", 'direktan dogovor Vučića i Tačija', tvrdi Obradović, koji je novinarima u holu Narodne skupštine, pošto bojkotuje zasedanje, rekao da je dogovor "izmakao kontroli", jer se narod u opštini Zubin Potok suprotstavio jedinicama ROSU.



Obradović je naveo i da sve više članova vladajuće koalicije, poput ministara Aleksandra Antića, Rasima Ljajića i Aleksandra Vulina, govori o razgraničenju kao jedinom rešenju za KiM što njemu govori da je "sve dogovoreno".





I prilikom ranijih incidenata na severu KiM, poput hapšenja Marka Đurića, neke partije u Beogradu su tvrdile da je i to rezultat dogovora Beograda i Prištine.



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas u Skupštini, na informacije o Obradovićevom i Jeremićevom stavu, rekao da je to izraz licemerja njegovih političkih protivnika, koji danas ne znaju da objasne šta se sve dešava na Kosovu, a tvrde da je on "namestio" upad specijalaca.



Izrazio je nerazumevanje za takve tvrdnje političkih protivnika.



VUČIĆ: VLAST JE IZABRANA VOLjOM NARODA



On je tako odgovorio poslaniku SRS Miloradu Mirčiću koji je tokom rasprave u parlamentu rekao da vlada mora biti spremna za velike izazove i još veće potrese i da se zato mora izvršiti priprema koja podrazumeva i rekonsturkciju vlade.



Mirčić je rekao Vučiću i da on živi u zabludi i misli da će ministarka Zorana Mihajlović uvek biti uz njega, navodeći da radikali o tome govore, kao i da ona nije jedina.





Milorad Mirčić

Vučić je istakao da, iako ne može da govori sve što zna i nikad nije zloupotrebljavao informacije koje ima od bezbednosnih službi, ima saznanja o uticaju različitih faktora na našoj političkoj sceni i na političkoj sceni regiona.



"I u skladu sa tim trudio sam se, i kao predsednik stranke, a ne samo kao predsednik Republike, da predlažem ljude koji imaju integritet i autoritet, koji neće zavisiti od volje bilo koje ambasade. To se odnosi na Zoranu Mihajlović, kao i na sve druge", rekao je Vučić. Ova vlast je izabrana voljom naroda, a ne bilo kakvih zapadnih sila i da je drugačije, uveren sam da se niko od ovih ljudi ne bi nalazio na ovom mestu, a ja sigurno ne bih, poručio je danas predsednik Aleksandar Vučić.On je tako odgovorio poslaniku SRS Miloradu Mirčiću koji je tokom rasprave u parlamentu rekao da vlada mora biti spremna za velike izazove i još veće potrese i da se zato mora izvršiti priprema koja podrazumeva i rekonsturkciju vlade.Mirčić je rekao Vučiću i da on živi u zabludi i misli da će ministarka Zorana Mihajlović uvek biti uz njega, navodeći da radikali o tome govore, kao i da ona nije jedina.Milorad MirčićTakođe, Mirčić je naveo i da EU uvek nađe pogodne da zarad lične vlasti urade šta treba, i da je sada došao red na garnituru koja treba da promeni Ustav, koji je prepreka za sve sto je zamislila EU.Vučić je istakao da, iako ne može da govori sve što zna i nikad nije zloupotrebljavao informacije koje ima od bezbednosnih službi, ima saznanja o uticaju različitih faktora na našoj političkoj sceni i na političkoj sceni regiona."I u skladu sa tim trudio sam se, i kao predsednik stranke, a ne samo kao predsednik Republike, da predlažem ljude koji imaju integritet i autoritet, koji neće zavisiti od volje bilo koje ambasade. To se odnosi na Zoranu Mihajlović, kao i na sve druge", rekao je Vučić.

VUČIĆ: RADITE SAMO ZA JEDNU ZEMLjU Predsednik Srbije poručio je da ljudi za koje bi se pokazalo da su u agenturnom odnosu sa bilo kojom drugom zemljom, ne samo sa SAD, već i sa Rusijom, Nemačkom, Francuskom, Velikom Britanijom... više nikada ne bi imali njegovu podršku.



"I to garantujem. Ne možete da radite za dve zemlje, nego za jednu. Možete da volite zemalja koliko hoćete, ali da radite možete samo za jednu", podvukao je Vučić tokom govora u Skupštini Srbije.



On je rekao da ima poverenja u Zoranu Mihajlović, a oni u koje nema, videće se posle sledećih izbora.



Na pitanje lidera radikala Vojislava Šešelja kada će izbori, Vučić je odgovorio da su izbori uskoro i da smo svakako odavno ušli u izbornu godinu.



"Ako Ana (Brnabić, premijerka) predloži rekonstrukciju, imaće moju podršku. Ovo je bilo samo moje razmišljanje", dodao je Vučić.

VUČIĆ: NISAM DEFETISTA



"Nikakva", konstatovao je Vučić i dodao da nam je ostalo da se zanosimo i uživamo, što se pravimo da ne znamo šta se desilo na KiM i kažemo da je potpuno isto kao pre 11 ili 19 godina, iako je mnogo teže i lošije za nas.



"Nisam defetista, niti tražim izgovore zbog kojih će neko da prizna KiM ili će neko nešto da im da, već govorim zato što ne može Ustav, već mnogo veća snaga Srbije, jedinstvo i bolja ekonomija da budu razlog našeg napretka i veće šanse da sačuvamo ono što se sačuvati može na KiM", rekao je Vučić.





Podvukao je da Srbija ima dobre, iskrene i prijateljske odnose sa Rusijom i Belorusijom, da će nastaviti da gradi i učvršćuje odnose sa tim zemljama, ali se nalazi na putu EU.



NA USTAV ME POZIVAJU ONI KOJI GA NISU PRIMENILI 2008. Danas me svi pozivate na Ustav, čak i oni koji je trebalo da ga sprovedu, 2008. godine, kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, rekao je danas u Skupštini predsednik Aleksandar Vučić i takođe naveo da sa sobom ima fasciklu sa člancima iz prištinskih medija, u kojima ga napadaju, kako bi ih pokazao svima koji veruju u teorije zavere.



"Jedina osoba koju nadaju u svim prištinskim medijima sam ja. Niko drugi. A zašto im smetam ja kad sam se sa njima dogovorio. Je l' može neko to da objasni? Izgleda da ne može", rekao je Vučić.



On je, reagujući na diskusiju Vjerice Radete iz SRS konstatovao da će biti mnogo teže da se razgovara sa Srbijom od danas nego što je to bilo do danas.



“Nisam bio defetista i neću da budem. Boriću se za našu zemlju. Nemojte da živite u teorijama zavere kako se neko dogovorio sa nekim, pa samo čeka dan kada će to nekom da obelodani. Nema ništa od toga”, rekao je Vučić.



On je u parlament doneo fasciklu u kojoj su, kaže, članci iz prištinskih medija da ih pokaže onima koji veruju u teorije zavere.





VUČIĆ: JEDINI SAM KOJI NIJE ISPORUČIO NIJEDNOG SRBINA HAGU



“Vi ste juče završili obraćanje Pekićevom rečenicom, da treba ljubiti zemlju dece svoje, a ne dedova. Nije vam dobro poređenje. Ne mogu deca imati zemlju ako je ne naslede od dedova. Ja ću završiti sa Njegošem - svak je rođen da po jednom umrije, čast i bruka žive dovijeka”, rekla je Radeta.



Vučić joj je rekao da u poslednje vreme sluša samo dve stvari, da treba da završi sa Kosovom i da skine muku sa leđa i da je kriv ako to ne učini, dok drugi govore, mada ne direktno, da će izdati KiM i da će se tako upisati u istoriju najgorih.



“Danas me svi pozivate na Ustav, čak i oni koji je trebalo 2008. godine da ga sprovedu kada je Kosovo proglasilo nezavisnost”, rekao je Vučić.





Osvrnuo se na događaje ispred skupštine u utorak, kada je Boško Obradović pokušao da ga spreči da uđe, rekavši da je mnogo knjiga o fašizmu i nacizmu pročitao, a da još nije pronašao slične slučajeve.



“Sve sam to trpeo ovih sedam godina. Nisam otišao na odmor duže od četiri dana, borio sam se da izvučem zemlju iz teškog stanja. Svaki dan se borim za Srbiju i danas sam jedini koji nije isporučio nijednog Srbina Hagu, pa ni tebe Vjerice, ni Jojića, ni Šešelja”, rekao je Vučić Radeti.



VUČIĆ: NA SEVERU KiM UHAPŠENO 28 LICA, OD TOGA 19 POLICAJACA



On je u skupštinskoj raspravi rekao da je od tih 19 policajaca 11 Srba, sedam Albanaca i jedan Bošnjak.



Od toga, navodi, 12 je sa severa, sedam sa juga, a svih devet građana su Srbi iz Zubinog Potoka, obični građani koji su im se suprotstavili kod mesta Varage.







"Neka mi kažu samo ovi iz međunarodne zajednice kako je to dva ili tri meseca palanirana akcija protiv kriminala i korupcije. Šta sad možete da im kažete? Osmehnete se i kažete 'da, da, u pravu ste' i 'čestitam vam na vladavini prava za koju se zalažete' pošto će da dođe neki stručnjak da me pita 'predsedniče, zašto ste na granici zadržali nekoga 17 minuta', a za ovo će da nam kažu da je izvanredna akcija u borbi za pravnu državu i vladavinu prava", rekao je Vučić.



To je, dodao je, situacija sa kojom moramo da se suočimo i moramo da se borimo za najbolje ineterese našeg naroda.



VUČIĆ: DIJALOG SMANjIO ETNIČKI MOTIVISANO NASILjE NA KiM Dijalog Beograda i Prištine doneo je mir i stabilnost i veću bezbednost za naš narod i građane, rekao je danas u parlamentu predsednik Srbije Aleksandar Vučić i to potkrepio podacima o smanjenju etnički motivisanog nasilja na KiM od 2014. godine.



U skupštinskoj raspravi, Vučić je rekao da je od 1999. godine do danas na KiM bilo 9.000 etnički motivisanih napada, a u periodu od 2014. do danas nesto manje od 500 napada.



"Hoću da vam pokažem da ti rezultati nisu tako mali kako izgledaju i kada pogledate proporciju, videćete da je ovo višestruko manje nego što je bilo u prethodnom periodu kada su govorili da je sve mnogo bolje nego što je danas", rekao je Vučić.



Naveo je da je dijalog doneo mir i stabilnost i, iako nedovoljna prava za Srbe, nešto veću bezbednost za naš narod i za naše građane.



"To je stvar zbog koje sam zadovoljan", rekao je predsednik Srbije.

DRECUN: SRPSKI NAROD MORA DA REDEFINIŠE NACIONALNU STRATEGIJU



"Na početku 21. veka moramo redefinisati nacionalnu strategiju i reći da li ćemo je zasnivati na liniji Beograd-Priština i tom nerešenom konfliktu, ili ćemo forsirati liniju Beograd-Banjaluka. Otvoreno moramo razmišljati o tome i izneti stavove kako bi svi znali šta od nas da očekuju", rekao je Drecun na sednici parlamenta posvećenoj KiM, a na kojoj, kao i juče, govori predsednik Srbije Aleksandar Vučić.



Drecun je na sednici na kojoj se govorilo i o upadu ROSU na sever KiM predstavio i "lični okvir za rešavanje kosovskog problema" koji, kako je rekao, podrazumeva "policentrično rešenje" i isključuje mogućnost priznavanja nezavisnosti Kosova.



"Moj okvir potvrđuje da su pregovori jedini način za postizanje rešenja koje ne može biti zasnovano na novoj realnosti koju Priština pokušava da uvede, od formiranja vojske do uvođenja taksi", rekao je Drecun.



Drecun je dodao da njegov predlog podrazumeva i sprečavanje ujedinjenja Kosova i Albanije, ali i otvaranje puta ka EU integracijama.



SRBIJA POKAZALA ALBANCIMA UVERLjIVU PORUKU Predsednik skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ocenio je da je Srbija pokazala snažnu i uverljivu poruku Albancima i celokupnoj međunarodnoj zajednici da želi da reši kosovski problem na miran način, da želi nastavak dijaloga i istorijsko pomirenje, dok iz Prištine stiže odgovor da neće rešenje, pomirenje, nastavak razgovora i da žele da završe užasno etničko čišćenje.



Od kosovskog pitanja zavisi put kojm će cela Srbija i srpski narod ići u 21. veku, kazao je on i dodao da u rešavanju kosovskog problema veliku ulogu ima međunarodni činilac i da je zato važno da se razmotri što se dešava u svetu kako bismo znali kako najbolje da zaštitimo interese.



Prema njegovim rečima, to nije rađeno do sada i zato je krajnje vreme da se to učini jer posle ovoga neće biti moguće ispravljati greške.



Takođe, dodao je da bi u suprotnom mogli da počnemo da reagujemo srcem, a to nam, kako je ocenio, neće zaštiti interese.



Predsednik Odbora ocenio je da treba da se zna da Rusija i Kina, koje će nam pomagati da se spreči ulazak Kosova u UN, ne mogu i da reše to pitanje.



"Nalazimo se na prostoru gde je dominatni uticaj evroatlantskih saveznika, čiji je kapacitet da urušavaju interese Srbije i srpskog naroda ogroman i toliko snažan da ne smemo dozvoliti da nam se ponovi 1999", rekao je on.





DRECUN: POMOĆ PRIJATELjSKIH ZEMALjA JE OGRANIČENA



To su zemlje preko kojih možemo stvoriti manevarski prostor da umanjimo postojeću štetu i sprečimo nastajanje velike Albanije, rekao je on i dodao da upravo za ostvarenje tog cilja Albancima treba opravdanje u jednoj nepromilšljenoj reakciji Srbije.



Drecun je dodao da će se rešenje, kakvo god bilo, odraziti i na položaj Republike Srpske.







EU NEĆE PROPASTI, ALI ĆE ODLUČIVANjE PO SRBIJU BITI OTEŽANO Predsedik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da nije bilo velikih iznenađenja na izborima za Evropski parlament i da EU posle poslednjih izbora neće propasti, ali da će donošenje odluka u Briselu biti otežano i sve komplikovanije, posebno za odluke koje se odnose na Srbiju i Balkan. Vučić je to rekao u Narodnoj skupštini na sednici posvećenoj KiM, odgovarajući na pitanje poslanika SRS Aleksandra Šešelja o tome da li bi Srbija trebalo da preispita svoj evropski put posle izbora za EP. Vučić je rekao i da prihvata Šešeljevu konstataciju da je možda "prespavao" pad Berlinskog zida, ali je naglasio da Srbija neće prespavati aktuelan trenutak i da se na vreme okrenula Kini sa kojom, kaže, imamo najbliže odnose, što nam neretko zameraju u Briselu i drugim centrima moćima. Vučić je podvukao i da se sa njim ne razgovara jezikom ucena. "Kada su me ucenjivali ili Šešelj u Hag ili sankcije, ja sam znao šta će biti moj odgovor bez obzira na to da li ste mi politički protivnik ili ne", rekao je Vučić.





PREDSEDNIK JEDINI SRBIN KOJI JE POSLE 105 GODINA DOBIO ORDEN NEVSKOG dobio orden Aleksandra Nevskog.



Govoreći o odnosu Srbije prema Rusiji, Vučić je podsetio da je on jedini Srbin koji je posle 105 godinaorden Aleksandra Nevskog. "Nije mi Putin lično uručio orden zato što ne razumem i ne volim Ruse, ja samo uvek, čak i ispred mnogo drage Rusije, uvek stavljam Srbiju, rukovodim se interesima srbije i građana i to je ono zbog čega sam izabran i što je moja obaveza", naglasio je Vučić. Istakao je da smo prvi primetili da svet više nije unipolaran, već multipolaran i da ga on deli na četiri velike sile: SAD, Kinu, EU i Rusiju. Vučić smatra da treba da koristimo prijateljstva sa svim tim zemljama i da ih molimo za podršku Srbiji, kao i da novi odnos snaga na globalnoj svetskoj sceni neće mnogo uticati na poziciju Srbije kada je reč o pitanju KiM .



VUČIĆ: PROBAJTE DA BUDETE FER, NE OPTUŽUJTE ME.. danas više puta čuo kako je došao u parlament sa nekim dokumentom o priznanju Kosova, poručujući da, niti je došao sa takvim dokumentom, niti mu je to ideja, te pozvao poslanike da budu fer i da mu ne prebacuju nešto što nije racionalno.



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da jeviše puta čuo kako je došao u parlament sa nekim dokumentom o priznanju Kosova, poručujući da, niti je došao sa takvim dokumentom, niti mu je to ideja, te pozvao poslanike da budu fer i da mu ne prebacuju nešto što nije racionalno. Na dobacivanje poslanika da postoji strah od eventualnog takvog ishoda, odnosno priznanja, Vučić je primetio da smo opet došli u fazu iracionalnog. “Taj strah ne treba da postoji, ali nas to neće spasiti i neće nam dati više od Kosova i Metohije nego što imamo danas”, rekao je Vučić i dodao da je dobro rekao jedan vladika na sinodu SPC - da šta god da on, Vučić, uradi, da će da se kaje i da će svima biti kriv. Na komentare poslanika SRS Nemanje Šarovića da ima veliku podršku naroda i da ne treba da bude opijen time, Vučić je odgovorio da nije opijen ni podrškom, ni aplauzima, već da se ponašao odgovorno i ozbiljno i da rezultati to pokazuju. “Gde god da krenete, videćete fabrike koje smo otvorili. Time se ponosim kao i fiskalnom kosnolidacijom, domaćinskim odnosom i poslovanjem .Želim da učinim što više velikih stvari i žuri mi se. Hoću da sprintom trčim koliko dugo mogu, a ne da kilavim”, rekao je Vučić.

MENE OPTUŽUJU DA SAM IZDAJNIK, A JEREMIĆ SE PREDSTAVLjA KAO VELIKI RODOLjUB Predsednik Srbije je primetio da njega, koji se bori sa svojim narodom za KiM, optužuju da je izdajnik, dok se jedan od lidera SZS-a Vuk Jeremić, koji sedi u kafani u Njujorku, predstavlja kao veliki rodoljub. "Po kojoj sam to logici izdajnik, šta sam to uradio, šta sam potpisao? kad budem imao bilo šta, doći ću u narodnu skupštinu i harbro ću vam predložiti. Nemam nikakav plan, nemamo ni razgovore, borimo se za opstanak i život našeg naroda. "Kažu 'nisi ti Vučiću ništa potpisao, ali postoji strah u narodu da hoćeš'. Šta da kažem na to? Najbolji je onaj što je u Njujorku ili onaj što je svaki treći dan u Londonu. Svaki dan me optužuju da ću priznati nezavisno Kosovo, a kad im kažem da neću, kažu da što to kažem neću znači da us tvari hoću. A da sam rekao hoću, rekli bi eto priznao je da hoće", rekao je predsednik Srbije. Vučić je kazao da deo opozicije koji ga napada dobro zna da se on bori za Srbiju i upitao je da li je njihov odnos uvek fer, da li ih je nečim uvredio i šta mogu da zamere po pitanju ekonomske snage zemlje. "Naravno da nije sve idelano, neće nikad biti, ali u kom smo periodu mi bili zadovoljni? Imamo problem KiM. Jesam ja za to kriv, jesam li ja doneo ili na bilo koji način stvorio taj problem?", pitao je Vučić Kako je rekao, nema nikakav skriveni plan za KiM i boriće se za kompromis i za život ljudi, jer misli da je bolje da čuvamo živote ljudi i budućnost Srbije , a to, kako je podvukao, znači da će se boriti i za živote naših građana na KiM. "Molim vas da probate da budete nekada fer, nemojte da mi zahvaljujete, kritikujte sve, ali bazirajte to na činjenicama, a ne na tome da postoji strah u narodu ili da je baba Vanga rekla da će to da se desi", poručio je Vučić opoziciji. Dodao je i da stalno sluša kako je na doveden jer je obećao da će potpisati priznanje nezavisnosti Kosova i podsetio da je prošlo sedam godina otkako je na vlasti, a da se to za šta ga optužuju nije desilo.

USVOJEN IZVEŠTAJ O KOSOVU I METOHIJI Skupština Srbije usvojila je sa 145 glasova za izveštaj o Kosovu i Metohiji, koji je poslanicima predstavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.



Protiv je bilo četvoro poslanika, uzdržanih nije bilo, a 13 poslanika nije glasalo.



Izveštaj o KiM je bio jedina tačka dnevnog reda sednice parlamenta.

VUČIĆ: PARTIJU IGRAMO CRNIM FIGURAMA, UZ DAMU I TOPA MANjE Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao u parlamentu, na pitanje poslanikaa SRS Dubravka Bojića zašto stalno igramo crnim figurama "šahovsku partiju" za KiM, da smo na to primorani i da tu partiju igramo sa damom i topom manje.



Bojić je u svom obraćanju rekao:



"Gospodine predsedniče, znam da ste dobar šahista, poslužiću se šahovskom terminologijom da vam postavim jedno pitanje. Zašto mi uvek igramo crnim figurama, zašto mi ne preduzimamo određene inicijative? Konkretno, rekli ste da ćete tek posle susreta sa Makronom izaći sa jasnim planom kontramera Prištini na uvedene takse koje su više od šest meseci na snazi?".



Vučić mu je na to odgovorio da su nas naterali da da igramo crnim figurama, ali i da "damo damu".



"Primorani na to da stalno igramo crnim figurama i ne samo to, pošto vidim da poznajete šah, već su nas naterali da damo i damu, ali nam pešaka ne mrdaju napred, nego samo sa topom na H liniji, drže jednog napred i to je to. Igramo crnim figurama i imamo damu i top manje. I ne možete drugačije", objasnio je on.



Ako mislite da mi možemo da igramo belim figurama i posle Kumanosvkog sporazuma i posle 2004. i 2008. godine i u ovakvoj konstelaciji snaga u svetu, to nije realno i nije moguće, naglasio je Vučić.



VUČIĆ: POSLE OVOG NAPADA NA SEVER STVARI VIŠE NEĆE BITI ISTE Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da posle akcije specijalne kosovske policije na severu KiM stvari više neće biti iste i da će Srbija imati drugačiji odnos prema albanskim pregovaračima i svima koji su se danas "pravili blesavi".



Vučić je u obraćanju novinarima, po završetku sednice parlamenta o KiM, rekao da sutra sigurno nećemo reći za to što se dogodilo - "puj pike ne važi".



"Biće drugačiji odnos prema albanskim pregovaračima i onima koji su se danas pravili blesavi i govorili da je u pitanju borba protiv korupcije ili se u prvom trenutku nisu ni javljali. Javili su se tek kada su shvatili da smo vrlo ozbiljni u nameri da sačuvamo svoj narod", rekao je Vučić.



Kaže da je u parlamentu predstavljen ozbiljan i iscrpan izveštaj o KiM koji je odogovorno sačinjen.



"Još jedan težak dan je za nama koji govori o namerama albanskih vlastodržaca i onih koji ih podržavaju. To što su pričali da je u pitanu borba protiv korupcije je smešno. Broj uhapšenih Srba govori dovoljno, valjda ispada da su Srbi genetski 14 puta veći kriminalci od Albanaca. To baš i nema nekog smisla, a o onome šta su ostavili u Zubitnom Potoku ne treba posebno govoriti".



Dodao je da situacija nije ni malo laka, ali da ćemo našom odlučnošću i verom u sebe i ozbiljnošću cele države i hrabrošću našeg naroda na KiM još više marljivije raditi za bezbednost Srba na KiM.



"Da budemo sposbni da grantujemo sigurnost i bezbednost našem narodu na KiM", naglasio je prersednik.



Dodao je da je zadovoljan tokom rasprave pošto je čuo raličite vrste primedbi za koje je znao da nemaju relanog osnova.



"Dobro je da je celokupna javnost mogla da se uveri u to."



Vučić je najavio da će se Srbi na KiM sutra u podne mirno okupiti u Kosovskoj Mitrovici i poručio da će Srbja uvek biti uz njih.

VUČIĆ: NEDOLAZAK DELA OPOZICIJE GOVORI VIŠE O NjIMA To što deo opozicije nije došao na sednicu Skupštine Srbije o Kosovu i Metohiji više govori o njima, a moj posao je da budem u parlamentu, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić i naveo da je zahvalan većini poslanika koji su bili na sednici.



Upitan da prokomentariše to što na skupštinskoj sednici nije bilo dela opozicije, Vučić je novinarima posle glasanja o izveštaju o KiM u parlamentu, rekao:



"On su imali televizore u svojim sobama kao biskope, pa da nauče nešto i o KiM. Neki od njih su gledali, neki su na dalekim putovanjima, uživaju u svetskim metropolama, lepo im je."

Kako je istakao, njegov posao je da bude u parlamentu.



"Srećan sam što nisam izašao iz sale nijednog sekunda, što sam uspeo da saslušam sve poslanike, da odgovorim i pokažem poštovanje prema svakome", rekao je Vučić.



Tako predsednik, kaže on, treba da se ponaša, govori i istupa.



"A što se njih tiče, to što nisu bili, većina poslanika je bila. Zahvalan sam tim poslanicima, oni koji nisu bili mnogo više su govorili o sebi nego o meni, o nama ili o bilo kome drugom, a ponajmanje o Srbiji", kaže Vučić.



Kako je rekao, narod će to svakako umeti da oceni na najbolji način jer je, dodaje, narod uvek najbolji sudija.