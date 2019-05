Tanjug | 24. maj 2019. 18:26 | Komentara: 0

Informaciju da Evropska komisija razmatra da objavljivanje paketa izveštaja o proširenju pomeri posle 29. maja, kako su preneli pojedini mediji, u ovom trenutku nemaju ni u Evropskom parlamentu, ni u Savetu EU, saznaje Tanjug u Briselu.”Ako i razmatraju tu mogućnost, mogli bi da nas obaveste o tome”, kaže za Tanjug izvor iz Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta.Posle prvobitnog pomeranja godišnjeg paketa izveštaja o napretku zemalja u procesu evrointegracija za period posle evropskih izbora, u Evropskoj komisiji kažu da će se tek sledeće nedelje tačno znati kada će izveštaj biti zvanično predstavljen.Iako je sam komesar za pregovore o pristupanju Johanes Han početkom aprila najavio ”za kraj maja” paket izveštaja o proširenju, u Komisiji kažu da ”nikada zvanično nisu izašli sa datumom” i da i dalje stoji njihova najava da će to biti ”kasno na proleće”.”Plan je i dalje isti, a kada će tačno biti objavljeni izveštaji znaćemo početkom sledeće nedelje”, objašnjavaju u Evropskoj komisiji.Za to vreme u Evropskom parlamentu se spremaju da u sredu 29. maja od 11 do 12 časova dočekaju komesara Hana i saslušaju predstavljanje ovogodišnjih izveštaja o proširenju.Sednica Spoljopolitičkog odbora je i dalje na zvaničnoj agendi Parlamenta.”Razumemo da je prvo pomeranje ( tentativno sa aprila na maj) bilo zbog preklapanja sa evropskim izborima i zahteva nekih zemlja članica da se tema proširenja ne aktualizuje u tom trenutku, ali koja bi bila svrha novog odlaganja izveštaja o zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj?”, pitaju u Evropskom parlamentu.Da su u pitanju samo ”glasine” smatraju i predstavnici zemalja članica sa kojima je Tanjug razgovarao u Briselu.”Očekujemo da izveštaje dobijemo, kako je i planirano, 29. maja”, kažu u diplomatskim izvorima u Briselu.Kao razlog navodnog novog pomeranja predstavljanja izveštaja o proširenju (u Evropskoj komisiji će reći da pomeranja i nije bilo, jer je izveštaj planiran za ”proleće”, što obuhvata april, maj i jun) pominje se nemogućnost zemalja članica da se u kratkom vremenskom periodu od dobijanja izveštaja 29. maja do održavanja Saveta ministara 18. juna i Evropskog saveta 20. juna dogovore oko eventualnog otvaranja pristupnih pregovora sa Albanijom i Severnom Makedonijom, što će, po svemu sudeći, da preporuči Komisija.”Izveštaji su samo osnova za razgovore zemalja članica, a da li će oni doneti odluku odmah u junu, ili na sastanku Saveta u julu ili pak u septembru, to je na članicama da se dogovore”, objašanjavaju diplomatski izvori u Briselu.U ovom trenutku Albanija i Severna Makedonija imaju najveća očekivanja od ovogodišnjeg izveštaja Evropske komisije i odluke zemalja članica o pokretanju pristupnih pregovora.Trenutno ni Severna Makedonija koja je bliža ”zelenom svetlu” nema podršku svih zemlja članica za početak pregovora o članstvu, na prvom mestu Francuske.Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije poslužiće kao informacija zemljama članicama prilikom odobravanja otvaranja novih poglavlja.Očekuje se da bi Međuvladina konferencija sa Srbijom mogla da se održi ili 18. ili 28. juna u Briselu.