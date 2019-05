Novosti online | 23. maj 2019. 20:59 |

Ruski prankeri Vovan (Vladimir Kuznjecov) i Leksus (Aleksej Stoljarov) uoči izbora za predsednika Ukrajine tri puta su prevarili premijera takozvanog nezavisnog Kosova Ramuša Haradinaja, predstavivši se kao tadašnji ukrajinski predsednik Petar Porošenko.Prankeri su zvali Haradinaja telefonom od januara do aprila ove godine. Tokom razgovora prankeri su u Porošenkovo ime obećali da će posle izbora u Ukrajini priznati Kosovo u zamenu za podršku premijera tzv. Kosova.Haradinaj je obećao da će na svom Tviteru objavljivati snimke podrške Porošenku.„Nadam se da će kod vas sve biti u redu i drago mi je što mogu da vam poželim uspeh u nedelju. I to je veoma važno za državu, moliću se za vas na svim izborima", rekao je Haradinaj tokom jednog od razgovora.PROČITAJTE JOŠ -„Da, i ja mislim da ću posle pobede priznati Kosovo kao nezavisnu državu", odgovorio je pranker.Haradinaj je naveo da bi to bio izvanredan i ispravan korak i postavio pitanje šta on može da učini za Porošenka kako bi pobedio na izborima.„Najbolje što možete da uradite jeste da me podržite u svojstvu predsednika", rekao je lažni Porošenko, a kosovski premijer je obećao da će to uraditi na Tviteru.Na Haradinajevom tviter nalogu 29. marta se pojavio tekst u kojem je poželeo uspeh „svom prijatelju Petru Porošenku" na predstojećim izborima.U drugom krugu predsedničkih izbora u Ukrajini pobedio je komičar Vladimir Zelenski, koji je osvojio 73,22 odsto glasova građana.(Sputnjik)