Projekat obezbeđuje energetsku sigurnost Evropi, on je u interesu evropskih proizvođača, pre svega Nemačke, i nema ništa sa politikom, zaključio je portparol Kremlja

Fabrika lekova u stečaju "Jugoremedija" iz Zrenjanina ponuđena je na prodaju po novoj početnoj ceni od 800 miliona dinara, znatno nižoj od ranijih. Do sada je nekoliko puta neuspešno prodavana iz stečaja

U noći između utorka i srede u Novoj Varoši zapaljeno je vozilo predsednika SO Nova Varoš Nikole Jelića

Reptorsi su početkom druge deonice stigli do prvog dvocifrenog vođstva (41:31) i prednost su čuvali do kraja, da bi ona u poslednjoj četvrtini iznosila i maksimalnih plus 25