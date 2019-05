Ivan Lovrić | 27. maj 2019. 12:05 |

U tem Somboru svega na volju. Ali nije samo dobra volja odobrovoljila Nikolu Jokića da zaigra na svetskom košarkaškom prvenstvu u Kini. Već prvenstveno velika želja ovog Somborca da se bori za boje Srbije.

A mogao je Nikola da mirno sprema svog mrkova i da krene putem od milina... Da jaše na stazama slave posle velike sezone odigrane u NBA ligi. Da uživa uz svoju porodicu, komšije, drugove, a i, zašto ne, uz poneko hladno pivo. Međutim, rešio je da igra i još poručio: Osvojiću medalju sa Srbijom!

Da se razumemo. Ne bi Jokić bio ništa manje Srbin i patriota ni da je odlučio da se posle paklene sezone u NBA, gde je praktično igrao svaki treći dan, i duže odmori u tem njegovom Somboru. I da ne igra u Kini.

I da nije prelomio da igra, on je već dovoljno uradio za svoj narod. Postao je prvi Srbin koji je ušao u idealnu petorku NBA. I zapalio celu Ameriku. On dovoljno čini za svoju zemlju time što se preziva Jokić i što je svetska zvezda. Naša sportska ikona, kao i Novak Đoković, a njima ovde poneki ne opraštaju uspehe. Jer se to ovde, nažalost, najmanje prašta.

Siguran je Jokić da i sa našom ubistvenom petorkom može do velikih visina. I dok na salašu timari svog mrkova, on ne mari za zlurade komentare dežurnih patriota i pljuvača koji su ga "žigosali u reketu", ne verujući da će igrati u nacionalnom timu. Ali ne, Jokić nije rekao jok, već naprotiv.

Pitanje je da li će se ti "prevrtači traktorskih guma" izviniti Jokiću i okrenuti ćurak i početi da srcem navijaju za Srbiju i veruju u njega. To, uostalom, nije ni toliko važno. On je takvima, ne odskora, podelio mnogo banana. Neki cinici bi rekli da ovo liči na metaforu. Ali, neka im bude.