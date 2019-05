Novosti online | 18. maj 2019. 13:06 | Komentara: 0

Ridvan Tahiri iz kosovske Drenice, bivši vojnik Oslobodilačke vojske tzv, Kosova (OVK), oglasio se pre nekoliko dana povodom objave lažne fotografije navodnog silovanja Albanke tokom rata na Kosovu i Metohiji 1999. godine.- Kao što se vidi na slici, tri srpska vojnika silovala su ženu, a iza njih su se videle osobe na kolenima iza kojih je naoružani vojnik. Te zarobljene osobe su članovi porodice nesrećne žene. Slika je pronađena na aparatu srpskog vojnika. Lično dajem 50 000 evra osobi koja bi mi otkrila imena i adrese ovih silovatelja. To je sve što mi treba - napisao je Tahiri na svoj Fejsbuk nalogu.Tahiri se obratio portalu Dnevno.hr kako bi objavili njegov lični konkurs. On je, naime, na svom Fejsbuk profilu objavio status u kome nudi nagradu od 50 hiljada evra za imena srpskih vojnika koji se nalaze na fotografiji navodnog silovanja njegove sunarodnice, a posle velike pažnje javnosti, zbog ove sramotne objave, obrisao istu.Ono što, međutim u tom trenutku nije znao je da je fotografija navodnog silovanja lažna i da je još jedan pokušaj potpirivanja mržnje među Albancima i Srbima. Kako se kasnije ispostavilo, fotografija koju je članica Skupštine tzv. Kosova, Fljora Brovina pokazala medijima, tvrdeći da se na njoj vide srpski vojnici kako siluju jednu Albanku, tokom rata na KiM, nema nikakve veze sa njenim tvrdnjama. Telegrafi je objavio da se fotografija koju je Brovina pokazala odnosi na zločine počinjene u Iraku.Iako je Tahiri i sam saznao da se radi o dokazanom pokušaju podmeštanja lažne fotografije, on ne odustaje od izražavanja svog stava prema Srbima, pa se oglasio i sledećim rečima:- Fotografija koja je objavljena izaziva mnogo emocija i besa. Bilo da je lažna ili originalna fotografija, scene silovanja podsećaju me na naše majke i sestre. Drage majke i sestre, samo vera udružena sa snagom može biti dovoljno jaka da nam da snagu da pokažemo zube za svaki zločin koji se desio našim porodicama za vreme rata na Kosovu - navodi se u statusu koji je na svom Fejsbuk nalogu objavio Tahiri.Njegova nova objava naišla je na veliku podršku i odobravanje: Uz tebe smo, trebaju na momci kao ti, samo hrabro - samo su neki od komentara podrške.Međutim bilo je i onih koji su mu poručili da bi pre objavljivanja ovakvih fotografija trebalo da proveri njeno poreklo:- Silovatelje svakako treba odstraniti iz bilo kojeg društva i s bilo koje strane. E sad, preporučujem ti da pre svake objave bilo koje takve fotografije prvo proveriš njenu autentičnost. Danas je to lako - jedan je od komentara koji nisu odobrili njegovu objavu.Inače, zbog ratnog iskustva i posla čuvanja VIP osoba, Tahiri je navodno bio posvećen treninzima i antiterorističkim vežbama, pa je tako i dobio ponudu za obučavanje vojske tzv. Kosova.- Kosovo radi na formiranju vojske, a ja ću im biti instruktor. Smatram da će vojska Kosova i Hrvatska vojska garantovaće mir na Balkanu - svojevremeno je izjavio Tahiri za Dnevno.hr.